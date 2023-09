Jetzt wieder durchstarten: Philips Monitore und Evnia für Ausbildung, Job, Freizeit

Amsterdam, 6. September 2023 – Nach der großen Sommerpause ist der September für viele Menschen traditionell mit einem Neuanfang im Beruf oder in der Ausbildung verbunden. Es überrascht daher auch nicht, dass Elektronikartikel – von Laptops über Tablets und Monitore bis hin zu Zubehör für Webkonferenzen – bei den Verbrauchern zu dieser Zeit besonders gefragt sind. So planen laut einer Studie [1] von Digital Turbine, 45 % der Befragten in der EMEA-Region die Anschaffung neuer Elektronikprodukte.

MMD, Markenlizenzpartner für Philips Monitore und IT-Zubehör, bietet hier eine ganze Reihe interessanter Angebote.

Professionelle Tools für professionelle User

Wer nach den Ferien gleich wieder produktiv und kreativ durchstarten möchte, braucht dafür an seinem Arbeitsplatz ergonomische Geräte, die ihn darin unterstützen – mit schnellen Verbindungsoptionen (wie USB-C oder Thunderbolt™ 4), einer leistungsstarken Webcam, Lautsprechern, starken Sicherheitsfeatures (Windows Hello™-Gesichtserkennung) sowie leistungssteigernden Funktionen wie einem integrierten MultiClient-KVM-Switch, der es ermöglicht, mühelos zwischen Quellen umzuschalten.

Wer auf der Suche nach der besten Lösung für Videokonferenzen ist, sollte einen Blick auf den 113 cm (44,5″) Curved-Monitor Philips 45B1U6900CH werfen, der dank Ein-Kabel-Kopplung mit USB-C-Anschluss, RJ45-Eingang, integriertem MultiClient-KVM-Switch sowie 5-MP-Webcam mit Windows Hello™-Gesichtserkennung und inklusive Mikrofon mit Geräuschunterdrückung ein optimales Teamwork ermöglicht. Der Philips 45B1U6900CH ist für 1.019,00 EUR (UVP) beziehungsweise 979,00 CHF (UVP), exkl. MwSt. und vorgezogener Recycling-Gebühr, erhältlich.

Der Philips 27B1U7903 ist ein eleganter 68,6 cm (27″) 4K-Mini-LED-Thunderbolt-4-Monitor mit bemerkenswerter Darstellungsqualität und sicherer Ein-Kabel-Kopplung. Mit seinem vierseitig rahmenlosen Design und integriertem Kabelmanagement eignet er sich zum Beispiel ideal für nahtlose Multi-Monitor-Setups. Der Philips 27B1U7903 ist für 1.299,00 EUR (UVP) beziehungsweise 1.248,00 CHF (UVP), exkl. MwSt. und vorgezogener Recycling-Gebühr, erhältlich. Eine weitere Option für professionelle Designer, CAD-CAM-, 3D-Grafik- oder Fotografie-Profis, die auf eine außergewöhnliche Bildqualität angewiesen sind, ist der 100 cm (39,7″) 5K2K-Thunderbolt-4-Monitor Philips 40B1U6903CH. Das Modell ist zu einem UVP von 1.739,00 EUR beziehungsweise 1.670,00 CHF, exkl. MwSt. und vorgezogener Recycling-Gebühr, erhältlich.

Der 86,36 cm (34″) CrystalClear-Quad-HD-Monitor Philips 34B1U5600CH liefert helle, lebendige Bilder und kommt mit allen wichtigen Features, die heute für produktives Multitasking benötigt werden, darunter USB-C-Docking, integriertem MultiClient-KVM-Switch und DisplayPort-Out für den Anschluss eines zweiten Monitors. Der Philips 34B1U5600CH ist für 739,00 EUR (UVP) beziehungsweise 710,00 CHF (UVP), exkl. MwSt. und vorgezogener Recycling-Gebühr, erhältlich.

Komfortabel arbeiten und studieren

Schüler und Studenten brauchen einen Monitor, der über alle wesentlichen Funktionen für ihre Ausbildung verfügt, sie gleichzeitig aber auch in ihrer Freizeit überzeugt. Ganz ähnlich verhält es sich mit professionellen Anwendern im Homeoffice. Auch sie benötigen ein Modell, das sie im Job unterstützt, mit dem sie gleichzeitig aber auch Fotos retuschieren, Videospiele spielen oder Filme anschauen können.

