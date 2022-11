Jelitto Abschleppdienst für Pkw, Lkw und Transporter

Plötzlich liegen geblieben oder verunfallt: Jetzt ist schnelle Hilfe gefragt.

Jelitto: Abschleppdienst für Pkw, Lkw & Transporter

Plötzlich liegen geblieben oder verunfallt: Jetzt ist schnelle Hilfe gefragt. Der Abschleppdienst von Jelitto aus Fürstenwalde ist im gesamten Landkreis Oder-Spree sowie entlang der Bundesautobahn A12 im Einsatz. Auch Bergungen und Abschleppungen von Sattelzügen und Wohnmobilen sind für die Experten kein Problem. Der Service steht rund um die Uhr zur Verfügung.

Abschleppdienst mit spezialisiertem Fuhrpark

Ob ein Auto liegen geblieben ist oder eine Zugmaschine einen Getriebeschaden hat – die Anforderungen an das Abschleppfahrzeug sind unterschiedlich. „Wir haben den Fuhrpark unserer Einsatzfahrzeuge breit aufgestellt“, erläutert Frank Jelitto, Firmeninhaber und Spezialist für Logistik. Je nach Situation rückt das Team mit einem geeigneten Fahrzeug aus. „Unser Arbeitstier für verunfallte PKW“s ist der Antos mit langem Plateau und einem HMF-Hebekran“, führt Frank Jelitto aus. Damit lassen sich alle stark beschädigten Fahrzeuge bergen.

Schnelle Verfügbarkeit ist wichtigster Vorteil

Was einen guten Abschleppdienst auszeichnet? Da überlegt Frank Jelitto nicht lange: „Wenn jemand eine Panne hat, will er schnell zur Werkstatt.“ Gleiches gilt für Unfälle. Hier bringt der Abschleppdienst aus der Nähe von Berlin nicht nur das Fahrzeug zur Werkstatt – es geht auch darum, die Straße schnellstmöglich passierbar zu machen. „Kurze Reaktionszeiten sind unser höchstes Anliegen“, betont der erfahrene Logistiker. Um den Kunden das zu bieten, gibt es mit 03361 – 74 755 40 eine eigene Hotline für Notfälle.

Mobilität bleibt erhalten: Durch verfügbaren Mietwagen-Service

Neben der schnellen Hilfe freuen sich Kunden über den Service für Mobilität. Schließlich hat die Fahrt mit dem Unfall oder der Panne ein abruptes Ende genommen. Die Firma Jelitto bietet dafür ebenfalls eine Lösung. Insgesamt stehen sechs Pkw zur Miete bereit. Damit lässt sich die Fahrt bis zum Ziel fortsetzen. In der Zwischenzeit kümmert sich das Team von Jelitto Transporte um das abgeschleppte Fahrzeug. Das bringen sie wahlweise in eine nahegelegene Werkstatt oder zur jeweiligen Vertragswerkstatt. Das klären die Spezialisten vorab mit dem Eigentümer oder mit der Versicherung.

Bergung unter schwierigen Umständen: eine Aufgabe für den Fachbetrieb

Eine Besonderheit beim Abschleppdienst von Jelitto ist die Bergung vom Fahrzeugen über 7,5 to Gesamtgewicht. Die läuft selbst unter erschwerten Bedingungen fachgerecht ab. Dafür steht dem Team schweres Gerät zur Verfügung. Zum Einsatz kommt es zum Beispiel nach Unfällen oder wenn ein Lkw auf rutschiger Fahrbahn in den Graben geraten ist. „Im Zweifelsfall beurteilen wir vor Ort, mit welcher Technik wir das Fahrzeug bergen. Wir finden so gut wie immer eine vernünftige Lösung“, verspricht Frank Jelitto.

Abschleppdienst für Fürstenwalde und die gesamte Region von Oder bis Spree

Eine Panne auf der A12 , dem östlichen Berliner Ring oder auf einer entlegenen Landstraße im Landkreis zwischen Oder und Spree? Die Firma Jelitto ist in der gesamten Region unterwegs und bietet in allen Fällen schnelle Hilfe an. Die markanten silber-orangenen Fahrzeuge sind übrigens jeden Tag im Einsatz. Mit seinem Fuhrpark ist Frank Jelitto im Auftrag der Assistance Partner unterwegs und unterstützt die Automobilclubs ACE und AVD. Das zeigt, wie verlässlich der Fachbetrieb für Abschleppdienste aus Fürstenwalde arbeitet – und das rund um die Uhr.

Seit 1995 transportiert Frank Jelitto Transporte e.K. mit seinem schlagkräftigen Team von 60 Mitarbeitern mit 32 Sattelzügen (Mercedes und MAN) temperaturabhängige Waren wie Obst und Gemüse vom Erzeuger zu den Großlagern der verschiedenen Handelsketten und übernehmen auch Rückladungen unterschiedlicher Waren.

Ob Berlin, A12, Fürstenwalde, Storkow oder eine andere Stadt im Landkreis Oder-Spree – unsere erfahrenen Abschlepp-Spezialisten sind schnell vor Ort, um Ihnen zu helfen.

