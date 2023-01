JETTE vergibt neue Heimtextil-Lizenz

Jette Joop hat eine neue Lizenz für Bettwäsche, Frottierwaren und Bademäntel unter der Marke JETTE an die Firma H.u.W. Schmänk GmbH & Co KG aus Dingden vergeben. Die Lizenzvergabe ist eine konsequente und sinnvolle Ergänzung zu der an Höffner vergebenen Möbellizenz.

Für die Firma Schmänk ergänzt die Marke JETTE das Markenportfolio um eine exklusive Designerlizenz. „Wir freuen uns, dass wir mit Schmänk einen erfahrenen und langfristigen Partner für die Umsetzung der JETTE-Lizenz im Heimtextilbereich gefunden haben, der zudem mit einer nachhaltigen Produktion, unter anderem in Deutschland, aufwarten kann“, so Jette Joop. Die Firma Schmänk, die sich in vierter Generation auf Design und Produktion von Heimtextilien spezialisiert hat, wird eine zwischen den Produktbereichen farblich abgestimmte Kollektion entwickeln, die ab FS 2023 u. a. in Möbelhäusern, bei Filialisten und auf verschiedenen Online-Plattformen vermarktet werden wird. „Wir sehen in der Marke JETTE eine auf die vornehmlich weibliche Kundschaft ausgerichtete Produktlinie, die u. a. mit sofort verfügbarer Lagerware und individuellem Design überzeugen soll“, so Ludwig Schmänk, der zusammen mit seinem Sohn Maximilian Schmänk (Online) und Jürgen Bambach (Key Account Vertrieb) das Unternehmen führt.

Die K&P Brand Concept GmbH ist zum 01.01.2017 aus der Kierdorf & Partner GbR hervorgegangen und gilt heute als eine der erfolgreichsten Lizenzagenturen mit dem Fokus auf Fashion und Lifestyle.

Die Kierdorf & Partner GbR wurde 1983 von Hans-Gerd Kierdorf gegründet – zunächst mit dem Schwerpunkt auf Marketingconsulting und Personalresearch in der Schuhindustrie. Den Startschuss für eine Lizenzagentur bildete 1992 die Idee des Gründers, einen Namen aus der Bekleidungsbranche auf Schuhe zu transferieren, um einem noch kleinen Schuhhersteller zu mehr Attraktivität und Bekanntheit seiner Produkte zu verhelfen. Aufgrund des schönen italienischen Klangs fiel die Wahl auf bugatti, eine Marke, die einem ostwestfälischen Bekleidungsunternehmen gehört. bugatti ist heute eine Lifestylemarke und gehört mit 15 Lizenzen zu den erfolgreichsten Lizenzmarken in der Modebranche – in Europa und zunehmend auch in weltweiten Märkten.

Als langjähriges Mitglied in der weltweit agierenden Licensing Industry Merchandisers´Association (Lima) erhielt Kierdorf & Partner 2012 den Lima- Award als beste Lizenzagentur.

