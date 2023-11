Jazzmusik und Entschleunigung pur: Mit dem Schiff durch Südschweden

„Skandinavien vom Feinsten“ bietet Naturschönheiten und Industriegeschichte rund um den Göta-Kanal – Exklusives Reisearrangement von Aviation & Tourism International

Historische Schlösser und atemberaubende Landschaften, eine sanfte Kreuzfahrt entlang von Seen und Kanälen sowie hochwertige Revival-Jazzmusik: Diese Highlights bietet eine nostalgische Schiffsreise entlang des Göta-Kanals durch das südliche Schweden vom 20. bis 29. Juli 2024. Der Veranstalter Aviation & Tourism International (Atiworld) hat diese außergewöhnliche Reise auf der „MS Juno“, dem weltweit ältesten Kreuzfahrtschiff, organisiert und will vor allem für eines sorgen – Entschleunigung pur.

„In einer Welt, die von Hektik und Eile geprägt ist, wollen wir unseren Gästen nicht nur Naturschönheiten bieten, sondern auch Entspannung und musikalischen Genuss“, sagt Atiworld-Gründer und Geschäftsführer Jürgen Kutzer, der auch selbst an der Reise teilnehmen wird. Zu diesem Zweck habe man die malerische Fahrt durch die liebliche Landschaft Südschwedens mit erstklassiger Jazzmusik kombiniert.

Attraktives Vorprogramm in Helsinki und Stockholm

Die Reise vom 20. bis 29. Juli 2024 steht unter dem Titel „Skandinavien vom Feinsten“. Sie beginnt in Helsinki, der Hauptstadt Finnlands, und beinhaltet zunächst eine Stadtrundfahrt und Ausflüge. Anschließend geht es per Fähre über Nacht ins schwedische Stockholm, wo eine Bootsfahrt, der Besuch des Schlosses Drottningholm und eine Schärenkreuzfahrt auf dem Programm stehen. Die eigentliche Jazz-Schiffsreise auf dem Göta-Kanal beginnt einen Tag später, am 25. Juli 2024.

Der historische Göta-Kanal ist ein technisches Meisterwerk aus dem 19. Jahrhundert. Er erstreckt sich über 190 Kilometer und verbindet die West- und Ostküste Schwedens. Neben einem künstlichen Teil mit insgesamt 66 Schleusen – und der weltberühmten Schleusentreppe bei Berg – führt er durch natürliche Seenlandschaften, entlang historischer Schlösser, Klöster, Festungen und Herrenhäuser, Inseln und Schären. Der schwedische Hochsommer und die reizvollen Naturlandschaften sorgen für eine angenehme und entspannte Atmosphäre für die Kreuzfahrtgäste. Begleitet werden sie auf der „MS Juno“ von der renommierten „Papa Piders Jazzband“, die bereits zu Beginn der 1960er Jahre eine von Göteborgs beliebtesten Jazzbands war und auch im Ausland Erfolge feierte.

„MS Juno“ zelebriert ihren 150. Geburtstag

Die „MS Juno“ selbst bietet gediegenen Komfort, wie ihn einst die Gäste bei der Premiere dieses 31,45 Meter langen und 6,68 Meter breiten Schiffes genießen konnten. Sie wurde 1874 in Dienst gestellt und präsentiert sich mit ihren 29 Kabinen an Bord noch immer frisch und rüstig.

Die Jazzreise auf dem Göta-Kanal endet in Göteborg mit einer kurzen City-Tour. Die vollständige Reisekombination beinhaltet: Linienflüge in Economy-Class (ab Deutschland, Österreich, Schweiz) nach Helsinki und zurück ab Göteborg, alle Transfers, Hotelübernachtungen, Stadtrundfahrten, Museumsbesuche, Landgänge, eine Schärenkreuzfahrt mit Dinner in Stockholm, Vollpension an Bord der „MS Juno“ sowie Reisebegleitung durch Atiworld. Das komplette Paket für die Jazz-Kreuzfahrt durch Skandinavien kann ab 4.390 Euro pro Person in einer Doppelkabine gebucht werden.

Weitere Informationen zu dieser Reise sowie zu allen weiteren Fahrten auf dem Göta-Kanal 2024 erhalten Reiseinteressenten und Reisebüros bei Atiworld unter Telefon +49 (0)6023 917150 sowie per E-Mail an info@atiworld.de. Der renommierte Veranstalter arrangiert auf Wunsch auch individuelle Vor- und Nachprogramme zu den Fahrten auf dem Göta-Kanal.

Der Veranstalter Aviation & Tourism International ist auf Luxuskreuzfahrten und hochwertige Individualreisen spezialisiert.

