Jonsbo D500 – Schön viel Platz!

Das D500 vereint Jonsbos untrügliches Stilempfinden mit reichlich Platz für schnelle Hardware und massig Daten. E-ATX Mainboards, bis zu zehn HDDs oder elf SSDs und zwei Radiatoren bis 420 mm – Das D500 ist das richtige Gehäuse für alle, die keine Lust haben, bei der Auswahl ihrer Komponenten irgendwelche Kompromisse einzugehen und dennoch Wert auf eine ansprechende Präsentation legen. Das durchdachte und flexible Layout macht das Gehäuse nicht nur besonders vielseitig, sondern auch äußert komfortabel in der Handhabung.

Der Jonsbo D500 Big-Tower mit seiner Außenhülle aus Aluminium bietet viel Spielraum bei der Gestaltung entweder des perfekten Gaming-Rigs oder einer leistungsfähigen Workstation. Sein ausladendes Inneres hat Platz für kraftvolle High-End-Hardware mit entsprechender Kühlung, etwa einem E-ATX-Mainboard samt Grafikkarten der 4000er-Serie von NVIDIA oder den 7900er-Pixelboliden von AMD.

Bis zu sieben Lüfter in den Größen 120 oder 140 mm passen in den Jonsbo D500 Big-Tower, drei davon können je nach bevorzugtem Layout entweder am Deckel oder am Boden angebracht; drei vorderseitig und einen rückseitig dazu. An der Front sind bereits zwei 120 mm PWM Lüfter vorinstalliert, an der Rückseite einen weiteren 120 mm Lüfter mit zusätzlicher ARGB-Beleuchtung.

Um den Einbau deiner Hardware zu erleichtern, ist das linke Seitenteil aus Tempered Glas zum Aufklappen an Scharnieren befestigt oder lässt sich ganz abnehmen. Das interne Layout lässt sich anpassen, um das Netzteil wahlweise am Boden des Gehäuses oder unter dem Deckel zu befestigen. In dieser Konfiguration lässt sich die Netzteilabdeckung entfernen, um so den Weg für optimalen Airflow von der Unterseite freizumachen.

Die Features des Jonsbo D500 im Überblick:

Flexibler Big-Tower aus Aluminium mit modularem Innenraum

Temperglas-Seitenteil an Scharnieren erleichtert den Einbau

Passend für Mainboards bis E-ATX-Formfaktor

Für Grafikkarten bis zu einer Länge von 480 mm, vertikaler Einbau möglich

Modulares Design, Installation des Netzteils wahlweise oben oder unten

Bis zu zehn HDDs oder elf SSDs möglich, Einschub für optisches 3,5 Zoll Laufwerk

ARGB-Beleuchtung an Netzteilabdeckung und Front, Hub inklusive

Eines der herausragenden Features des Jonsbo D500 Big-Tower ist die mögliche Anzahl von Datenträgern, die darin untergebracht werden können. Neben dem Mainboard-Tray gibt es Einschübe für bis zu acht HDDs oder SSDs.

Auf Wunsch verschwinden die Datenträger dabei hinter einer abnehmbaren Blende. Alternativ können hier beispielsweise Ausgleichsbehälter einer Wasserkühlung Platz finden.

Das Jonsbo D500 ist ab sofort lieferbar und kostet 309,90 Euro.

Alle Informationen zum Jonsbo D500 findet ihr auch noch einmal hier:

caseking.de/Jonsbo-D500

