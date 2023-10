jenID verlängert Partnerschaft mit SCOREPLUS

Digital Finance Experten von SCOREPLUS setzen auf sekundenschnelle Identitätsprüfung bei Ausweisdokumenten

Die Verifizierungsexperten der jenID Solutions GmbH erweitern die Kooperation mit der SCOREPLUS GmbH im Bereich Digital Identity Check. Der Spezialist für die Digitalisierung sicherheitsrelevanter Onboarding-Prozesse nutzt die von jenID gelieferte Technologie für sekundenschnelle Identitätsprüfungen mit höchster Sicherheit. Ziel der Kooperation ist es, Vertriebsprozesse in der Finanzwelt sicherer und effizienter zu gestalten sowie sensible digitale Kundendaten zu schützen.

Als erfahrener Digitalisierungs- und Prozessexperte für Finanzdienstleister bietet SCOREPLUS nachhaltige Lösungen für Antrags- und Vertragsabwicklungen (insb. Customer Onboarding) sowie Bonitäts- und Identitätsprüfungen für alle Branchen. Die Optimierung von Risikopositionen bei dem Vertrieb komplexer, hochwertiger Produkte und Leistungen spielt demnach eine wichtige Rolle. Zur gleichzeitigen Optimierung von Nutzererfahrungen setzt SCOREPLUS mit seinen Services auf die Lösungen von jenID.

Genuine-ID HUB bietet Flexibilität für VERISCORE-Lösungen

SCOREPLUS integriert die jenID-Technologie in VERISCORE, deren führender Digital Identity Check-Komplettlösung. In dieser kommt jenIDs Serverprodukt Genuine-ID HUB zum Einsatz, das durch den Dienstleister On-Premises gehostet wird. Gemeinsam mit ihrem Implementierungspartner Foconis AG hat SCOREPLUS die VERISCORE-Lösung bereits für Sparkassen erfolgreich zu einem Go Live gebracht.

Mit der Prüflösung lassen sich alle (Ausweis-)Dokumente, die von Behörden europäischer Länder ausgestellt wurden, auf ihre Echtheit überprüfen. Produktseitig wurde dafür von jenID eine speziell auf die Lösung ausgerichtete Dokumentenerkennung mittels Flachbettscannern und handelsüblichen Multifunktionsdruckern entwickelt. Grundlage dessen ist eine Deep Learning AI, die die Dokumente bei beliebiger Platzierung auf dem Scanner erfasst und ausschneidet. Darüber hinaus ermöglicht die intelligente Prüflösung eine automatisierte Erfassung der Dokumentendaten sowie der Erkennung von Unterschriften. So lässt sich unabhängig von der Marke des Scangeräts eine sekundenschnelle und sichere Identitätsprüfung durchführen.

„Wir bieten den VERISCORE-Anwendern ein Verfahren zur Identitätsprüfung mit höchsten Sicherheits- und Datenschutzstandards. Gleichzeitig werden Bearbeitungszeiten und Risiken minimiert. Die maximale Kompatibilität mit gängigen ID-Dokumenten und Führerscheinen sichert den SCOREPLUS Kunden und internationalen Geschäftsanwendungen große Vorteile“, so Michael Weisbach, Geschäftsführer von jenID Solutions.

So funktioniert die Überprüfung von Dokumenten mit der jenID-Technologie

Die Nutzer scannen die Vorder- und Rückseite des zu verifizierenden Dokumentes. jenID nutzt eine Datenbank, die alle offiziellen Papiere als Template enthält und gleicht diese mit der Aufnahme des bereitgestellten Ausweisdokumentes ab. In Sekundenschnelle wird das Dokument vollautomatisch durch Algorithmen auf die relevanten Sicherheitsmerkmale überprüft. Nur wenn alles übereinstimmt, ist die Verifizierung erfolgreich. Während des Prüfprozesses werden keinerlei Daten dauerhaft auf Servern gespeichert. Das Verfahren von jenID bietet so maximale Sicherheit und höchsten Datenschutz bei schnellstmöglicher Umsetzung.

Genuine-ID App im App Store

Genuine-ID App im Google Play Store

Druckfähige und honorarfreie Fotos: https://bit.ly/3LtYpQW

jenID Partnerprogramm

Die Software von jenID Solutions kann in allen Branchen, in denen Identitätsprüfungen üblich sind, angewendet werden, so z.B. bei der Kontoeröffnung, der Autoanmietung oder der Altersüberprüfung bei Alkoholkauf sowie (Online-)Glücksspiel. Daneben ist eine breite Abdeckung für Reiseveranstalter und Fluglinien gegeben, die die Identität ihrer internationalen Kunden überprüfen müssen.

Anfragen zum Partnerprogramm GENUINE PARTNERSHIP von jenID können hier gestellt werden: w ww.jenidsolutions.com/de/partner-programm

jenID bietet flexible, individuell anpassbare Softwarelösungen, die sichere Identitätsprüfungen überall auf der Welt in Echtzeit ermöglichen. Dadurch wissen Unternehmen, die jenID Plattform nutzen, wer auf ihre Produkte zugreift, sie nutzt bzw. ausleiht. jenID trägt auf diese Weise zum Schutz von Identitäten der Endverbraucher bei und verhindert Betrugsfälle.

Firmenkontakt

jenID Solutions GmbH

Susanne Seefeld

Moritz-von-Rohr-Straße 1a

07745 Jena

+49 3641 316 1076



http://www.jenidsolutions.com/de

Pressekontakt

Tower PR

Anna Schroeder

Mälzerstraße 3

07745 Jena

+49 3641 87611-80



https://tower-pr.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.