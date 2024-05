Jobs im Fundraising sorgen für Arbeitsglück

service94 GmbH bietet neben der sinnvollen Tätigkeit auch flexible Modelle für die Angestellten

Das durchschnittliche Arbeitsglück in Deutschland liegt bei 6,9 von 10 Punkten und ist im Vergleich zum Vorjahr um 0,2 Punkte gestiegen. Rundum glücklich mit der Arbeit – und somit auf der Skala bei einer Zehn – sind jedoch nur neun Prozent der befragten Arbeitnehmer. Knapp vier von zehn Befragten liegen bei acht oder neun Punkten. Die Zahlen am unteren Ende sind überschaubarer: Nur knapp sieben Prozent sind mit ihrer Arbeit so unzufrieden, dass sie sich zwischen null und drei einordnen. Für den Work-Happiness-Report, der seit 2022 jährlich erscheint, wurden in Deutschland zwischen dem 13. und 23. Februar 2024 insgesamt 1000 Arbeitnehmer – sowohl Führungskräfte als auch Angestellte – aus unterschiedlichen Branchen im Alter von 18 bis 65 Jahren befragt. Er ist nach eigenen Angaben die einzige repräsentative Studie zur Arbeitszufriedenheit im deutschsprachigen Raum.

Die Unternehmensgruppe service94 GmbH bietet neben der sinnvollen Tätigkeit auch flexible Modelle für die Angestellten an. Schon in der Vergangenheit wurde das Unternehmen service94 GmbH auch deshalb unter „Deutschlands Beste“ gewählt und zum „begehrtesten Arbeitgeber 2021“ gekürt. Die service94 GmbH verfügt beispielsweise auf dem Firmengelände in Burgwedel bei Hannover seit Jahrzehnten über einen betriebsnahen Kindergarten.

Die auf Fundraising spezialisierte Agentur service94 GmbH bietet deutschlandweit krisensichere Jobs im Bereich Promotion und Fundraising. Dabei kommen die Interessenten vom ersten Tag an in den Genuss einer Festanstellung mit allen Sozialleistungen. Neben der theoretischen Ausbildung gibt es auch den Einsatz in der Praxis. Durch dieses duale System bei der service94 GmbH lässt sich eine hohe Qualifikation erreichen. Die Erfolge der Unternehmensgruppe service94 GmbH beruhen auf einem klaren Konzept, das bereits in der Vergangenheit für Auszeichnungen gesorgt hat. So wurde die service94 GmbH in der Studie des renommierten F.A.Z.-Institutes und des Institutes für Management- und Wirtschaftsforschung (IMWF) bereits mehrfach zum „begehrtesten Arbeitgeber“ gekürt. Außerdem wurde die service94 GmbH beim größten Markentest Deutschlands, den das Institut für Management- und Wirtschaftsforschung GmbH (IMWF) im Auftrag von Deutschlandtest und dem Wirtschaftsmagazin Focus Money durchführte, zuvor in der Kategorie Werbe- und PR-Agenturen unter die Top 30 gewählt. In einer Analyse von rund 34 Millionen Kundenstimmen aus sozialen Medien in Deutschland wurde damit die service94 GmbH als einzige auf Fundraising spezialisierte Agentur mit dem Prädikat „Deutschlands Beste“ ausgezeichnet.

Die service94 GmbH ist ein auf Sozialmarketing spezialisiertes Unternehmen in Burgwedel bei Hannover. Das Unternehmen berät und vertritt nationale und internationale Organisationen, Vereine und Verbände. Die Auftraggeber sind Non Profit Organisationen (NPO) mit vorrangig humanitärer, karitativer und ökologischer Zielsetzung. Für sie entwickelt die service94 GmbH im Bereich Mitgliederwerbung und Mitgliederverwaltung für Vereine innovative Marketingstrategien zur langfristigen Finanzierung und Verwaltung ihrer Aufgaben.

Kontakt

service94 Gmbh

Frank Kroll

Raiffeisenstraße 2

30938 Burgwedel

05139 – 4020



http://www.service94.org

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.