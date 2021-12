Josip Heit: Weihnachtsbotschaft des Vorstandsvorsitzenden der GSB Konzerngruppe

Weihnachten ist keine Jahreszeit. Es ist ein Gefühl, meine Vorstellung von Weihnachten, ob altmodisch oder modern, ist ganz einfach: Andere zu lieben!

Es ist ein unglaubliches Gefühl, wenn man weiß, dass man dazu beigetragen hat die Welt zum Besseren zu verändern, und sei es auch nur im Kleinen. Tun Sie etwas, das größer ist als Sie selbst.

Erstens gewinnen wir durch mehr Gleichberechtigung eine Welt, in der Status weniger wichtig ist, in der die unangenehmen Klassenunterschiede allmählich verschwinden, in der soziale Ängste die soziale Interaktion weniger behindern und in der die Menschen weniger von Vertrauensproblemen, Selbstzweifeln und geringem Selbstwertgefühl geplagt werden.

Wissen ist im Leben sehr wichtig. Wenn wir das Leben als ein Fahrzeug betrachten, ist Wissen der Treibstoff dafür. Ohne das richtige Wissen kann man sein Leben nicht führen. Wenn du keinen Treibstoff für dein Fahrzeug hast, bleibst du an dem Ort, an dem du bist, und kommst nicht weiter. In ähnlicher Weise wird dein Leben nicht vorwärtsgehen, wenn du kein Wissen hast, sondern es wird jeden Tag dasselbe sein.

Es braucht Anstrengung und Überzeugung, um durchzuhalten und engagiert zu bleiben, damit Sie Ihr Ziel erreichen. Wenn Sie daran zweifeln, ob sich die Mühe lohnt, stellen Sie sich vor, wie Sie sich fühlen werden und was Sie haben werden, wenn Sie Ihr Ziel erreicht haben.

Bildung ist etwas, das wir Tag für Tag weiterverfolgen müssen, Bildung kommt von innen; man erlangt sie durch Kampf, Anstrengung und Gedanken.“

Wie der Muskel in unserem Körper wird auch das Gehirn dort stark, wo wir es trainieren. Wir leben in einer Welt, in der das Wissen die wertvollste Fähigkeit ist, die man verkaufen kann. Revolutionen in Technologie und Kommunikation haben eine ganze Wirtschaft mit hochtechnologischen, gut bezahlten Arbeitsplätzen geschaffen, die überall angesiedelt werden können.

Bildung kommt von innen, man erlangt sie durch Kampf, Anstrengung und Denken.

Lassen Sie sich mit diesen Weihnachtszitaten an den Frieden und die Freude erinnern, die die Welt an diesem ganz besonderen Tag erlebt. Es ist einer der heiligsten Feiertage im christlichen Kalender, an dem eine Geburt gefeiert wird – die Geburt von Jesus Christus. Weihnachten ist eine Zeit des Feierns, der Lichter, des Gebens, der Freundlichkeit, der Großzügigkeit und der Liebe – ganz gleich welcher Religion Sie angehören!

Der Friede auf Erden wird kommen und bleiben, wenn wir Weihnachten jeden Tag leben!

Frohe Weihnachten, liebe Partner, Familien und Freunde auf der ganzen Welt, Ihr Josip Heit – Vorstandsvorsitzender der GSB Konzerngruppe

Die UNIAN (für Ukrainische Unabhängige Informationsagentur), mit Sitz in Kiew ist eine private ukrainische Nachrichtenagentur. Sie produziert und liefert politische, wirtschaftliche und finanzielle Informationen sowie einen Foto-Reportservice.

