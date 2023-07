Johnny Depp trägt Anzug der deutschen Designerin Lucardis Feist

Bei seiner aktuellen Europa Tour „Hollywood Vampires“ trägt Weltstar Johnny Depp einen Gehrock aus der Kollektion

der deutschen Designerin Lucardis Feist.

Das edle Feist Style Stück aus dem Harz scheint ihm ans Herz gewachsen zu sein, trägt er es doch meist zur Eröffnung der

Shows, zum Rocken wird es dann abgelegt. Auch in Istanbul oder beim Bandshooting hat der Gehrock ihn begleitet.

Auf den aktuellen Bandbildern trägt Johnny Depp auch den individuellen Feist-Style.

Feist? Lucardis? Designerin aus Deutschland? So oder ähnlich werden sich viele fragen. Lucardis Feist ist etwas besonderes

und anderes. Mode. Outfits. Einstellung.

Sie sitzt mit ihrem Team fern ab der Hauptstadt, ganz idyllisch und romantisch am Rande des Harzes. Das passt auch irgendwie zu

der verträumten und zeitlosen Mode, die sich so gar nicht einordnen lässt.

Das Modelabel um Designerin Lucardis hatte schon immer eine ganz eigene Richtung, auf die nun auch der Weltstar aufmerksam

geworden ist.

Feist“s Label galt einst als Underdog aus der Gothic-Szene, doch reisen inzwischen Hochzeiter und Modebegeisterte aus dem

gesamten Bundesgebiet und den Nachbarländern in das Erlebnis-Atelier der Designerin. Prominente Kundschaft stammt

inzwischen nicht mehr nur aus der Gothic Szene.

Viele Bekannte Künstler/innen tragen schon ihren ganz persönlich für sie designten Anzug oder das mondäne Traumkleid,

mit dem Auffallen garantiert ist. Mittlerweile werden auch online immer wieder besondere Outfits in die ganze Welt versendet.

„Das Fertigen von textilen Träumen, das Zelebrieren einer persönlichen Geschichte in Mode…das sind wir,“ sagt die Designerin

über Ihre Mode.

Deswegen ist auch die Sendung „Zwischen Tüll und Tränen“ auf das Label aufmerksam geworden. Immer mal wieder wird das

Team vom TV begleitet. Die introvertierte Designerin selbst zeigt sich selten. Gatte Markus Feist und Mitarbeiterin Melanie von Daak

sind in der Medienwelt präsent und freuen sich.

Neben Szenegrößen wie Oomph!, Saltatio Mortis und Joachim Witt tragen auch Stars aus dem Mainstream die Mode der

Harzer Designerin. Marc Terenzi stattet eine seiner Shows komplett in Feist aus. Selbst in Las Vegas und Mailand gibt es

Magie Showstars, die sich mondän in Feist Style kleiden.

Das Johnny Depp den Anzug mit deutschem Romantik-Design so ehrt und nun schon bei der zweiten Tour trägt, freut die Designerin sehr.

War sie doch selbst auch immer ein Fan von Depp und seinen Filmen.

„Ich wollte immer Mode für besondere Menschen machen, bin eine Träumerin. Es ist ein bewegendes Gefühl einen so leidenschaftlichen

Schauspieler, den ich selbst immer verehrt habe, in meinem Design sehen zu dürfen“.

Fans dürfen gespannt sein, ob er das edle „Made in Germany“ Stück auf den noch folgenden Konzerten in Deutschland tragen wird.

Tourdates: https://www.hollywoodvampires.com/

Tourbilder mit Gehrock: http://bolderbeat.com/photo-galleries/2019/5/15/hollywood-vampires-at-fillmore-auditorium-051419

https://www.braunschweiger-zeitung.de/harz/article238920085/Johnny-Depp-traegt-Mode-aus-Bad-Lauterberg.html

Bandfotos mit besagtem Outfit: Hollywood Vampires auch bei uns: Johnny Depp geht mit Band auf Tour – n-tv.de

Designerpage: www.feist-style.de

Die Geschichte um Lucardis Feist ist ein wahr gewordener Traum.

Ein Traum der zeigt, dass wir mit Mut und Wille auch schwere Zeiten

überstehen können.

Von dieser Verletzlichkeit, aber vor allem von Liebe und Lebensfreude

zeugen die Styles von Designerin Lucardis.

Deine Geschichte modisch zu begleiten wäre wunderbar.

Aber Vorsicht! Wir sind gnadenlos Oldschool:

Werte wie Zuhören und ein friedliches Miteinander statt

Massenabfertigung und Billigshopping sind unsere Maxime.

Ein Profi-Team aus Schneiderinnen und Kundenberaterinnen

betreut Dich mit Herz- und Fachverstand.

Begib Dich mit uns auf Deine magische Reise zum Traumoutfit

als Kraftmagnet für Dein buntes Leben.

LG, Lucardis, Markus & das Team von Feist Style

