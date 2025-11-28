Fundraising-Jobs bieten Sicherheit

Der Arbeitsmarkt in Deutschland erholt sich nicht und gleichzeitig macht sich bei vielen Arbeitsnehmenden Frust breit – ein Teufelskreis. Jobs mit Perspektive und Sinn können ein Ausweg sein: Nicht nur Geld verdienen, sondern auch etwas Sinnvolles tun – das bieten Jobs im Fundraising. Sie haben sich in der Vergangenheit als krisensicher bewiesen und langjährige Beschäftigte betonen immer wieder, dass Jobs im Fundraising und Promotionbereich zufrieden machen. Die service94 GmbH bietet seit Jahrzehnten solche Arbeitsplätze im Bereich Fundraising im gesamten Bundesbiet an.

Der Sektor der Bürgergesellschaft trotzt dabei dem allgemeinen Trend. So schätzten vom Ifo-Institut befragte 9.000 Manager die aktuelle Geschäftslage im Oktober so schlecht ein wie seit über einem halben Jahr nicht mehr. Die wirtschaftliche Entwicklung macht sich auch auf dem Arbeitsmarkt bemerkbar. „Insgesamt ist die Herbstbelebung bisher schwunglos“, sagte die Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit, Andrea Nahles. Die Beschäftigungsentwicklung bleibe schwach, und die Nachfrage nach neuen Mitarbeitern sei nur gering.

Ganz anders im Bereich Fundraising. Dort werden Beschäftigte im gesamten Bundesgebiet gesucht, so die service94 GmbH mit Sitz in Burgwedel bei Hannover. An den 13 Standorten im Bundesgebiet werden Promoter und Promoterinnen für gemeinnützige Vereine in Festanstellung gesucht. Die Bedeutung des professionellen Fundraisings wächst nach den Erfahrungen der service94 GmbH ständig. Kaum eine der großen Non-Profit-Organisationen in Deutschland kann heute auf die professionelle Werbung von Mitgliedern oder Spendern verzichten, betont die service94 GmbH.

Bereits in der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass der Bereich der Bürgergesellschaften entgegen dem Trend neue und sichere Arbeitsplätze schafft, so die auf Mitgliederwerbung für Vereine und Fundraising spezialisierte service94 GmbH. Die Bedeutung des dritten Arbeitsmarktes zeigte sich bereits während vergangener Wirtschaftskrisen. So konnte auch während der letzten Krisen das hohe Beschäftigungsniveau der service94-Unternehmensgrupppe nicht nur gehalten, sondern ausgebaut werden. Gerade auch für Menschen mit nicht abgeschlossener Ausbildung oder Quereinsteiger ist der krisensichere Beruf des Fundraisers interessant. Von den Bewerberinnen und Bewerbern jeden Alters werden eine gute Allgemeinbildung und ein gepflegtes Äußeres erwartet. Fachwissen ist nicht erforderlich, so die service94 GmbH. Es gibt ein umfassendes Ausbildungsprogramm mit externen und internen Trainern und Beratern.

Als Alternative zu den häufigen Mini-Jobs bietet der Bereich des Fundraisings die Möglichkeit, eine langfristige und sichere Existenz aufzubauen. Viele MitarbeiterInnen der service94 Unternehmensgruppe sind bereits seit mehr als einem Jahrzehnt in dem Unternehmen, das in der Vergangenheit zu den „begehrtesten Arbeitgebern“ und Deutschlands „beste Unternehmen“ gewählt wurde, tätig und einige von ihnen, darunter auch viele weibliche Angestellten, besetzen inzwischen Führungspositionen. Das Unternehmen ist seit mehr als drei Jahrzehnten im Bereich Sozialmarketing in Deutschland und Europa tätig.

Die service94 GmbH ist ein auf Sozialmarketing spezialisiertes Unternehmen in Burgwedel bei Hannover. Das Unternehmen berät und vertritt nationale und internationale Organisationen, Vereine und Verbände. Die Auftraggeber sind Non Profit Organisationen (NPO) mit vorrangig humanitärer, karitativer und ökologischer Zielsetzung. Für sie entwickelt die service94 GmbH im Bereich Mitgliederwerbung und Mitgliederverwaltung für Vereine innovative Marketingstrategien zur langfristigen Finanzierung und Verwaltung ihrer Aufgaben.