Der Philips 16B1P3302D ist ein tragbarer 39,6 cm (15,6″) Monitor, der leicht in eine Aktentasche oder einen Rucksack passt. Seine Dual-USB-C-Konnektivität ermöglicht die Synchronisierung mit einem Laptop-Bildschirm oder dessen Erweiterung, während über den zweiten Port der Laptop mit Strom versorgt wird. Der zweite USB-C-Port kann aber auch zum Aufladen eines Smartphones oder zum Anschluss von Peripheriegeräten verwendet werden. Der Philips 16B1P3302D ist für 259,00 EUR (UVP) beziehungsweise 249,00 CHF (UVP), exkl. MwSt. und vorgezogener Recycling-Gebühr, erhältlich.

Der Philips 27E1N5600AE präsentiert sich als All-in-One-Lösung. Das 68,6 cm (27″) QHD-IPS-Display bietet USB-C-Konnektivität, ergonomische Funktionen, eine schnelle Reaktionszeit von 1 ms (MPRT) sowie eine exzellente Darstellungsqualität für Jobaufgaben und Gaming gleichermaßen. Der Philips 27E1N5600AE ist für 259,00 EUR (UVP) beziehungsweise 249,00 CHF (UVP), exkl. MwSt. und vorgezogener Recycling-Gebühr, erhältlich.

Der Philips 34E1C5600HE kann Teamwork mit seiner integrierten 5-MP-Webcam inklusive Windows Hello über große Distanzen hinweg optimieren. Dank USB-C ist die Konnektivität einfach und problemlos, während die Produktivität mit diesem UltraWide QHD 86,36 cm (34″) Display dank größerer Arbeitsfläche gesteigert wird. Der Philips 34E1C5600HE ist für 469,00 EUR (UVP) beziehungsweise 451,00 CHF (UVP), exkl. MwSt. und vorgezogener Recycling-Gebühr, erhältlich.

Die Philips SPT6607B schließlich ist eine ergonomische Tastatur-Maus-Kombination für einen zuverlässigen, ganztägigen Einsatz bei der Arbeit. Sie ist für 49,90 EUR (UVP) erhältlich.

Für das beste Gameplay

Wer sich nach getaner Arbeit beim Gaming entspannen möchte, sollte sich dafür die ergonomischen, futuristisch anmutenden Philips Evnia Monitore näher anschauen.

Der Philips Evnia 25M2N3200W beispielsweise ist ein 62,2 cm (24,5″) Full-HD-VA-Display mit einer ultraschnellen Bildwiederholrate von 240 Hz und 0,5 ms MPRT für flüssige Spielsequenzen mit klaren, präzisen Bildern ohne Ruckeln und Ghosting. Der Philips Evnia 25M2N3200W ist für 219,00 EUR (UVP) beziehungsweise 211,00 CHF (UVP), exkl. MwSt. und vorgezogener Recycling-Gebühr, erhältlich.

Der Philips Evnia 27M2C5500W ist ein 68,5 cm (27″) Quad-HD-Gaming-Monitor, der mit AMD FreeSync™ Premium Pro, einer rasanten Bildwiederholrate von 240 Hz, einem geringen Input Lag sowie einer schnellen Reaktionszeit von 1 ms GtG und 0,5 ms MPRT aufwartet. Der Philips Evnia 27M2C5500W ist für 459,00 EUR (UVP) beziehungsweise 441,00 CHF (UVP), exkl. MwSt. und vorgezogener Recycling-Gebühr, erhältlich.

Der Philips Evnia 34M2C8600 schließlich ist ein sehr eleganter 86,36 cm (34″) Curved-QD-OLED-Monitor, der mit einem USB-C-Anschluss, einem KVM-Switch und allen Funktionen ausgestattet ist, die Gamer für die immersivsten Spiele benötigen, darunter VESA-zertifiziertes ClearMR, AMD FreeSync™ Premium Pro, DTS Sound™ und vieles mehr. Der Philips Evnia 34M2C8600 ist für 1.419,00 EUR (UVP) beziehungsweise 1.363,00 CHF (UVP), exkl. MwSt. und vorgezogener Recycling-Gebühr, erhältlich.

[1] Von „Back to School Europe 2022 – Mobile Users“ Shopping Preferences“ – Digital Turbine – Link und Link

Über MMD

MMD-Monitors & Displays Holding B.V. („MMD“), registriert in den Niederlanden, mit Hauptsitz in Amsterdam, ist ein hundertprozentiges Unternehmen von TPV Technology Limited („TPV“), einem der weltweit führenden Hersteller von Monitoren und LCD-Fernsehern.

MMD-Monitors & Displays Holding B.V. („MMD“) vermarktet und verkauft weltweit exklusiv LCD-Bildschirme der Marke Philips unter der Markenlizenz von Koninklijke Philips N.V. Durch die Kombination des Markenversprechens von Philips mit der Fertigungskompetenz von TPV bei Displays nutzt MMD einen schnellen und zielgerichteten Ansatz, um innovative Produkte auf den Markt zu bringen.

https://mmdmonitors.com/

