Josera Petfood ist EHF Partner der beginnenden Handball-Europameisterschaft 2026

Die Handball-Europameisterschaft der Männer 2026 steht in den Startlöchern.

Josera Petfood ist als offizieller Partner der European Handball Federation (EHF) bei allen 65 Spielen mit dabei.

Kleinheubach/Oslo/Herning/Malmö, 23. Januar 2026_Seit dem 15. Januar kämpfen insgesamt 24 Teams in 65 Spielen in Dänemark, Norwegen und Schweden um den höchsten europäischen Titel.

Und schon jetzt steht fest: Auch der Europameister 2026 trägt das prägnante gelb-rote Josera-Logo stolz auf dem Ärmel.

Denn auch dieses Jahr ist Josera Petfood als offizieller Partner der European Handball Federation großer Partner der Handball-Europameisterschaft der Männer 2026. Dabei ziert das Unternehmenslogo nicht nur die linken Ärmel aller 24 Teilnehmerländer, sondern ist auch auf den LED-Banden, Arena-Cubes und auf den Interviewrückwänden präsent.

„Wir freuen uns wahnsinnig auf das anstehende Turnier: Wenn die besten Handballmannschaften Europas gegeneinander antreten und wir als Familienunternehmen als Partner mittendrin sind, dann ist das etwas ganz Besonderes für uns“, freut sich Stefan Seitz, International Head of Marketing & Brands bei Josera Petfood, auf die anstehende EM. „Handball ist ein echter Familiensport, der unsere Werte hervorragend transportiert und eine einzigartige Sichtbarkeit garantiert. Daher haben wir für die Handballfans in Deutschland und ganz Europa einzigartige Aktionen vorbereitet“, so Seitz weiter.

Denn nicht nur in den Arenen und an den Millionen Bildschirmen wird die Marke Josera durch und mit dem Handball transportiert. Rund um die Handball-Europameisterschaft sind zahlreiche Online- und Social Media-Promotions sowie Aktionen im stationären Handel geplant. Darüber hinaus wird die Kampagne im deutschen Fernsehen rund um Handball-Star-Torhüter und Josera-Testimonial Andi Wolff mit einem TV-Spot verlängert.

Abgerundet wird das Engagement unter dem Josera-Handball-Motto „We all love to play!“ durch weitere spannende Aktionen für Handballfans:

– Vergünstigte Tickets: An den drei Vorrundenspieltagen in Herning, bei denen auch die

deutsche Mannschaft spielt, stellt Josera stark reduzierte Tickets bereit.

– VIP-Gewinnspiel: Gewinnt beim Josera-Handball-Europameisterschafts-

Gewinnspiel 2 VIP-Tickets

– Rabatte für Tierliebhaber: Im Aktionszeitraum gibt es bis zu 15 % Rabatt auf alle Josera-

Artikel im Onlineshop.

Alle Infos zu Tickets, Gewinnspiel und Rabatten finden Sie unter: www.josera.de/handball

Über die European Handball Federation

Die European Handball Federation (EHF) ist der Dachverband des Handballs in Europa. Mit 50 Mitgliedsverbänden und zwei angeschlossenen Verbänden ist die EHF für ein breites Spektrum an Aufgaben und Aktivitäten im europäischen Handball verantwortlich, von der Förderung, Entwicklung und Ausbildung bis hin zur Organisation hochkarätiger Nationalteam- und Club-Wettbewerbe wie der EHF EURO und der EHF Champions League. Der Hauptsitz des Verbandes und seiner Marketingtochter, der EHF Marketing GmbH, befindet sich in Wien, Österreich.

Mehr Informationen unter: www.eurohandball.com

Josera bedeutet Leidenschaft – für unsere Hunde, Katzen und Pferde sowie für höchste Super Premium Qualität. Als Profi für Tiernahrung bringt Josera Petfood über 80 Jahre Erfahrung mit. Und die setzt das Team dafür ein, unsere Vierbeiner ein ganzes Leben lang mit bedarfsgerechtem Futter zu versorgen: Vom Welpen und vom Kitten bis zum Senior, vom gemütlichen Genießer bis zum Sportler – auch bei ganz besonderen Ansprüchen.

Dabei kommen keinerlei gentechnisch veränderte Inhaltsstoffe zum Einsatz. Außerdem wird bei jeder Rezeptur auf den Zusatz von künstlichen Farb- und Aromastoffen verzichtet. Beste Rezepturen, hochwertige Zutaten, eine moderne Produktion sowie kontinuierliche Qualitätskontrollen im eigenen Labor gewährleisten höchste Akzeptanz und Verträglichkeit. Das ist Josera – petfood with passion.

Mehr Informationen unter: www.josera.de

