Jens Kramny inspiriert mit Zuversicht beim Speaker Slam

Excellence Award – Direkte Folge: Vortrag in New York!

Excellence Award – Direkte Folge: Vortrag in New York!**

Oftering, Oberösterreich / Wiesbaden – Der gebürtige Saarbrücker Jens Kramny, Speaker und

Leadership-Experte aus Oftering, Oberösterreich, hat beim 9. International Speaker Slam am 11.

September 2025 in Wiesbaden mit seiner Botschaft der Zuversicht begeistert und den „Excellence

Award“ gewonnen. Seine Rede „Was, wenn es gut wird? Wie Zuversicht Führung und Leben

verändert.“ hinterließ einen bleibenden Eindruck bei den 150 Teilnehmern aus aller Welt.

Kramny stellte in seinem Vortrag die Frage, was passieren würde, wenn wir uns auf das Positive

konzentrieren und mit Zuversicht an Herausforderungen herangehen. Er argumentierte, dass

Zuversicht keine naive Hoffnung ist, sondern eine bewusste Entscheidung, die uns in schwierigen

Situationen handlungsfähig macht. „Am Tag nach meinem Speaker-Slam Auftritt bin ich für einen

Vortrag In New York gebucht worden. Ich werde dort vor dem Expertenforum sprechen“, verkündete

Kramny stolz – ein direkter Erfolg seines Auftritts.

Der Speaker Slam, organisiert von Hermann Scherer, Expertenportal und Germany“s next Speaker

Star, bot eine internationale Bühne für Redner, ihre Ideen zu präsentieren. Die Teilnehmer hatten

jeweils vier Minuten Zeit, um das Publikum und die Expertenjury zu überzeugen.

Kramny gelang es, seine Botschaft klar und prägnant zu vermitteln. Er teilte seine persönlichen

Erfahrungen und ermutigte das Publikum, den eigenen inneren Kompass zu finden und sich von

Zuversicht leiten zu lassen. Er demonstrierte, dass Führung und Leben durch eine positive Einstellung

maßgeblich beeinflusst werden können.

Besonders berührte Kramny das Publikum mit seiner offenen Art, über seine Krebserkrankung zu

sprechen. Die Diagnose Bauchspeicheldrüsenkrebs im Jahr 2024 war für ihn ein Wendepunkt. Anstatt

zu verzweifeln, entschied er sich für eine positive Haltung und das Motto: „Akzeptier es – und mach

weiter.“ Diese Lebenseinstellung prägt seine Arbeit als Coach und Speaker und inspiriert

Führungskräfte, in Krisen handlungsfähig zu bleiben und den Fokus nicht zu verlieren.

Die Jury, bestehend aus Medienexperte Jörg Rositzke, Ghostwriterin Mirjam Saeger, Scoutingexpertin

Stephanie Pierre, Expertenportal Josua Laufer und Germanys Next Speaker Star Katja Kaden, würdigte

Kramnys inspirierende Rede mit dem Excellence Award. Seine Fähigkeit, Menschen zu motivieren und

ihnen Hoffnung zu geben, wurde besonders hervorgehoben.

Der Excellence Award ist eine Anerkennung für Kramnys herausragende Leistung als Speaker und

unterstreicht seine Expertise im Bereich Leadership und Persönlichkeitsentwicklung. Die

Auszeichnung wird seine Karriere als Speaker und Executive Coach weiter beflügeln.

Kramny ist Executive Coach, Trainer, Speaker und angehender Autor. Aktuell arbeitet er an seinem

Buch, in dem er seine Erfahrungen und Erkenntnisse mit praxistauglichen Impulsen für Selbstführung

und Leadership teilt.

Sein Ziel ist es, Führungskräfte, Unternehmer:innen und Teams dabei zu unterstützen, Klarheit,

Haltung und Zuversicht in herausfordernden Zeiten zu entwickeln. „Akzeptier es und mach weiter“, ist

eines seiner wichtigsten Mottos. Weitere Informationen finden Sie unter www.jens-kramny.at

Mein Angebot als Inhaber von Jens Kramny Coaching Training Consulting:

– Keynote und Impulse: „Was, wenn es gut wird?“ – Mut, Zuversicht und Orientierung für Führungskräfte und Teams

– Executive Coaching: 1:1-Begleitung klarere Entscheidungen, mehr Resilienz, höhere Selbstführung

– Trainings und Workshops: Kommunikation unter Druck, Teamdynamik, Change Leadership

– Consulting: Begleitung von Leadership-Transformationsprozessen und Change-Projekten schnellere Umsetzung, weniger Reibungsverluste

– 3-tägiges Intensivseminar „Navigieren durch die Krise“ Klarheit, Handlungsstärke und Resilienz entwickeln (8-14 Teilnehmer)

Kontakt

Coaching Training Consulting Jens Kramny e.U.

Jens Kramny

Sattlerweg

4064 Oftering

00436642680887



http://www.jens-kramny.at

Bildquelle: @Justin Bockey