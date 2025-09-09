Jobporträt: Sport- und Bewegungstherapeut/in

Kostenfreies Webinar der DHfPG am 1. Oktober 2025

Was macht eigentlich ein Sport- und Bewegungstherapeut? Antworten auf diese Frage liefert die nächste Ausgabe der Informationsreihe „Jobporträt – Was macht ein …?“ der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement (DHfPG).

Am 1. Oktober 2025 von 17:00 bis 18:00 Uhr rückt das Berufsbild des Sport- und Bewegungstherapeuten in den Mittelpunkt.

Praxisnahe Einblicke von Experten

Prof. Dr. Arne Morsch, Fachbereichsleiter Gesundheitswissenschaften an der DHfPG

Oliver Muelbredt, Sportwissenschaftler und Geschäftsführer von sportsmed-saar GbR, Praxis für Physiotherapie, ambulante Rehabilitation und Medizinische Trainingstherapie

Die Referenten geben praxisnahe Einblicke und zeigen die vielfältigen beruflichen Perspektiven dieses Tätigkeitsfeldes auf – von der sporttherapeutischen Arbeit in stationären und ambulanten Rehabilitationseinrichtungen oder Physiotherapiepraxen bis hin zu gesundheitsförderlichen Tätigkeiten in Fitness- und Gesundheitseinrichtungen.

Studiengang im Fokus

Darüber hinaus wird der Studiengang Bachelor of Arts Sport- und Bewegungstherapie vorgestellt. Dieser wurde in Kooperation mit dem Deutschen Verband für Gesundheitssport und Sporttherapie e. V. (DVGS) entwickelt.

Einen besonderen Praxisblick liefert Raphael Holzdeppe, Studierender im 6. Semester, der von seinen Erfahrungen im dualen Studium und seiner Ausbildung bei sportsmed-saar berichtet.

Interaktive Teilnahme

Das Webinar bietet den Teilnehmenden die Möglichkeit, Fragen direkt an die Expertinnen und Experten zu stellen und sich aktiv einzubringen.

Termin: 1. Oktober 2025

Uhrzeit: 17:00 – 18:00 Uhr

Format: Online, kostenfrei

Jetzt anmelden und Platz sichern: : www.dhfpg.de/jobportraet

Qualifikationen im Zukunftsmarkt Prävention, Gesundheit, Fitness, Sport und Informatik

Die staatlich anerkannte private Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement (DHfPG) qualifiziert mittlerweile rund 8.000 Studierende zum Bachelor of Arts in den Studiengängen Fitnessökonomie, Gesundheitsmanagement, Sportökonomie, Sport- und Bewegungstherapie, Fitnesstraining, Ernährungsberatung sowie Sport-/Gesundheitsinformatik.

Zudem zum Master of Arts in den Studiengängen Sport- und Bewegungstherapie, Prävention und Gesundheitsmanagement, Sportökonomie oder Fitnessökonomie als auch zum Master of Business Administration Sport-/Gesundheitsmanagement. Ein Graduiertenprogramm zur Vorbereitung auf eine Promotion zum Dr. rer. med. und mehr als 100 Hochschulweiterbildungen runden das Angebot ab.

Mehr als 4.300 Unternehmen setzen auf die Studiengänge beim Testsieger „Beste private Hochschule im Bereich Gesundheit“. Alle Bachelor- und Master-Studiengänge der DHfPG sind akkreditiert und staatlich anerkannt sowie durch die Staatliche Zentralstelle für Fernunterricht (ZFU) zugelassen.

Das duale Bachelor-Studiensystem der DHfPG verbindet eine betriebliche Tätigkeit und ein Fernstudium mit kompakten Lehrveranstaltungen. Die Studierenden werden durch Fernlehrer, Tutoren und den E-Campus der Hochschule unterstützt. Insbesondere Unternehmen des Zukunftsmarkts profitieren von den dualen Bachelor-Studiengängen, weil die Studierenden ihre erworbenen Kompetenzen unmittelbar in die betriebliche Praxis mit einbringen und mit zunehmender Studiendauer mehr Verantwortung übernehmen können.

Die BSA-Akademie ist mit mehr als 275.000 Teilnehmern seit 1983 einer der führenden Bildungsanbieter im Zukunftsmarkt Prävention, Fitness und Gesundheit. Teilnehmer profitieren vom kombinierten Fernunterricht bestehend aus Fernlernphasen und kompakten Präsenzphasen (vor Ort oder digital). Mit Hilfe der über 90 staatlich geprüften und zugelassenen Lehrgänge in den Fachbereichen Fitness/Individualtraining, Management, Ernährung, Gesundheitsförderung, Betriebliches Gesundheitsmanagement, Mentale Fitness/Entspannung, Fitness/Gruppentraining, Sun, Beauty & Care und Bäderbetriebe gelingt die nebenberufliche Qualifikation für eine Tätigkeit im Zukunftsmarkt. Der Einstieg in einen Fachbereich erfolgt mit einer Basisqualifikation, die modular mit Aufbaulehrgängen über Profiabschlüsse bis hin zu Fachwirtqualifikationen, wie „Fitnessfachwirt/in“ oder „Fachwirt/in für Prävention und Gesundheitsförderung“, erweitert werden kann. Diese Abschlüsse bereiten optimal auf die öffentlich-rechtlichen Fachwirtprüfungen bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) vor, die zu Berufsabschlüssen auf Meister-Niveau führen.

