Jobs in Koblenz – Das regionale Stellenportal

Aus der Region – Für die Region

Koblenz, Dezember 2024 – Mit der Einführung von www.jobs-in-koblenz.de geht eine neue Online-Plattform live, die speziell auf die Bedürfnisse kleiner und mittelgroßer Arbeitgeber aus der Region Koblenz und den umliegenden Orten ausgerichtet ist. Unternehmen können hier unkompliziert ihre Stellenangebote veröffentlichen und so gezielt nach qualifizierten Fachkräften suchen – und das alles innerhalb ihrer regionalen Gemeinschaft.

Jobs in Koblenz ist mehr als nur eine Jobbörse“, erklärt Sascha Hemmersbach, Inhaber von jobs-in-koblenz.de. „Die Plattform bringt die Arbeitgeber aus unserer Region mit den Menschen zusammen, die vor Ort arbeiten und leben möchten. Wir bieten eine maßgeschneiderte Lösung für kleine und mittelständische Unternehmen, die ihre Stellenangebote gezielt in der Region platzieren wollen, ohne sich in großen, unübersichtlichen Jobportalen zu verlieren. Gerade für Unternehmen mit kleinem Budget ist unser Portal ideal, denn unsere Konditionen kann sich auch ein kleiner Handwerksbetrieb mühelos leisten.“

Die Plattform richtet sich an alle Unternehmen in und um Koblenz, die Mitarbeiter in verschiedenen Bereichen wie Handwerk, Handel, IT, Pflege und viele weitere Branchen suchen. Durch die gezielte Ausrichtung auf die Region werden sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitssuchende profitieren: Unternehmen finden schneller die passenden Kandidaten, und Jobsuchende erhalten maßgeschneiderte Angebote direkt aus ihrer Nähe.

Jobs in Koblenz versteht sich als Teil der regionalen Gemeinschaft. Die Plattform wird von lokalen Akteuren betrieben und fördert den Austausch zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern aus der Region. Sie ist exklusiv für den Raum Koblenz und angrenzende Städte und Gemeinden aktiv, was ihr einen klaren Vorteil gegenüber landesweiten Jobportalen verschafft.

„Wir sind stolz darauf, eine Plattform zu schaffen, die sowohl für Arbeitgeber als auch für Arbeitnehmer in Koblenz und Umgebung einen echten Mehrwert bietet. Damit leisten wir einen Beitrag zu einer starken und nachhaltigen regionalen Arbeitsmarktstruktur“, betont Hemmersbach.

Jobs in Koblenz hat seinen Sitz in der Region und bietet kleinen und mittelgroßen Arbeitgebern die Möglichkeit, auch mit kleinen Budgets, offene Stellen zu schalten und Positionen zu besetzen.

Firmenkontakt

Jobs in Koblenz

Sascha Hemmersbach

Siebenborn 25

56321 Brey

026287999960



http://www.jobs-in-koblenz.de

