Jetzt das Richtige: Teamevent in Stuttgart

In Zeiten von Corona sind Teambuilding-Maßnahmen besonders wichtig

Stuttgart. Viele hatten es geahnt und doch ist die Höhe des bundesdeutschen Wirtschaftseinbruchs erschreckend: Um 10,1 Prozent ging das hiesige Bruttoinlandsprodukt im vergangenen Quartal zurück, in der Eurozone gar um 12,1 Prozent. Die Region Stuttgart ist mit seinen internationalen und in Schlüsselbranchen aufgestellten Unternehmen samt Zulieferern in besonderem Maße betroffen. Milliardenschweren Hilfsprogrammen zum Trotz wagt noch niemand zu prognostizieren, ob die Talsohle endlich durchschritten ist. Oder droht gar eine weitere Welle? Diese Unsicherheit plagt nicht nur Firmeninhaber, die um ihr Lebenswerk bangen. Sie treibt auch die Angestellten um, die angesichts Kurzarbeit, Home Office und Maskenpflicht am Arbeitsplatz fürchten, diesen in den kommenden Monaten doch noch zu verlieren. Und diese Angst ist nicht unbegründet, stieg doch die Arbeitslosenzahl im Juli 2020 um 57.000 auf 2,91 Millionen und zählt damit 635.000 Beschäftigungslose mehr als im Vorjahresmonat.

Diese besorgniserregende Situation kann sich negativ auf die Arbeitsmotivation und damit das gesamte Arbeitsklima auswirken. Dabei ist es gerade in dieser Krisenzeit existenzentscheidend, dass alle Mitarbeiter an einem Strang ziehen und mit Zukunftsvisionen das Unternehmen ins Jahr 2021 bringen. Basis hierfür ist ein starkes Wir-Gefühl. Um dieses zu verwurzeln, sind Unternehmungen im Team unerlässlich. Hierbei kann es sich um ein in der Lagerhalle ausgetragenes Tischtennisturnier handeln oder um einen Grillabend, zu dem auch die Familien eingeladen sind. Auch unter Einhaltung aller Hygieneregeln muss kein großer organisatorischer und monetärer Aufwand betrieben werden, um wirkungsvolle Signale zu setzen. Personalverantwortliche können sich aber auch an einen professionellen Anbieter von Teamevents wenden.

Experten bieten Teamevents mit Langzeitwirkung

Die Firma CityHunters hat sich auf Teamevents spezialisiert, die mit erprobten Teambuilding-Elementen Mitarbeiter zu einer Einheit zusammenschweißen: “Dies gelingt uns ganz spielerisch in Form gut dreistündiger interaktiver Stadtrallyes. Hierbei lernen die Teilnehmer Stuttgart und dank ausgeklügelter Aufgabenstellungen sich gegenseitig besser kennen. Und das über Hierarchieebenen und eventuelle Sprachbarrieren hinweg”, erläutert Geschäftsführer Daniel Sekula das Konzept. Doch ist das angesichts einer grassierenden Pandemie und ihren Begleiterscheinungen zeitgemäß? Sekulas Co-Geschäftsführer C.-Philipp Steiner ist sich dieser Herausforderung bewusst: “Bei uns braucht niemand Angst vor einer Ansteckung zu haben: Die Einhaltung der Hygienestandards ist selbstverständlich Teil unseres vielseitigen Eventangebots.”

Natürlich gilt es in wirtschaftlich unsicheren Zeiten, den Kostenaspekt besonders im Auge zu behalten. Doch sollte man den Rotstift auch nicht am falschen Ende ansetzen. Steiner: “Wir halten CityHunters Veranstaltungen für jedes Budget und für jede Teilnehmeranzahl bereit. Gemeinsam aus der Krise – dieses Motto muss für jede Firma gelten und erreichbar, sprich bezahlbar sein.” Professionell geplante und durchgeführte Teamevents sind hierfür ein maßgeblicher Baustein und der beste Impfstoff gegen die Rezession.

Weitere Informationen finden Sie hier: Teamevent Stuttgart

CityHunters schafft Erlebnisse! Das Unternehmen entwickelt Teambuilding-Events für Unternehmen und führt diese selbst durch. Kern des Produktportfolios sind Stadtrallyes wie Krimi Geocachings, iPad-Rallyes oder Smartphone Schnitzeljagden. Diese verbinden interaktive Stadtentdeckung mit herausfordernden Rätselstellungen und Teambuilding.

CityHunters wurde 2009 in Nürnberg gegründet. Seitdem hat sich CityHunters immer wieder gewandelt und neu erfunden, um am Puls der Zeit zu bleiben und Trends zu setzen. So gehört das einstige Start-Up-Unternehmen heute zu den größten Anbietern der Branche und führt allein in Deutschland jährlich über 1.000 Veranstaltungen in mehr als 40 Städten durch. Die CityHunters haben Ihren Firmensitz nach wie vor in Franken, sind inzwischen aber in ganz Europa zuhause.

Für Privatkunden hat CityHunters 2019 den Ableger www.myCityHunt.de eröffnet. Über dieses Portal sind interaktive Smartphone-Rallyes buchbar – in über 700 Städten in Deutschland und der EU.

