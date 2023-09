Jetzt NEU: Das RMP Beziehungsprofil als Schlüssel zu tieferen Beziehungen

Das Unternehmen RMP germany GmbH launcht Upgrade auf Beziehungsprofil

„Wie es hier wieder aussieht!“, „Welche Ausrede hast du heute, um nicht mit mir joggen gehen zu müssen?“, „Musst du eigentlich das Geld zum Fenster rauswerfen?“ – Jede Beziehung ist einzigartig und hat ihre ganz eigenen Alltagskonflikte, die sich, egal wie oft das Paar über sie spricht, immer wieder wiederholen. Jetzt könnte man pragmatisch sagen, dass die Menschen eben unterschiedlich sind und fertig. RMP germany GmbH ist das zu wenig: „Wir helfen unseren Kundinnen und Kunden, ihre partnerschaftliche Verbindung zu vertiefen und das gegenseitige Verständnis zu fördern“.

Passend zu ihrem Persönlichkeitsprofil Reiss Motivation Profile® launcht das Unternehmen nun ein Upgrade zum sogenannten Beziehungsprofil. Mit dem Upgrade verschiebt sich der Fokus des Profils gezielt auf das Thema Beziehungen. Beispielsweise: Welchen Einfluss hat mein Hang zur Ordnung in meiner Beziehung? So erfahren die Anwendenden, welche Konflikte aus ihren Motiven entstehen können. Das kann nicht nur eine bessere Verbindung, sondern auch einen glücklichen und erfolgreichen Weg in die gemeinsame Zukunft ermöglichen.

Immer mehr Menschen wissen über sich selbst besser Bescheid: Seitdem das Reiss Motivation Profile® Bekanntheit erlangt hat und der Test online für alle Interessierten zugänglich ist, kennen viele ihre Motive, ihren inneren Antrieb und ihre Bedürfnisse. Gleichzeitig können sie ihre Mitmenschen besser verstehen, ihre Aussagen und Handlungen nachvollziehen und lernen sogar Unterschiede schätzen.

Das Beziehungs-Upgrade ist für 39,- Euro (inkl. MwSt. in Deutschland) erhältlich. Kundinnen und Kunden, die bereits das Reiss Motivation Profile® gemacht haben, können das Beziehungsprofil über ihr Dashboard upgraden und direkt nutzen.

Jetzt Reiss Motivation Profile® machen: www.rmp.eu/reiss-motivation-profile-test-machen/

Wir von der RMP germany verstehen uns als Expertinnen und Experten für intrinsische Motivation und sind seit dem 01.07.2017 exklusiver Lizenzpartner in Deutschland für das Persönlichkeitsprofil Reiss Motivation Profile®. Wir ermöglichen Anwenderinnen und Anwendern individuellen Erfolg noch schneller und nachhaltiger sichtbar zu machen. Als Repräsentanten von Steven Reiss möchten wir als RMP germany das Reiss Motivation Profile® allen Menschen auf der Welt zugänglich machen und unterstützen damit die Vision des 2016 verstorbenen Psychologen und Wissenschaftlers, der das bekannte Persönlichkeitsprofil entwickelte. RMP germany: reflect – match – perform.

