Joachim Haas wird VP Global Partners bei ITSM Company

Anbieter von Microsoft-native Service Management baut Partnergeschäft in Deutschland, Österreich und der Schweiz aus

Berlin, 19.05.2026 – ITSM Company, dänischer Hersteller der Microsoft-nativen Service-Management-Software ITSM360, hat Joachim Haas mit sofortiger Wirkung zum VP Global Partners & DACH Lead ernannt. Das Unternehmen entwickelt Lösungen für IT- und Enterprise Service Management auf Basis von Microsoft 365 und unterstützt Organisationen dabei, Serviceprozesse direkt in ihrer bestehenden Microsoft-Umgebung umzusetzen. Anfang dieses Jahres hat ITSM Company zudem seine deutsche Gesellschaft in Berlin eröffnet und baut seine Präsenz im DACH-Markt seither gezielt aus. In seiner neuen Rolle wird Joachim die globale Partnerstrategie mitgestalten und zugleich den Ausbau des Geschäfts in Deutschland, Österreich und der Schweiz vorantreiben. Im Fokus stehen der Auf- und Ausbau eines starken Netzwerks aus Microsoft-Partnern und Managed Service Providern, die Service Management, Automatisierung und KI näher an die reale Microsoft-Arbeitswelt ihrer Kunden bringen wollen.

Haas bringt mehr als 33 Jahre Erfahrung in der Entwicklung, Positionierung und Skalierung erklärungsbedürftiger Enterprise-Software-Lösungen mit. Prägende Stationen im ITSM-Markt waren insbesondere FrontRange Solutions, aus dessen Entwicklung über HEAT später das heutige Ivanti-Umfeld hervorging, sowie Zendesk. Darüber hinaus war Joachim Haas in angrenzenden Themenfeldern tätig, die für ITSM360 heute hochrelevant sind, darunter Change Management, Software- und Lizenzmanagement, Governance, Risk & Compliance sowie weitere service-nahe Disziplinen. Neben direktem Vertrieb kennt er auch den Aufbau von Partnerstrukturen und Go-to-Market-Verantwortung aus leitenden Funktionen. Bei Crayon hat er zudem bewusst die Beratungsseite kennengelernt und damit seinen Blick auf Lizenzstrategien, Transformationsrealitäten und den praktischen Kundennutzen weiter geschärft. Joachim Haas sagt: „Der ITSM-Markt ist etabliert, relevant und voller Potenzial – aber an vielen Stellen noch nicht zu Ende gedacht. Genau das macht ITSM360 für mich so spannend.“

Für ITSM Company ist der Ausbau des Partnergeschäfts ein zentraler Hebel seiner europäischen Wachstumsstrategie. Gerade in DACH sollen Microsoft-Partner künftig gezielt dabei unterstützt werden, auf Basis ihrer bestehenden Expertise ein modernes Service-Management-Geschäft innerhalb des Microsoft-Ökosystems aufzubauen. ITSM360 adressiert dabei eine Herausforderung, die in vielen Unternehmen immer sichtbarer wird: Der Wunsch nach mehr Automatisierung und KI scheitert oft an fragmentierten Tools, Datensilos und unnötiger Integrationskomplexität. Wenn Service-Daten in der Microsoft-Umgebung bleiben, lassen sich Technologien wie Copilot, Power Automate und Power BI direkter, sicherer und wirtschaftlicher nutzen. Tina Sønderup Heinze, CEO von ITSM Company, erklärt: „Unsere Partner stehen im Zentrum unserer Go-to-Market-Strategie. Mit Joachim gewinnen wir für DACH einen sehr erfahrenen Manager mit tiefem ITSM-Verständnis, breitem Lösungswissen und großer Nähe zum Microsoft-Ökosystem. Seine Erfahrung im Aufbau von Partnerstrukturen und in der Entwicklung neuer Marktansätze macht ihn zu einer wichtigen Verstärkung für unser weiteres Wachstum in Deutschland, Österreich und der Schweiz.“

Über ITSM Company

ITSM Company wurde 2016 in Dänemark gegründet. Die Suite ITSM360 für IT- und Enterprise Service Management basiert vollständig auf Microsoft 365 und stellt ihre volle Funktionalität im Microsoft Tenant des Anwenderunternehmens bereit. ITSM360 nutzt die gesamte Palette an Microsoft Apps für ein nahtlos integriertes, skalierbares und zuverlässiges Service Management in allen Geschäftsbereichen. Alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind erfahren in der Integration von IT- und Enterprise Service Management in Microsoft Umgebungen.

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10317 Berlin

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