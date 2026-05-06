Jobmesse „Shop A Job“ in den Spandau Arcaden eröffnet

Pünktlich um 9:30 Uhr eröffnete Centermanager Steffen Mezler die Jobmesse „Shop a Job“, die am heutigen 6. und morgigen 7. Mai 2026 jeweils von 10:00 bis 17:00 Uhr im Untergeschoss der Spandau Arcaden stattfindet. Veranstaltet wird die Messe vom JOB POINT Berlin in Kooperation mit den Spandau Arcaden. Dieses Jahr präsentieren rund 35 Unternehmen ganz konkrete Stellen- und Ausbildungsangebote. Zusätzlich werden kostenfreie Services des JOB POINT Berlin, wie professionelle Bewerbungsfotos und individuelle Lebenslauf-Checks angeboten.

Bei der heutigen Eröffnung der Jobmesse waren neben Centermanager Steffen Mezler die Schirmfrau der Messe, Cansel Kiziltepe (Senatorin für Arbeit, Soziales, Gleichstellung, Integration, Vielfalt und Antidiskriminierung), Frank Bewig (Bezirksbürgermeister Spandau), Mandy Kaina (Agentur für Arbeit Berlin Nord), Anja Spiegel (Jobcenter Berlin Spandau) und Jale Degirmenci (Wirtschaftshof Spandau) vor Ort und diskutierten über den „Arbeitsmarkt im Wandel – Perspektiven für junge Menschen und Geflüchtete“.

Die Bandbreite der Aussteller umfasst sowohl überregionale Institutionen wie den ADAC Berlin-Brandenburg e. V. und die Wall GmbH als auch bekannte lokale Unternehmen wie die S-Bahn Berlin GmbH und die Trapp Tief- und Gleisbau GmbH. Auch der öffentliche Sektor ist prominent vertreten, unter anderem durch die Polizei Berlin, die Polizei Brandenburg sowie das Auswärtige Amt. Ein besonderer Mehrwert dieses Formats liegt darin, dass insbesondere Menschen am Beginn ihrer beruflichen Laufbahn oder bei einer Neuorientierung in Berlin vom direkten, unkomplizierten Austausch vor Ort profitieren – ein klarer Vorteil gegenüber klassischen Bewerbungsprozessen.

Neben der Möglichkeit, unmittelbar mit potenziellen Arbeitgebern ins Gespräch zu kommen, erwarten die Besucherinnen und Besucher weitere hilfreiche Angebote. So unterstützt der JOB POINT Berlin vor Ort ganz konkret beim Bewerbungsprozess: Täglich von 11:00 bis 16:00 Uhr prüfen erfahrene Beraterinnen und Berater die Unterlagen der Gäste. Darüber hinaus besteht für alle Interessierten die Möglichkeit, kostenfrei professionelle Bewerbungsfotos erstellen zu lassen.

„Die heutige Eröffnung von „Shop A Job“ hat gezeigt, wie wichtig es für den Arbeitsmarkt ist, direkt ins Gespräch zu kommen“, sagt Steffen Mezler, Centermanager der Spandau Arcaden. „Wir sind mehr als einfach nur ein Shoppingcenter, wir sind aktiver Teil der Community und freuen uns das mit Veranstaltungen wie dieser zeigen zu können.“

Über Sonae Sierra

Sonae Sierra ist ein multinationales und integriertes Immobilienunternehmen, das sich auf urbane Transformation und Innovation konzentriert. Mit Projekten in über 35 Ländern verwaltet das Unternehmen derzeit Vermögenswerte im Wert von rund 7 Mrd. EUR. Die Nachhaltigkeitsstrategie von Sierra ist ein zentrales Merkmal und eine der wichtigsten Säulen der Unternehmenspositionierung in allen Geschäftsbereichen.

Sierra hat einen guten Ruf als Experte für führende Immobilienlösungen, die einen Mehrwert für die Gesellschaft schaffen. Das Unternehmen konzentriert sich auf langfristige Beziehungen zu führenden Investoren. Das vertikal integrierte Angebot umfasst maßgeschneiderte Investitionsvehikel sowie die Entwicklung und Modernisierung nachhaltiger, gemischt genutzter urbaner Räume (Wohnen, Büros, Einzelhandel und Freizeit). Sierra bietet eine vollständige und integrierte Plattform für sämtliche Immobiliendienstleistungen. Sierra managt ein Portfolio widerstandsfähiger Assets, die für die Herausforderungen der Zukunft gerüstet sind.

Weitere Informationen finden Sie unter www.sonaesierra.com

Über Spandau Arcaden:

Bei 125 Shops auf vier Ebenen: in den Spandau Arcaden bleiben keine Shoppingwünsche offen. Ob große Marken wie H&M, dm, P&C und Thalia oder kleine, feine Läden wie Rituals oder Pandora – wir machen Ihren Shoppingtag zu einem Erlebnis. In Berlin-Spandau zu Hause, ist das Einkaufszentrum leicht zu erreichen und bietet alles für ein perfektes Shoppingvergnügen. Viele Parkplätze, namhafte nationale und internationale Marken sowie ein großes gastronomisches Angebot und umfangreiche Services wie Kundeninformation, kostenloses WLAN, hochwertige WC-Anlagen mit Babywickelraum und exklusive Geschenkkarten machen das Einkaufen in den Spandau Arcaden zu einem besonderen Erlebnis. Für mehr Informationen besuchen Sie bitte unsere Homepage unter www.spandau-arcaden.de

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