Jedox stärkt mit dem Jedox 26 Major Release seine Plattform für die KI-Ära

Freiburg – Boston – London – Paris – Dubai – Singapur – Sydney – Mai 2026 – Jedox, führender globaler Anbieter von Enterprise-Performance-Management-(EPM)-Lösungen, stellt das Jedox 26 Major Release vor und liefert damit deutliche Fortschritte in den Bereichen KI-gestützte Analyse, vernetzte Daten-Workflows und Plattform-Usability.

KI verändert die Art und Weise, wie Unternehmen planen und arbeiten, zunehmend. Das Jedox 26 Major Release verbindet genau deshalb leistungsstarke KI-Funktionen mit verlässlichen, kontextbezogenen Unternehmensdaten und Performance-Informationen. Das ermöglicht Finance- und Business-Teams, klarere Insights zu gewinnen, Workflows zu optimieren und schneller fundierte Entscheidungen zu treffen.

„Mit dem Jedox 26 Major Release machen wir einen wichtigen Schritt dabei, wie KI in der integrierten Geschäftsplanung eingesetzt wird. Der eigentliche Mehrwert von KI entsteht erst dann, wenn sie mit verlässlichen, kontextbezogenen Geschäftsdaten mit klarer Governance kombiniert wird, sodass Teams präzisere Insights gewinnen, effizienter arbeiten und schneller fundiertere Entscheidungen treffen können“, sagt Dr. Rolf Gegenmantel, CPO bei Jedox.

Highlights des Jedox 26 Major Release:

– Data Insights für geführte KPI-Analysen und nachvollziehbare Insights

– Interaktion in natürlicher Sprache für Views und Ad-hoc-Analysen

– Next Gen Integrator mit nativer Python-Unterstützung und verbessertem JSON-Handling

– KI-gestützte Unterstützung bei Skriptgenerierung und Troubleshooting

– Schnellere Workflows in Dynatables, Canvas und Jedox Web

– Self-Service-SAML und flexible Feature-Aktivierung

KI-gestützte Insights für schnellere Entscheidungen

Mit diesem Release wird JedoxAI auf die nächste Stufe gehoben und näher an die täglichen Workflows der integrierten Geschäftsplanung herangeführt. Nutzer können Daten in natürlicher Sprache analysieren, Views effizienter erstellen und verfeinern sowie sich einfacher durch Reports und Dynatables bewegen.

Die neue Data-Insights-Funktion macht KPI-Analysen schneller, nachvollziehbarer und umsetzbarer, indem sie Trends, Treiber und Abweichungen in Sekunden identifiziert. So können Teams komplexe Performance-Daten in klare, umsetzbare Insights und präsentationsreife Ergebnisse übersetzen.

Datenquellen effizienter integrieren

Für eine verlässlichere und besser skalierbare Planung wird der Jedox Integrator mit diesem Release gezielt weiterentwickelt. Eine modernisierte Benutzeroberfläche, native Python-Unterstützung und verbessertes JSON-Handling erhöhen die Flexibilität für Datenintegration, Automatisierung und Transformation in komplexen Unternehmensumgebungen.

Der Jedox Integrator wird auch dank JedoxAI noch leistungsstärker. Nutzer profitieren von einer automatisierten Skriptgenerierung und können mittels natürlicher Sprache Fehler identifizieren und diese beheben.

Effizienter arbeiten mit einer schnelleren User Experience

Schnellere Interaktionen, verbesserte Responsiveness und Usability-Verbesserungen in Dynatables, Canvas und Jedox Web sorgen für eine modernere und reaktionsschnellere Benutzeroberfläche. Diese Verbesserungen reduzieren Reibungsverluste in täglichen Workflows und ermöglichen es Nutzern, schneller von der Analyse zur Entscheidung zu gelangen.

Mehr Kontrolle über Plattform und Rollout

Das Jedox 26 Major Release führt außerdem neue Funktionen für Plattformmanagement und Governance ein und verbessert zugleich die Workflows über Jedox, Excel und Microsoft 365 hinweg. Die Self-Service-SAML-Konfiguration ermöglicht eine unabhängigere Einrichtung der Authentifizierung, während die flexible Feature-Aktivierung einen kontrollierten Rollout und Tests über verschiedene Umgebungen hinweg unterstützt.

Eine starke Grundlage für KI-gestützte Planung

Das Jedox 26 Major Release unterstreicht, wie wichtig die Verbindung von KI mit einer starken Datengrundlage für die integrierte Unternehmensplanung wird.

Indem Jedox verlässliche Performance-Daten, anpassungsfähige Unternehmensstrukturen und praxisnahe KI-Funktionen zusammenführt, unterstützt die Plattform Unternehmen dabei, Planung und Entscheidungsfindung im gesamten Unternehmen weiter zu verbessern.

Jedox ist die weltweit anpassungsfähigste Plattform für Unternehmensplanung und Performance Management und ermöglicht es, Geschäftspläne zu erstellen, mit denen Unternehmen ihre bisherigen Ergebnisse und Erwartungen übertreffen. Mehr als 2.900 Unternehmen in 140 Ländern vertrauen auf Jedox, um beliebige Szenarien zu modellieren, Daten aus unterschiedlichsten Quellen zu integrieren und Planung unternehmensweit sowie systemübergreifend zu vereinfachen. Jedox schafft ein Umfeld, in dem Anwender besser zusammenarbeiten, schneller auf Veränderungen reagieren, fundierte Entscheidungen treffen und bislang unerkannte Chancen realisieren.

Kontakt

Jedox GmbH

Florian Winterstein

Bismarckallee 7a

79098 Freiburg im Breisgau

+49 (761) 15147 – 0

–



http://www.jedox.com