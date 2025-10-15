Josera Petfood wird Partner der European Handball Federation

Nach den großen Erfolgen der Kampagne zur Handball-Europameisterschaft 2024 und der Handball-Weltmeisterschaft 2025 schlägt Josera ein neues Kapitel im internationalen Handballengagement auf.

Kleinheubach/Wien, 15. Oktober 2025_ Josera Petfood ist offizieller Partner der European Handball Federation. Die breit angelegte Partnerschaft umfasst eine umfangreiche Werbepräsenz bei den kommenden EHF EUROs der Männer (Januar 2026) und Frauen (Dezember 2026). Vermittelt wurde die Kooperation durch Infront Sports, einem langjährigen und exklusiven Medien- und Marketingpartner der EHF.

Zudem unterstützt Josera die Jugend-Europameisterschaften der EHF. Und auch unterjährig wird die Josera-Handball-Kampagne „We all love to play!“ in die Aktivierungsstrategie der EHF eingebunden.

Während der Europameisterschaften ist das Highlight die Präsenz des prägnanten gelb-roten Josera-Logos auf dem Trikotärmel aller Spielerinnen und Spieler. Darüber hinaus wird Josera in den Arenen auf den LED-Banden am Spielfeldrand, den Videowürfeln und den Interview-Backdrops zu sehen sein.

„Diese Partnerschaft ist für uns von großer strategischer Bedeutung, da sie unser internationales Engagement für den Handballsport unterstreicht“, betont Stefan Seitz, International Head of Marketing & Brands bei Josera Petfood. „Handball ist ein echter Familiensport, der unsere Werte als familiengeführtes Unternehmen authentisch widerspiegelt und gleichzeitig eine hohe Sichtbarkeit bietet. Die Europäische Handball Federation ist mit ihrer professionellen und zugleich bodenständigen Ausrichtung der ideale Partner für uns.“

„Wir sind glücklich, mit Josera einen perfekten Partner für uns gefunden zu haben“, freut sich Martin Hausleitner, Generalsekretär der European Handball Federation über die Kooperation. „Wir haben schon bei der EHF EURO 2024 gemerkt, wie gut das Match „Josera & EHF“, funktioniert. Es ist eine Zusammenarbeit, die nicht nur uns Spaß macht, sondern auch den Millionen von Handballfans in ganz Europa. Das passt einfach zusammen und wir freuen uns darauf, das Josera-Motto „We all love to play!“ weiter mit Leben zu füllen“, so Hausleitner weiter.

Und nicht nur in den Arenen und an den Millionen Bildschirmen wird die Marke Josera durch und mit dem Handball transportiert. Rund um die Handball-Europameisterschaft der Herren im Januar 2026 sind zahlreiche Online- und Social Media-Promotions sowie Aktionen im stationären Handel geplant.

Zudem wird die Kampagne im deutschen Fernsehen mit TV-Spot rund um Handball-Star-Torhüter und Josera-Testimonial Andi Wolff verlängert.

Über die European Handball Federation

Die European Handball Federation (EHF) ist der Dachverband des Handballs in Europa. Mit 50 Mitgliedsverbänden und zwei angeschlossenen Verbänden ist die EHF für ein breites Spektrum an Aufgaben und Aktivitäten im europäischen Handball verantwortlich, von der Förderung, Entwicklung und Ausbildung bis hin zur Organisation hochkarätiger Nationalteam- und Club-Wettbewerbe wie der EHF EURO und der EHF Champions League. Der Hauptsitz des Verbandes und seiner Marketingtochter, der EHF Marketing GmbH, befindet sich in Wien, Österreich.

Mehr Informationen unter: www.eurohandball.com

Das Familienunternehmen mit Sitz in Kleinheubach entwickelt und produziert seit über 80 Jahren hochwertige Nahrung für Mensch und Tier. Als Vordenker in dritter Generation setzt ERBACHER the food family auf die starken Marken Josera, Green Petfood, JOSI, Bavaro, ERBACHER Food Intelligence sowie auf innovative Ansätze in der Lebens- und Futtermittelproduktion. Mit über 1.000 Mitarbeitenden an vier Standorten weltweit sind die Produkte in fast 90 Ländern erhältlich.

Mehr Informationen unter www.food.family

Firmenkontakt

ERBACHER the food family

Teresa Wimmer

Aberlestraße

81371 München

089 720 137 – 18



https://food.family/de

Pressekontakt

ELEMENT C

Teresa Wimmer

Aberlestraße

81371 München

089 720 137 – 18



https://elementc.de/

Bildquelle: @ Josera