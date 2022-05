JOM Group gewinnt Mediaetat der AOK Rheinland-Pfalz/Saarland

Fokus auf Digital Performance zur Neukundengewinnung. Klassische Awareness-Kampagne im weiteren Jahresverlauf geplant.

Hamburg, 3. Mai 2022. Die Gesundheitskasse AOK Rheinland-Pfalz/Saarland vertraut ihren Mediaetat der JOM Group, Agentur für hybride Marketingkommunikation, an. Die Media-Experten setzten sich in einem mehrstufigen Pitch-Prozess durch und werden den Etat von den Standorten Hamburg und Düsseldorf strategisch und operativ betreuen.

Für die JOM Group handelt es sich hiermit um ein zweites selbstständiges Geschäftsgebiet der AOK, das die Agentur im Bereich Media betreuen darf: Bereits seit 2016 ist die JOM für die Mediastrategie, -Planung, -Umsetzung und den Mediaeinkauf der AOK Rheinland/Hamburg verantwortlich.

Das gesamtheitliche Marketingkommunikationskonzept, mit der JOM die AOK überzeugte, setzt den Fokus auf ein positives Markenimage und ein stetiges Versichertenwachstum. Dabei verfolgt die JOM Group einen datengetriebenen Ansatz, um verschiedene Customer Journeys abhängig von der individuellen Lebenslage der Zielgruppen zu modellieren. Flankiert werden diese Maßnahmen voraussichtlich im zweiten Halbjahr mit einem hybriden Mediamix, um zusätzliche Imagewirkung im Geschäftsgebiet zu erzielen.

„Obwohl Gesundheit unser wichtigstes Gut ist und jeder Mensch eine Krankenversicherung braucht, beschäftigt sich kaum jemand proaktiv damit, ob er oder sie den optimalen Partner hat. Es braucht einen Impuls, sich mit diesem Thema zu beschäftigen – und den wollen wir setzen. Neben dem vorgestellten Ansatz der JOM hat uns insbesondere das Team mit seiner Beratungsleistung überzeugt. Wir brauchen einen Partner, der kritisch hinterfragt, Schwachstellen aufzeigt und dann lösungsorientiert agiert. Mit JOM haben wir jetzt genau diese Expertise an unserer Seite“, sagt Udo Hoffmann, Beauftragter des Vorstandes der AOK Rheinland-Pfalz/Saarland – Die Gesundheitskasse.

Dustin Tschentscher, Director Digital Media Consulting fügt hinzu: „Die Krankenversicherungsbranche wird zunehmend digitaler, was uns auch zu neuen Ansätzen in der regionalen Ausspielung von Werbebotschaften in diesem Umfeld führt. Die verschiedenen Impulse, die es bedarf, um sich mit der GKV auseinanderzusetzen, können wir sowohl in der Klassik als auch im Digitalen sehr gut aufgreifen und so die Customer Journey eines potenziellen Neukunden nachbilden. Dass wir mit der AOK Rheinland-Pfalz/Saarland nun eine weitere Landes-AOK von unseren Ansätzen überzeugt haben, freut uns sehr.“

Über die AOK Rheinland-Pfalz/Saarland – Die Gesundheitskasse

Die AOK Rheinland-Pfalz/Saarland – Die Gesundheitskasse ist der größte Krankenversicherer in der Region Rheinland-Pfalz/Saarland und betreut insgesamt 1,2 Millionen Versicherte sowie 85.000 Arbeitgeber. Mit rund 40 Kundencentern, annähernd 300 Servicestellen und jährlich rund 1.000 regionalen Gesundheitsangeboten bietet die Gesundheitskasse ihren Versicherten einen wohnortnahen Service rund um das Thema Gesundheit.

Über die JOM Group

JOM kombiniert die Leistungen einer auf nachhaltig höchste Budgeteffizienz positionierten Mediaagentur mit dem Angebot einer konsequent auf Performancemarketing spezialisierten Digitalagentur. JOM wurde 1997 von Michael Jäschke gegründet und beschäftigt in Deutschland 70 Mitarbeiter. JOM ist inhabergeführt, unabhängig und fokussiert auf die Länder Deutschland, Österreich und Schweiz. Mit einem Billing-Volumen von rund 325 Mio. EUR gehört JOM zu den Top 5 der inhabergeführten Mediaagenturen in Deutschland. Gleiches gilt für das Feld der Performance-Marketing-Agenturen. JOM ist Mitglied der OMG und des BVDW.

Zu den Kernkompetenzen zählen Mediaberatung in allen On- und Offline-Medien, Performance-Marketing, Content-/Social-Media-Marketing, Online-/Public-Relations, Online-Kreation, Regionalmarketing sowie als Basis jede Form von strategischer Planung.

JOM arbeitet nach dem selbstentwickelten, wissenschaftlich fundierten Prinzip der Hybrid Marketing Communication. Es steht nur JOM-Klienten zur Verfügung. Damit kann die Agentur für jede individuelle Aufgabe die optimale Kombination aus allen denkbaren Kommunikationskanälen zusammenstellen, im Online-Bereich integriert auch mit Content füllen und so ihren Klienten ein Höchstmaß an nachhaltiger Budgeteffizienz garantieren.

Kontakt

JOM Group

Shari Lüning

Am Kaiserkai 10

20457 Hamburg

040 278220

shari.luening@jom-group.com

https://www.jom-group.com/