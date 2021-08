“Jean Poivre” spendet Hygiene- und Kosmetikprodukte im Wert von 85.000 Euro an “innatura” für Hochwasser-Opfer

Parfum-Marke und Anbieter von Hygiene-/Kosmetikprodukten sowie Nahrungsergänzungsmitteln unterstützen Flutopfer mit Sachspende

Köln, 10. August 2021 – Die Hochwasserkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen hat zahlreichen Menschen das Leben und vielen weiteren die Existenzgrundlagen genommen. “Jean Poivre” (jean-poivre.com), Parfum-Marke der AVALA Media, leistet einen Beitrag zur schnellen Hilfe. In Kooperation mit VITABAY, ebenfalls Marke der AVALA Media, hat “Jean Poivre” Hygiene- und Kosmetikprodukte im Wert von 85.000 Euro an die Spendenplattform “innatura” gespendet. Die Sachspenden gehen direkt an die Opfer der Flutkatastrophe und tragen zur Sicherung der Grundversorgung bei.

Viele von der Hochwasserkatastrophe betroffene Menschen leben in Notunterkünften oder wurden von ihren Angehörigen oder Freunden aufgenommen. Die Aufräum- und Hilfsarbeiten im Flutkatastrophengebiet dauern bis heute an.

“Zahlreiche Existenzgrundlagen sind vernichtet und es besteht ein hoher Mangel an den grundlegendsten Dingen wie Trinkwasser, Hygienerartikel und Nahrungsmittel”, erklärt Marcel F. Reinhold, Director of Corporate Communications für Jean Poivre. Er fährt fort: “Es geht jetzt um schnelle Hilfe für die Betroffenen. Wir möchten mit Jean Poivre und VITABAY einen Beitrag leisten, um die Grundversorgung zu unterstützen. Die Menschen haben zum Teil alles verloren und sind daher auch auf vermeintliche Selbstverständlichkeiten wie Hygiene- und Kosmetikprodukte angewiesen. Im Rahmen unserer Möglichkeiten haben wir Hygiene- und Kosmetikprodukte im Wert von 85.000 Euro an innatura gespendet.”

“innatura” ist gemeinnützig und betreibt Deutschlands erste Plattform, die fabrikneue Sachspenden an gemeinnützige Organisationen vermittelt.

VITABAY ist unter anderem für Kosmetik- und Pflege-Produkte sowie Nahrungsergänzungsmittel bekannt und Jean Poivre ist ein Hersteller und Anbieter von Luxus-Parfums.

AVALA Media ist eine Werbe- und Kommunikationsagentur für innovative Marken- und Produktwelten. Die Agentur ist spezialisiert auf individuelle und zielgerichtete Unternehmensberatung und Kundenbetreuung auf dem Gebiet Luxury Goods, High End Artist Fragrances, Kunst, Luxus-Immobilien und Olivenöl in Superiore-Qualität.

Neben einem firmeninternen Experten-Team bedient sich AVALA eines umfassenden Dienstleister-Pools zur optimalen und individuellen Unterstützung seiner Kunden. Das Unternehmen begleitet seine Kunden von der Produktidee über den Produktentwurf bis hin zum Online-Vertrieb und finalen Produktverkauf.

AVALA Media verhilft seinen Kunden so seit über zehn Jahren zur zielgerichteten Umsetzung ihrer eigenen Marken- und Produktwelt.

www.avala-media.de und jean-poivre.com

