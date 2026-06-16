Jetzt Ihr Firmenevent mit dronevent für den Herbst planen!

Wenn die Blätter fallen und die Tage kürzer werden, verringern sich die Möglichkeiten, ein Teamevent für Firmenveranstaltungen draußen durchzuführen. Die richtige Indoor Location rechtzeitig zu buchen, ist daher ratsam. Der dronevent Veranstaltungsservice aus Düsseldorf hilft dabei.

LINK: Alle Informationen auf unserer Website

Der „Fliegende Zirkus“ von dronevent war bereits an vielen verschiedenen Veranstaltungsorten und verfügt über das nötige Know-How, um Teamevents und Teambuilding-Maßnahmen erfolgreich durchzuführen. Hier finden Sie viele Informationen zu geeigneten Locations und Links zu Suchportalen, um einen Veranstaltungsort erfolgreich auszusuchen:

LINK: Geeignete Locations für Drohnenevents

Seit über 8 Jahre ist dronevent führender Anbieter von Teamevents mit innovativer Drohnentechnologie. Mit der Erfahrung von unzähligen Veranstaltungen von zehn bis mehreren hunderten Teilnehmenden können Sie sich auf unsere Expertise und Planungssicherheit verlassen.

LINK: Teambuilding-Maßnahmen mit Drohnen für Firmenveranstaltungen

Unsere „Games Of Drones“ sind darauf ausgelegt, sich auch absoluten Anfängern schnell zu erschließen und die Freude am Fliegen zu erfahren. Flugparcours mit verschiedenen Drohnen, Drohnenbau, virtuelle Flüge am Simulator und viele andere Attraktionen finden sich im Portfolio des Veranstaltungsservices. Neben einem gewissen Lerneffekt steht bei Teambuilding-Events mit dronevent immer der Spaß im Vordergrund.

LINK: „Games Of Drones“ als Teamchallenges

Unsere Drohnen sind für Fluganfänger einfach zu handhaben und darüber hinaus auch sicher. Alle Drohnen verfügen über einen umlaufenden Propellerschutz. Beschädigungen und Verletzungen sind dabei nahezu ausgeschlossen. Die Teilnehmenden werden vor Ort individuell durch die erfahrenen dronevent Coaches im Umgang mit der Technik angewiesen.

LINK: Sichere Drohnen, für Anfänger geeignet

Planen Sie jetzt mit dronevent Ihre Herbstveranstaltung und sorgen Sie bei Ihrer Belegschaft, Ihren Mitarbeitenden und Kunden für unvergessliche Erlebnisse. Informieren Sie sich hier über unsere Paketpreise und treten Sie mit uns in Kontakt. Wir unterstützen Sie dabei, den richtigen Rahmen für Ihre Veranstaltung zu entwickeln.

LINK: Paketpreise für Teamveranstaltungen

Der dronevent Veranstaltungsservice aus Düsseldorf ist bundesweit und in angrenzenden Europäischen Ländern aktiv. Wir erstellen Unternehmen gerne individuelle Angebote, ausgerichtet auf die Bedürfnisse der Kunden. Auch für Veranstaltungen mit Familienbeteiligungen haben wir geeignete Drohnen für Kinder und Jugendliche.

dronevent ist ein innovatives Event-Unternehmen, das sich auf Veranstaltungen mit Drohnen und UAVs spezialisiert hat. Wir führen spannende Wettbewerbe, Team-Events und Challenges mit Drohnen für jedermann durch. Teambuilding für Firmenveranstaltungen gehört zu unserem Markenzeichen.

Dabei benötigen die Teilnehmer keinerlei Vorkenntnisse. Ob Fliegen im Geschicklichkeits-Parcours, Teamflug mit dem Steuerkreuz, FPV-Race mit Videobrille, Drohnenbau-Workshop oder ein hybrides Online-Race aus dem Homeoffice – bei dronevent ist der Flugspaß garantiert!

Kontakt

dronevent Veranstaltungsservice

Norbert Machinek

Kiefernstr. 1

40233 Düsseldorf

0211 7336989

0211 7300353



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