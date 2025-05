„Jeder Zähler ein Baum“: Ökostromanbieter forstet die Heimat auf

Grünes Stromwerk Direkt® der GSD-Naturenergie GmbH treibt Aufforstung und erneuerbare Energien in Ostdeutschland voran

Der Ökostromanbieter Grünes Stromwerk Direkt® der GSD-Naturenergie GmbH startet ein ambitioniertes Aufforstungsprojekt in der Nähe seines Firmensitzes in Ostdeutschland und setzt neue Maßstäbe in der Energiewende: Mit jeder neuen Zähleranmeldung soll mindestens ein Baum gepflanzt werden, während das Unternehmen international in Solar- und Wasserkraftwerke investiert.

Aufforstung statt Waldrodung für Windräder

Grünes Stromwerk Direkt® von GSD-Naturenergie GmbH, ein führender Ökostromanbieter aus Dresden, verknüpft Umweltschutz mit innovativer Energieversorgung und startet ein groß angelegtes Aufforstungsprojekt in der Region. Unter dem Motto „Jeder Zähler ein Baum“ soll für jeden neuen Stromzähler der in die Belieferung geht mindestens einen Baum in der Nähe des Firmensitzes der GSD-Naturenergie GmbH gepflanzt werden, um die lokale Biodiversität zu fördern und CO zu binden. So entstehen neue Wälder, die nicht nur das Klima schützen, sondern auch Lebensräume für Tiere schaffen und die Region nachhaltig aufwerten. Das Ziel ist es, bis Ende 2035 über 10.000 Bäume in der Heimat zu pflanzen – ein starkes Zeichen für den Umweltschutz, das gemeinsam mit den Kunden umgesetzt werden soll.

Doch damit nicht genug: Das Unternehmen geht für den Umbau zu einer modernen Energieversorgung weit über den einfachen Kauf von Zertifikaten hinaus. Über verbundene Unternehmen wird international direkt in den Ausbau erneuerbarer Energien, vor allem in Solar- und Wasserkraftwerke investiert. Diese Investitionen finanzieren den Bau neuer Anlagen und tragen weltweit zur Energiewende bei, indem sie den Anteil sauberer Energie erhöhen. Der Strom aller Tarife stammt zu 100 % aus erneuerbaren Quellen, und das Unternehmen ist dementsprechend stolz, aktiv zur Dekarbonisierung beizutragen – für eine lebenswerte Zukunft für alle.

Weltweit stark steigender Energiehunger durch KI und Kryptowährungen

Zusätzlich setzt sich das Unternehmen mit den Herausforderungen der modernen Welt auseinander: Erforscht werden die Auswirkungen des steigenden Energiehungers von Künstlicher Intelligenz (KI) und Kryptowährungen, die laut Studien bis 2035 den Stromverbrauch in Europa auf über 250 Terawattstunden mehr als vervierfachen könnten.

.“Unser Team arbeitet an innovativen Lösungen, um diesen Bedarf nachhaltig zu decken, ohne die Klimaziele zu gefährden. Mit intelligenten Energiespeichersystemen und einem Fokus auf regionale Versorgungssicherheit wollen wir zeigen, dass Fortschritt und Umweltschutz Hand in Hand gehen können“, so der Geschäftsführer Michael Kühn.

Grünes Stromwerk Direkt® steht für Transparenz, Verantwortung und Innovation – Werte, die sowohl Privatkunden als auch Unternehmen ansprechen. Mit dem Engagement für Aufforstung und erneuerbare Energien werden alle eingeladen, Teil dieser Bewegung zu werden. Interessenten können ab sofort zu den Ökostromtarifen der GSD-Naturenergie GmbH wechseln und mit dem modernen Energieversorger aus Dresden die Zukunft pflanzen – Baum für Baum, Kilowattstunde für Kilowattstunde.

Grünes Stromwerk Direkt ® ist die Energiemarke der GSD-Naturenergie GmbH aus Dresden.

Wir investieren international über verbundene Unternehmen überwiegend in Solar- und Wasserkraftwerke und finanzieren damit direkt den Ausbau erneuerbarer Energien, die direkte Energiebeschaffung besteht zu 100% aus Wasserkraft oder Solarenergie.

Für die Zukunft sind außerdem Aufforstungsprojekte vor allem in Ostdeutschland in der Nähe unseres Firmensitzes geplant.

Das Motto wird lauten: jeder Zähler ein Baum.

Firmenkontakt

GSD-Naturenergie GmbH

Abteilung Presseanfragen

Enderstr. 94

01277 Dresden

0351-323202425



http://www.gsd-naturenergie.gmbh

Bildquelle: Image by Sebastian Ganso from Pixabay