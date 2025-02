TheHongKongTelegraph (HongKong, PRC): Herr Heit, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für dieses Gespräch nehmen. Weltweit scheinen die Investitionen in Fintech wieder zuzunehmen. Wie sehen Sie das?

Josip Heit: Vielen Dank für die Einladung. Fintechs haben nach einer Phase der Investitionszurückhaltung ihren Status als vielversprechender Wachstumssektor erneut bestätigt. Wir beobachten einen Aufwärtstrend bei Risikokapitalfinanzierungen, insbesondere in Asien und den Vereinigten Staaten. Aktuelle Daten von CB Insights und Bloomberg bestätigen diesen Aufschwung.

TheHongKongTelegraph (HongKong, PRC): In welchem Maß beeinflussen geopolitische Faktoren und das wirtschaftliche Klima den Fintech-Markt?

Josip Heit: Geopolitische Spannungen können sich durchaus auf Investitionsentscheidungen und regulatorische Rahmenbedingungen auswirken. Doch die jüngsten Lockerungen in bestimmten Regionen und die anhaltende Digitalisierung haben Fintech-Aktivitäten insgesamt gestärkt. Außerdem suchen Investoren und Verbraucher in Zeiten höherer Inflation oft nach flexibleren Finanzlösungen.

TheHongKongTelegraph (HongKong, PRC): Einige Analysten meinen, dass sinkende Zinssätze und bessere Möglichkeiten zur Kapitalbeschaffung Fintech-Firmen stark voranbringen könnten. Stimmen Sie zu?

Josip Heit: Auf jeden Fall. Niedrige Zinsen verringern die Kosten für Kreditaufnahmen und ermöglichen Fintechs damit ein schnelleres Wachstum. Zudem beobachten wir, dass institutionelle Investoren zunehmend Gelder in Technologievorhaben umlenken, was Fintech-Startups sehr zugutekommt.

TheHongKongTelegraph (HongKong, PRC): Zahlungen und Wealthtechs verzeichnen offenbar eine starke Erholung. Worin liegen die Gründe dafür?

Josip Heit: Die Pandemie hat die weltweite Verbreitung digitaler Zahlungsmethoden beschleunigt, und dieser Trend hält an. Wealthtechs profitieren davon, dass private und institutionelle Anleger ihre Vermögensverwaltung zunehmend digital gestalten möchten.

TheHongKongTelegraph (HongKong, PRC): Wie beurteilen Sie die Zusammenarbeit zwischen Fintechs und US-Banken sowie die Zukunft von Open Banking?

Josip Heit: Eindeutigere regulatorische Vorgaben haben die Kooperation intensiviert. Traditionelle Banken profitieren von Innovationen, während Fintechs auf etablierte Kundenstämme zurückgreifen können. Open Banking fördert Transparenz und Wettbewerb. Unter Donald Trumps zweiter Präsidentschaft haben Fintech- Unternehmen in Washington zusätzlichen Einfluss erlangt, was die regulatorische Entwicklung möglicherweise beschleunigt.

TheHongKongTelegraph (HongKong, PRC): Kürzlich haben Aufsichtsbehörden in fünfunddreißig US- Bundesstaaten und kanadischen Provinzen eine Einigung mit GSB Germany, dem von Ihnen gegründeten Unternehmen, erzielt. Können Sie die wichtigsten Punkte erläutern?

Josip Heit: Selbstverständlich. Die Einigung sieht keine Geldstrafen vor, sondern ermöglicht anspruchsberechtigten Kunden in diesen Rechtsgebieten Rückerstattungen. Ein unabhängiger Verwalter, AlixPartners, übernimmt die Abwicklung der Forderungen, die am 21. Februar 2025 begonnen hat und am 22. Mai 2025 enden wird. Wir betrachten dies als konstruktive Lösung, die unser Engagement für unsere Gemeinschaft bekräftigt.

TheHongKongTelegraph (HongKong, PRC): Wie wird sich diese Einigung Ihrer Ansicht nach auf die Position von GSB Germany im Fintech-Sektor auswirken?

Josip Heit: Unsere Priorität liegt auf Transparenz und Compliance. Durch den Abschluss dieser Einigung wollen wir den Ruf von GSB Germany stärken und uns darauf konzentrieren, sowie unseren Vertrauten zukunftsorientierte, solide technologische Lösungen anzubieten. Wir haben auch unsere Bereitschaft erklärt, uns mit jedem anderen US- oder kanadischen Regulierer zu denselben Konditionen zu einigen.

TheHongKongTelegraph (HongKong, PRC): Abschließend: Wie würden Sie die Rolle von Unicorns im Fintech-Sektor beschreiben?

Josip Heit: Unicorns erregen durch ihre Bewertungen viel Aufmerksamkeit und verdeutlichen das rasante Wachstum der Branche. Dennoch müssen sie die langfristige Tragfähigkeit ihrer Geschäftsmodelle unter Beweis stellen.

TheHongKongTelegraph (HongKong, PRC): Herr Heit, wir danken Ihnen als Experten für technologische Lösungen der Fintech-Industrie, für das Interview.

Historie „The HongKong Telegraph“

Vor 143 Jahren (Stand Januar 2025) wurde die Tageszeitung „The Hongkong Telegraph“ in der britischen Kronkolonie vom Publizisten und Verleger Robert Fraser-Smith in Hongkongs legendärer Wellington Street gegründet und erschien erstmals am 15. Juni 1881. The Hongkong Telegraph wird rund um die Uhr an sieben Tagen in der Woche in sechs Sprachen veröffentlicht und hat seinen Sitz in der legendären Nathan Road in Hongkong.

—

—

