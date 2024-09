Jetzt anmelden: Zweite Ausbildungsgruppe für Resilienzberater startet

Werden Sie Expert*in für Resilienz in der Arbeitswelt

Die Resilienz-Akademie von Prof. Jutta Heller bietet eine einzigartige Chance: Ab sofort können sich Interessierte für die zweite Ausbildungsgruppe zu zertifizierten Resilienzberater*innen anmelden. Nach dem erfolgreichen Start der ersten Ausbildungsgruppe wird nun eine neue Gruppe von Fach- und Führungskräften, Berater*innen und Coaches gesucht, die ihre Kompetenz im Bereich der Resilienz vertiefen möchten.

**Resilienz als Erfolgsfaktor in der modernen Arbeitswelt**

Die Ausbildung zum/zur Resilienzberater*in richtet sich an Personen, die aktiv an der Stärkung von Resilienz in Organisationen und Unternehmen mitwirken wollen. Besonders in Zeiten von Unsicherheit, Wandel und steigenden Anforderungen hat sich Resilienz als zentraler Erfolgsfaktor etabliert. Die Teilnehmer*innen lernen fundierte Methoden und Strategien kennen, um sowohl individuelle als auch organisationale Resilienz zu fördern und damit den Umgang mit Belastungen und Krisen nachhaltig zu verbessern.

**Praxisnahe Ausbildung auf wissenschaftlicher Basis**

Die Ausbildung besteht aus einem durchdachten Mix aus theoretischem Wissen und praxisnahen Inhalten. Sie erstreckt sich über vier intensive Module, die sich auf die wesentlichen Bereiche der Resilienz konzentrieren. Neben Selbstreflexion und der Entwicklung persönlicher Resilienzkompetenzen, bietet die Ausbildung tiefgehende Einblicke in die Anwendung von Resilienzstrategien im beruflichen Umfeld. Die Teilnehmer*innen werden in der Lage sein, die erworbenen Fähigkeiten gezielt in ihrer beruflichen Praxis einzusetzen, um Menschen und Organisationen durch Veränderungsprozesse zu begleiten und zu stärken.

**Erfahrene Trainerinnen und ein starkes Netzwerk**

Unter der Leitung von Prof. Dr. Jutta Heller, einer der führenden Expertinnen auf dem Gebiet der Resilienz, profitieren die Teilnehmer*innen von der umfassenden Erfahrung und Kompetenz des gesamten Trainerteams. Darüber hinaus bietet die Ausbildung Raum für den Austausch und das Networking mit anderen Fachkräften, die sich ebenfalls auf die Förderung von Resilienz spezialisiert haben.

**Warum Sie teilnehmen sollten:**

– Hochwertige Zertifizierung: Die Ausbildung schließt mit einem Zertifikat ab, das Sie als Resilienzberater*in qualifiziert.

– Berufliche Weiterentwicklung: Sie erweitern Ihre Kompetenz im Bereich der Resilienz und schaffen damit einen entscheidenden Mehrwert für Ihre Karriere und Ihre Organisation.

– Flexibilität und Praxisnähe: Die Ausbildung ist berufsbegleitend und praxisorientiert gestaltet, sodass Sie das Gelernte direkt anwenden können.

– Netzwerk: Profitieren Sie vom Austausch mit anderen Teilnehmenden, um Ihr Wissen und Ihre Kontakte zu erweitern.

**Anmeldung und weitere Informationen**

Die Anmeldung für die zweite Ausbildungsgruppe ist ab sofort möglich. Die Plätze sind begrenzt, um eine intensive Betreuung und persönliche Begleitung zu gewährleisten. Weitere Informationen zur Ausbildung und Anmeldung finden Sie auf der Website der Resilienz-Akademie unter https://juttaheller.de/resilienz-akademie/ausbildung-resilienzberater/

Nutzen Sie diese Chance, um Ihre berufliche Resilienz zu stärken und als zertifizierte/r ResilienzberaterIn aktiv zum Wandel in Unternehmen beizutragen.

Kontakt: Prof. Dr. Jutta Heller

Resilienz-Akademie

E-Mail: info@juttaheller.de

Telefon: +49 911 27861770

Web: www.juttaheller.de

Die Resilienz-Akademie von Prof. Dr. Jutta Heller ist eine renommierte Institution für Weiterbildung im Bereich Resilienz. Mit praxisorientierten Programmen und wissenschaftlich fundierten Methoden unterstützt die Akademie Fach- und Führungskräfte sowie Berater*innen dabei, ihre Resilienzkompetenzen zu erweitern und in Organisationen erfolgreich zu implementieren.

