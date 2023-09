JCB und PAYONE ermöglichen Nutzung von JCB Contactless und J/Secure in Deutschland und Österreich

Weiteres Wachstum für kontaktloses Bezahlen und E-Commerce

Frankfurt/London/Tokio, 7. September 2023 – JCB International, eine wichtige Marke im internationalen Zahlungsverkehr und ein führender Kreditkartenaussteller und -akquisiteur in Japan, läutet eine neue Phase seiner Zusammenarbeit mit PAYONE ein. PAYONE ist ein Joint Venture von Worldline, einem weltweit führenden Anbieter von Zahlungsverkehrsdienstleistungen, und der DSV-Gruppe, Kompetenzcenter Payment der Sparkassen-Finanzgruppe. Die nächste Phase dieser Kooperation wird den 154 Millionen Inhabern von JCB-Kreditkarten und den PAYONE-Händlerkunden in Deutschland und Österreich durch Aktivierung von JCB Contactless und J/Secure mehr Komfort bei E-Commerce-Transaktionen und beim kontaktlosen Bezahlen im Ladengeschäft bieten.

PAYONE wickelt den bargeldlosen Zahlungsverkehr für 277.000 Händler aus verschiedenen Branchen ab, darunter beliebte Supermarktketten, Anbieter von Sport- und Lifestyleartikeln, angesehene Restaurants und Luxusautomarken. JCB Contactless und J/Secure bieten Sicherheit und Einfachheit. Die Einführung dieser Zahlungslösungen bietet eine Plattform für den künftigen Ausbau der Beziehungen, der den Austausch von Waren und Dienstleistungen zwischen Karteninhabern und Händlern weiter fördern wird.

Die Partnerschaft zielt auch darauf ab, den über 154 Millionen Inhabern von JCB-Kreditkarten bei Auslandsreisen zusätzlichen Schutz und Sicherheit zu bieten. JCB Contactless entspricht dem internationalen EMV-Standard für Chipkarten und nutzt komplexe Analysen, um bei jeder Transaktion ein Höchstmaß an Sicherheit zu gewährleisten. Das J/Secure-Authentifizierungsprogramm von JCB für kartenlose Transaktionen macht den Online-Handel noch sicherer, indem es einen wichtigen Identifizierungsschritt hinzufügt, der es den Karteninhabern ermöglicht, ihre Karte direkt beim Karten-Herausgeber zu authentifizieren.

Ray Shinzawa, Managing Director von JCB International (Europe) kommentiert: „Wir sind stolz darauf, unseren europäischen Partnern Zugang zu asiatischen Kunden zu ermöglichen, sowohl in Geschäften vor Ort als auch online. Deutsche und österreichische Marken sind bei den Inhabern unserer Karten besonders beliebt, weil sie die Eigenschaften und Qualität der Waren und Dienstleistungen aus dieser Region schätzen. Die Partnerschaft mit PAYONE ist Teil unserer Strategie, international mehr Einkaufmöglichkeiten zu erschließen. Wir freuen uns auf die kontinuierliche Zusammenarbeit mit PAYONE jetzt und in Zukunft.“

Ottmar Bloching, CEO von PAYONE, ergänzt: „Kontaktlose Zahlungen und Online-Shopping haben sich in den letzten Jahren rasant entwickelt – insbesondere nach der Pandemie. Dank der erweiterten Partnerschaft mit JCB, einer Zahlungsmethode, die im Bewusstsein der asiatischen Endverbraucher fest verankert ist, bieten wir unseren Händlerkunden die Möglichkeit, Online-Zahlungen noch sicherer zu machen und den POS um eine zusätzliche internationale kontaktlose Zahlungsoption zu erweitern. Damit unterstreichen PAYONE und JCB ihre Wachstumsambitionen in den wichtigen europäischen Märkten Deutschland und Österreich.“

Über JCB

JCB ist eine globale Marke im Zahlungsverkehr und ein führender Issuer und Acquirer von Kreditkarten in Japan. JCB startete das lokale Kartengeschäft 1961 und begann 1981, weltweit zu expandieren. Das Akzeptanznetz von JCB umfasst mittlerweile rund 43 Millionen Händler in aller Welt, und JCB-Karten werden von mehr als 154 Millionen Mitgliedern in vielen Ländern und Regionen genutzt. Im Rahmen seiner internationalen Wachstumsstrategie hat JCB Allianzen mit Hunderten von führenden Banken und Finanzinstituten auf der ganzen Welt geschlossen, um den Händlerbestand und die Kartenmitgliederbasis zu erweitern. Als umfassender Anbieter von Zahlungslösungen verpflichtet sich JCB, allen Kunden weltweit reaktionsschnelle und hochwertige Services und Produkte zu bieten. Für weitere Informationen: www.global.jcb/en/

Über PAYONE

PAYONE ist ein führender Payment-Anbieter in Deutschland und Österreich. Im stationären Handel, mobil oder online – PAYONE hilft Händlern und Dienstleistern bei den Herausforderungen rund um das bargeldlose Bezahlen. Als Full Service-Zahlungsdienstleister sorgt PAYONE für digitale Bezahlprozesse, die schnell, einfach und zuverlässig funktionieren. PAYONE entwickelt individuelle Lösungen für alle Branchen und Unternehmensgrößen nach höchsten Sicherheitsstandards.

Die zukunftsweisenden Omnichannel-Konzepte aus dem Hause PAYONE helfen Händlern dabei, ihren Kunden kanalübergreifende Einkaufserlebnisse zu bieten. Dabei verfolgt PAYONE das Ziel, integriertes Payment über alle Touchpoints hinweg zu ermöglichen. PAYONE verarbeitet für 277.000 Kunden 5,4 Milliarden Transaktionen pro Jahr. Darüber hinaus hält das Unternehmen mit seinen rund 1.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an vier Standorten zahlreiche Mehrwert-Services bereit, die weit über das klassische Payment-Geschäft hinausgehen. PAYONE ist ein Gemeinschaftsunternehmen von Worldline und der DSV-Gruppe. PAYONE arbeitet europaweit für namhafte globale Marken ebenso wie für kleine und mittelgroße Unternehmen. Dazu zählen beispielsweise die Deutsche Bahn, Rossmann, PUMA, home24 und Sansibar. www.payone.com

Über EMV®

EMV® ist ein eingetragenes Markenzeichen in den USA und anderen Ländern und ein nicht eingetragenes Markenzeichen in anderen Ländern. Das EMV-Markenzeichen ist Eigentum von EMVCo, LLC.

Kontakt

AxiCom GmbH

Anne Klein

Infanteriestraße 11

80797 München

+49 (0)89 800 90 823



http://www.axicom.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.