Jochen Werne wird neuer CEO für Experian DACH

Fokus auf strategischem Geschäftsausbau: Erfahrene Führungskraft übernimmt CEO-Position DACH bei Experian, dem weltweit führenden Unternehmen für globale Informationsdienstleistungen.

Baden-Baden/Düsseldorf, 2. August 2023 – Experian, ein FTSE100-Unternehmen und globaler Data-Insights Marktführer, ernennt Jochen Werne zum neuen CEO für die DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz). Die offizielle Amtsübernahme findet am 1. August 2023 statt.

Jochen Werne zeichnet sich durch eine umfangreiche internationale Führungserfahrung aus, die er in verschiedenen namhaften Unternehmen gesammelt hat. Zuletzt beeinflusste er als Chief Development & Chief Visionary Officer die strategische Ausrichtung von Prosegur Deutschland und leitete als Geschäftsführer die Prosegur Crypto GmbH. Vor seiner Tätigkeit bei Prosegur hat Werne wichtige Führungsrollen bei renommierten Unternehmen wie dem Bankhaus August Lenz, Accenture, Bankers Trust Alex Brown International und der Deutschen Bank übernommen.

Seine umfangreiche Erfahrung im Banken-, Finanzdienstleistungs- und Fintech-Bereich positioniert Werne optimal für die strategische Ausrichtung und Entwicklung von Experian in der DACH-Region. Er wird direkt an Malin Holmberg, CEO von Experian EMEA & APAC, berichten.

„Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe bei dem globalen Technologieführer Experian. Als CEO für die DACH-Region werde ich gemeinsam mit dem hochqualifizierten Experian-Team die Entwicklung innovativer Lösungen konsequent vorantreiben. Für unsere Kunden ist es wichtig, sich Wettbewerbsvorteile mit einem global erfahrenen Partner zu sichern, der es versteht modernste Technologieansätze, wie die der künstlichen Intelligenz, in compliance-gesicherten Lösungen zur Verfügung zu stellen. Dies hilft nicht nur Risikokosten zu senken, sondern kann besonders dazu beitragen neues Umsatzwachstum zu generieren.“, so Werne. „Ich freue mich darauf, mit einem außergewöhnlichen Team zusammenzuarbeiten, um diesen Wert für unsere Kunden weiter zu maximieren.“

Experian liefert entscheidende Einblicke, die Organisationen in einer Vielzahl von Branchen, darunter Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Versicherungen, Telekommunikation, Einzelhandel, e-Commerce und öffentlicher Sektor, dabei unterstützen, fundierte Entscheidungen zu treffen und ihre Geschäfte effizienter zu führen.

„Die Ernennung von Jochen Werne zum CEO für die strategisch wichtige DACH-Region unterstreicht unser Engagement, herausragende Führungskräfte für Experian zu gewinnen,“ so Holmberg. „Seine Erfahrung und strategische Denkweise werden entscheidend zum weiteren Erfolg und zur Expansion von Experian in der DACH-Region beitragen. Wir freuen uns sehr auf die vor uns liegenden Perspektiven und darauf, unser Engagement für unsere Kunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz weiter zu intensivieren.“

Experian ist ein weltweiter Marktführer für Informations-Dienstleistungen. Vom Haus- oder Autokauf über die Gründung einer eigenen Familie bis hin zur Selbstständigkeit – wir unterstützen Verbraucher und Unternehmen, in diesen großen Momenten des Lebens ihre Daten selbstbewusst zu nutzen und ihr finanzielles Wohlergehen aktiv zu gestalten. Privatpersonen hilft Experian, besseren Zugang zu Finanzdienstleistungen wie Darlehen, Versicherungen, Mobilfunkverträgen oder Online-Shopping zu erlangen. Unternehmen aller Größen und Branchen unterstützen wir, smartere Entscheidungen zu treffen, verantwortungsbewusster Kredite zu vergeben und sich sowie ihre Kunden vor Identitätsbetrug und Kriminalität zu schützen. Experian DACH hat sich als einer der führenden Dienstleister der Region für Risiko-, Fraud- und Identitäts-Management etabliert. Experian beschäftigt weltweit rund 22.000 Mitarbeiter in 32 Ländern. Das Unternehmen investiert kontinuierlich in Technologien, Innovationen und Mitarbeiter, um unseren Kunden die besten Möglichkeiten zu bieten. Experian hat seine Unternehmenszentrale in Dublin und wird an der Londoner Börse (EXPN) geführt und ist fester Bestandteil des FTSE-100-Index.

Weitere Informationen finden sich auf www.experian.de, www.experian.at, www.experian.ch

