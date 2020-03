Jetzt bei Caseking – Lian Li Strimer Plus: RGB-Erweiterungskabel mit bis zu 120 LEDs!

Berlin, 03.03.2020

Nachdem Lian Li 2018 mit der Strimer-Serie erfolgreich die ersten RGB-Erweiterungskabel vorgestellt hat, enthüllt das Unternehmen jetzt die Nachfolger: Die Lian Li Strimer Plus im 24- und 8-poligen Format. Mit bis zu 120 LEDs erlauben die Strimer Plus noch hellere und komplexere Lichteffekte. Die RGB-LEDs lassen sich entweder über ein kompatibles Mainboard mit digitalem 3-Pin-RGB-Header oder auch mit dem im Lieferumfang enthaltenen Controller ansteuern. Die Lian Li Strimer Plus sind ab sofort bei Caseking erhältlich.

Mit mehr LEDs und zusätzlichen Beleuchtungseffekten möchte Lian Li Interessenten beeindrucken. So kommen bei den beiden 6+2-Pin-Grafikkarten-RGB-Erweiterunskabeln nun 108 LEDs und beim 24-Pin-Mainboard-RGB-Erweiterungskabel 120 LEDs zum Einsatz. Das sind zehn Mal so viele Leuchtdioden wie beim Vorgänger. Doch es wurde noch mehr verändert. So kommt nun ein milchig-weißer Diffusor zum Einsatz, der das Licht gleichmäßiger verteilt. Gleichzeitig dient eine weiße Schienung dafür, dass sich die einzelnen Lichtadern nicht gegenseitig in ihrer Farbgebung beeinflussen.

Die Features der Lian Li Strimer Plus RGB-Erweiterungskabel im Überblick:

– Innovatives Verlängerungskabel mit adressierbarer RGB-Beleuchtung

– Extrem leuchtstark dank bis zu 120 Leuchtdioden

– Inklusive Controller mit 18 Beleuchtungseffekten

– Kompatibel mit Mainboards mit digitalem 3-Pin RGB-Header

– Hochwertiger weißer Sleeve für besonders hohe Farbechtheit

– Verfügbar für Grafikkarte & Mainboard

Die Lian Li Strimer werden als Verlängerungskabel einfach an die üblichen Netzteilkabel angeschlossen und schnell sowie einfach installiert. Bei der Steuerung der Beleuchtung übers Mainboard sind heutzutage kaum Grenzen gesetzt und die Lian Li Strimer können mir den restlichen Komponenten synchronisiert werden. Sofern das verwendete Mainboard keinen kompatiblen Anschluss bietet, weiß der mitgelieferte Controller zu begeistern. Mit 7 Farben, 18 Leuchtmodi und unterschiedlichen Geschwindigkeiten bietet der Controller insgesamt 84 individuelle Lichteffekte. So handelt es sich beim Lian Li Strimer um das ultimative RGB-Produkt, um jedes PC-Design zu verbessern und dem persönlichen Geschmack anzupassen.

Die Lian Li Strimer Plus RGB-Verlängerungskabel bei Caseking:

https://www.caseking.de/lianli-strimerplus

Das neue Lian Li Strimer Plus 24-Pin-Mainboard-Anschlusskabel ist ab sofort bei Caseking erhältlich. Zur Markteinführung ist es zum Sonderpreis von 49,90 statt 59,90 Euro erhältlich – nur solange der Vorrat reicht. Das Strimer Plus Grafikkarten-Anschlusskabel ist ab sofort für 39,90 Euro vorbestellbar.

