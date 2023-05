Jo Fischer startet seinen Sommersong 2023 Questo Momento

Jo Fischer, betritt mit seinem ersten brandneuen Song „Questo Momento “ die Schlager Arena und wird mit Sicherheit auch Ihre Herzen im Sturm erobern und Ihre Stimmung entfachen.

„Questo Momento“ ist eine erhebende und eingängige Schlager-Hymne, die die Kraft der Liebe und Freude feiert, die durch eine neue Begegnung in unser Leben gebracht wird.

Komponiert wurde der Song durch Chris Clark, UK.

Die Lyric wurden von Jo Fischer geschrieben. Mit seinen energiegeladenen Beats, mitreißenden Melodien und herzlichen Texten verkörpert der Song die Essenz der Schlagermusik und verleiht ihm gleichzeitig einen modernen Touch.

Der Gesang von Jo Fischer strahlt in diesem Lied Natürlichkeit und vermittelt ein Gefühl von Wärme und Leidenschaft, dass bei den Zuhörern tiefe Resonanz findet.

In dem Schlager geht es darum, eine Begegnung und den besonderen Moment zu beschreiben sowie die transformierende Kraft der Liebe zu nutzen um das Leben in vollen Zügen zu genießen.

Von den Eröffnungsnoten bis zum euphorischen Refrain wird Sie „Questo Momento“ Leben mit unverhohlener Freude zum Mitsingen und Tanzen bringen. Seine ansteckende Energie macht ihn zu einem festen Bestandteil auf Partys, Festivals und Schlagertreffen.

Jo Fischer ist mit seinem unbestreitbaren Talent und seiner charismatischen Bühnenpräsenz auf dem besten Weg, der nächste große Star der Schlager-Musikszene zu werden. „Questo Momento“ stellt seine Fähigkeit unter Beweis, mit dem Publikum in Kontakt zu treten und unvergessliche Auftritte zu liefern, die einen bleibenden Eindruck hinterlassen.

Starten Sie mit in die romantische Welt von Jo Fischer „Questo Momento“ und begeben Sie sich auf eine musikalische Reise voller Liebe, Glück und reinster Emotionen. Machen Sie sich bereit für die Schlager-Sensation Jo Fischer und seinen gelungenen Sommer Debüt Song.

Zu hören bei YouTube, Spotify, Deezer, Amazon und allen Streaming Diensten

Kontakt: Jofi1803@googlemail.com

