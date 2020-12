Josip Heit und GSB Gold Standard Gruppe: G999 Botschaft zum Weihnachtsfest 2020 und zu Neujahr 2021

Liebe Brüder und Schwestern, liebe Familien, liebe Partner, Euch allen wünsche ich von ganzem Herzen alles nur erdenklich Gute, göttlichen Segen und die Kraft den besonderen Herausforderungen, denen sich unsere Menschheitsfamilie gerade momentan gegenübersieht, in einen Sieg geistiger Wahrheit und göttlicher Werte zu verwandeln. Und das unabhängig von Glauben, Hautfarbe oder Geisteshaltung.

Die GSB Gold Standard Group und ich Josip Heit, als Vorstandsvorsitzender, haben in diesen herausfordernden Zeiten etwas Besonderes entschieden für unsere Community bereitgehalten. Wir hoffen mit dieser Aktion unsere Fürsorge als Konzern-Gruppe für Sie alle ausdrücken zu können.

Im Einklang mit unserer Corporate-Philosophie sind wir uns sicher, dass jeder erstrebenswerte Gedanke, welchen wir in eine edle Tat umsetzen, uns alle dem Bewusstsein näherbringt, in dem gerade wir alle leben sollten: denn tue Gutes und es wird Dir ebenso geschehen!

Um es in christlichen Metaphern auch klar auszudrücken, dass die Worte Jesu Christi gerade in dieser heiligen Christenzeit mehr als zutreffend sind: “Vergeben ist die Botschaft”.

Harte Fakten sind unsere Botschaft, dies gilt auch für einige unsägliche Behauptungen, falsche Zeugnisse und vor allem Bösartigkeit, welche immer wieder gegenüber meiner Community und Associates geäußert werden!

Ich bin kein Apostel, ich bin auch kein Heilsbringer und ja wir sind alle nur Menschen, aber als Mensch und als Vorstand meiner Community sowie als Familienvater, sage ich mit Herz und Verstand: “Folgt eurem eigenen Sinn, folgt dem was ihr selber glaubt, folgt der Vision welche euch glücklich macht und lasst euch nicht davon abhalten zu tun, was Ihr tun wollt!”

Als Vorstandsvorsitzender der GSB Gold Standard Group möchte ich feststellen und hier bekunden: “Das GSB Team hat über zwei Jahre hart an der Innovation des G999 gearbeitet, einem hochkomplexen Projekt, welches allen Menschen, sowie Industrien helfen kann und wird. Dies ist ganz klar ein Fakt und nicht nur ein vollmundiges Versprechen!”

Gleiches gilt für die GS Partners Plattform, die es weltweit Networkern- oder Crowdfoundern ermöglicht, ihren täglichen Lohn in Echtzeit zu verdienen, ohne von Jemanden abhängig zu sein. Deswegen komme ich zurück auf das angekündigt Besondere, auf die Botschaft des hier und heute.

Denn für alle Leute, die Teil unserer Community sind, vergeben wir heute besondere Preise. Denn den Worten will ich auch Taten folgen lassen.

Ich habe vor diesem Hintergrund hier und heute entschieden, Preise auszuloben, Preise in Höhe von: 3.500.000 U$D (3,5 Millionen US-Dollar) in Form von Immobilien, damit Sie, unsere GS Partner Community und Member die Möglichkeit “ein Dach über dem Kopf zu haben”, wie man so treffend sagt. Ein Dach geprägt von Liebe und zukünftiger Sicherheit!

Diese Preise werden in einem Public-Wallet installiert, weshalb ich diese Preise als Vorstandsvorsitzender der GSB Gold Standard Group am kommenden Samstag, dem 26. Dezember 2020, in einem Corporate-Call offiziell ankündigen werde, samt den dazu gehörigen Bedingungen!

Mit diesen Preisen möchte ich mich vor allem aus tiefstem Herzen und gerührt vom gezeigten Vertrauen, Danke sagen. Dankbar vor allem auch dafür, dass in so kurzer Zeit über 40.000 (vierzigtausend) weitere Member unserer Community beigetreten sind!

Wir als GSB Gold Standard Group lassen wie gesagt unseren Worten und den angekündigten Preisen auch Taten folgen.

Taten an denen wir sicher gemessen werden, doch es gilt nicht nur an das Heute zu denken, sondern stets auch an ein Morgen. Dies bestimmt alle unsere Handlungen!

Ich, Josip Heit, als Vorstandsvorsitzender der GSB Gold Standard, muss und werde stets Vorbild sein! Unsere Community ist in allen Belangen vor allem ein Heim für Menschen, welche es in diesen Zeiten schwer haben. Seien Sie, liebe weltweite GS Partners und Members also gespannt auf die kommenden Tage und Wochen!

Vor diesem Hintergrund, wünsche ich Ihnen allen, ein gesegnetes, friedvolles und vor allem gesundes Weihnachtsfest, ganz gleich welcher Religion und welchen Glauben Sie haben.

Meine herzlichen Gedanken sind bei Ihnen und ihren Familien, herzlichst ihr Josip Heit.

Webseite: https://G999main.net

Seit 2011 agiert die GSB AG als weltweite Holdinggesellschaft mit Fokus auf einzigartige/reine Mineralien und Metalle.

Die GSB mit Sitz in Düsseldorf ist einer der Weltmarktführer in den Bereichen Bergbau, Raffinerie und weltweiter Handel mit Eigen- und Fremdressourcen.

Mit dem ersten Schritt der industriellen Entwicklung, über die Herstellung bis hin zum Handel, stellt die GSB-Gruppe den Schutz der Umwelt an die Spitze ihrer Agenda. Das gesamte Unternehmen agiert als ein in sich geschlossenes Ökosystem – von der Basis bis zur Endnutzung.

Mit unserem weltweit vernetzten Vertriebssystem für Industriemineralien und -metalle in über 120 Ländern garantieren wir jederzeit eine Versorgung in höchster Qualität. Die Rohstoffe werden in unseren eigenen Werken und LBMA-Raffinerien zu höchster Qualität veredelt.

