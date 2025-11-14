JOOVIS unterstützt Medizintechnik-Hersteller

JOOVIS sorgt für sichere und geprüfte medizinische Geräte

Wenn auf der Medica 2025 in Düsseldorf die internationale Medizintechnik-Branche zusammenkommt, stehen Innovation, Qualität und Patientensicherheit im Mittelpunkt. Auch wenn JOOVIS B.V. in diesem Jahr nicht mit einem eigenen Stand vertreten ist, bietet das Unternehmen wichtige technische Dienstleistungen für Hersteller und Betreiber von Medizinprodukten. JOOVIS sorgt dafür, dass medizintechnische Geräte sicher, geprüft und zuverlässig funktionieren – europaweit und mit hohem Qualitätsanspruch.

Das Unternehmen JOOVIS B.V. ist seit 2019 als spezialisierter Servicedienstleister für die Medizintechnik und Pharmaindustrie tätig. Ziel ist es, Herstellern, Kliniken und Servicestellen ein umfassendes technisches Betreuungskonzept anzubieten. Die Leistungen reichen von der Wartung und Reparatur über die Reinigung und Wiederaufbereitung bis hin zu technischen Prüfungen wie MTK, STK oder DGUV. Ergänzt wird das Angebot durch Leihgeräte, Bestandsmanagement, Logistik mit temperaturgeführtem Transport, Rückverfolgbarkeit über moderne Systeme und ESD-konforme Lagerhaltung. Alle Prozesse sind dokumentiert und zertifiziert.

JOOVIS erfüllt sämtliche regulatorischen Anforderungen und bietet seinen Kunden ein hohes Maß an Sicherheit und Transparenz. Die standardisierten Abläufe ermöglichen eine gleichbleibend hohe Qualität, während individuelle Serviceverträge und europaweite Logistiklösungen flexible Abläufe sicherstellen. Auch kurzfristige Einsätze mit Overnight-Transport sind möglich.

Das Unternehmen steht für rechtssichere und nachhaltige Lösungen, die Kosten senken und Ressourcen schonen. JOOVIS kombiniert technisches Fachwissen mit Erfahrung im Supply-Chain-Management und schafft so einen Mehrwert für Hersteller, Kliniken und Servicepartner in der Medizintechnik. Alles kommt aus einer Hand – von der Abholung bis zur geprüften Rückgabe.

JOOVIS wurde 2019 gegründet und verfügt über Standorte in Kerkrade in den Niederlanden und in Grevenbroich in Deutschland. Wer mehr über die Dienstleistungen und Servicekonzepte von JOOVIS erfahren möchte, findet weitere Informationen auf der Website www.joovisbv.com

JOOViS B.V. wurde 2019 mit dem Ziel gegründet, Unternehmen in der Medizintechnik und Pharmaindustrie ein ganzheitliches, leistungsstarkes Dienstleistungsangebot bereitzustellen.

Über die Jahre entstand ein Netzwerk aus qualifizierten Partnern, das es JOOViS B.V. ermöglicht, umfassende technische Lösungen entlang der gesamten Supply Chain anzubieten – inklusive Transport, Lagerung und technischer Services.

JOOViS B.V

Philipp Dony

Spekhofstraat 24

6466LZ Kerkrade

+49 2181 7567379



https://www.joovisbv.com

