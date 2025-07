Security Tokens ohne Umwege: WallStreet-IPO bietet deutschen Firmen schnellen Kapitalmarktzugang

Frankfurt / Miami, . Juli 2025 – Ein neues Angebot von WallStreet-IPO soll den Weg für deutsche Unternehmen in den digitalen Kapitalmarkt drastisch vereinfachen. Mit einem schlanken All-in-One-Modell ermöglicht das Unternehmen GH Bill Inc. wallstreet-ipo.com die rechtssichere Herausgabe von tokenisierten Aktien – sogenannten Security Tokens (STO) – über eine US-Corporation mit anschließender Vermarktung in Europa, mit der Ziel- Gruppe von qualifizierten Investoren.

Der entscheidende Vorteil: Der Umweg über eine eigene europäische Token-Lizenz oder ein VASP-Setup entfällt komplett. Statt monatelanger juristischer Abstimmungen mit europäischen Aufsichtsbehörden erhalten Unternehmen eine schnelle, international akzeptierte Token-Struktur, rechtlich abgesichert durch die US-Regeln Reg D und Reg S.

Kapitalmarkt-Ready in nur 30 Tagen

Während die Tokenisierung in Europa häufig an der regulatorischen Komplexität oder den Setup-Kosten scheitert, setzt WallStreet-IPO auf Effizienz: Die Kombination aus Florida-Inc.-Struktur, erprobter Rechtsarchitektur und Technologiepartnerschaft mit Tokeny.com ermöglicht einen vollständigen STO-Start in weniger als 30 Tagen.

Neben dem rechtlichen Setup erhalten Unternehmen eine einsatzbereite Token-Infrastruktur, inklusive:

– Smart Contract (ERC-3643)

– KYC/AML-Integration

– Digitalem Cap Table

– und einer eigenen Investorenplattform zur Kapitalaufnahme

Kostenersparnis gegenüber europäischem Setup ist enorm.

Während ein MICA-konformes VASP-Setup in Europa schnell 6 bis 12 Monate dauern und mittlere sechsstellige Beträge verschlingen kann, bietet WallStreet-IPO eine Alternative, die nicht nur schneller, sondern auch deutlich günstiger ist. Der regulatorische Rahmen in den USA ist klar, flexibel und international anerkannt – insbesondere für private Platzierungen.

Zudem besteht für viele Emittenten die Möglichkeit, ihr Unternehmen im Anschluss auch in Europa zu listen – z.B. Der European Securty Token Exchange ESTX.online welche im Januar 2026 startet. oder einer anderen EU-regulierten Börse. Ein optionales Dual Listing (USA/EU) wird bei Bedarf vorbereitet.

Der richtige Zeitpunkt ist jetzt

Die Tokenisierung von Unternehmensanteilen ist nicht länger ein Zukunftstrend – sie findet bereits statt. Immer mehr Investoren, Fonds und Plattformen suchen nach direktem Zugang zu digitalen Kapitalmärkten. Gerade für deutsche Unternehmen mit skalierbarem Geschäftsmodell und internationaler Ausrichtung bietet ein STO ( Securty Token Offering ) die Möglichkeit, Wachstum zu finanzieren, ohne die Kontrolle an VCs abzugeben.

Aber was ist ein Security Token ?

Ein Security Token ist ein digitaler Vermögenswert, der auf der Blockchain basiert und ein finanzielles Wertpapiert ( wie Aktien, Anleihen oder Beteiligungen) rechtlich repräsentiert.

Es handelt sich also hierbie um eine digitale Version eines klassischen Wertpapiers auch ideal bei

Unternehmensanteile

Aktien

Immobilienbeteiligungen

Fondanteile

Für wen oder welches Unternemen ist ein Securtiy Token ideal?

Unternehmen, die Kapital aufnehmen wollen ( Alternaitve zum Börsengang)

Immobilenprojekte zur digitalen Beteiliung

Über WallStreet-IPO

WallStreet-IPO ist eine internationale Capital Market Advisory Firma mit Sitz in den in Miami / USA . Der Fokus liegt auf Public Market Readiness, IPOs und Security Token Offerings und tokenbasierten Kapitalstrategien. Durch Partnerschaften mit führenden Tokenisierungsanbietern wie Tokeny.com begleitet WallStreet-IPO Unternehmen von der ersten Struktur bis zum aktiven Handel – weltweit, compliant, effizient.

Weitere Informationen unter:

www.wallstreet-ipo.com

Wall Street -IPO mit Sitz in Miami / Florida

ist eine der führenden IPO Capital Advisory Unternehmen und unterstütz und begleitet Emerging Growth Companies sowie Start -Up oder klein- mittelständischen Unternehmen aus Europa sowie Asien beim eigenen Börsengang und Direct Listing in den USA.

