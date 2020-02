Jubiläum für GABAL-Bestseller: „Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer“ – jetzt in der 20. Auflage

Stefan Meraths „Unternehmer-Bibel“ hat sich zum Dauerbrenner entwickelt

(Offenbach) „Unternehmersein ist die geilste Lebensform der Welt!“ Dieser Ansicht ist nicht nur Autor und Unternehmercoach Stefan Merath, sondern auch seine Zielgruppe: Der Longseller „Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer“ erscheint am 20.02.2020 in der 20. Auflage. Auch 12 Jahre nach der Veröffentlichung hat der Titel nichts an seiner Aktualität eingebüßt und hält sich kontinuierlich auf den vorderen Plätzen der Amazon-Bestsellerliste in den Kategorien „Kleine und mittlere Unternehmen“, „Unternehmensführung“ und „Personalentwicklung“.

Das Erfolgsgeheimnis des Titels? Stefan Merath, selbst Gründer von vier Unternehmen, bringt die Herausforderungen von Unternehmern und Selbstständigen auf den Punkt und vermittelt auf erfrischende Art und Weise Lösungen aus der Praxis für die Praxis. „Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer“ ist kein klassischer Ratgeber, sondern ein spannender Business-Roman: Der Leser schlüpft in die Haut des Unternehmers Thomas Willmann, erlebt aus seiner Sicht alle Höhen und Tiefen des Unternehmertums und erfährt unter anderem, warum Zeitmanagement oft nicht funktioniert und was genau die 7 Aufgaben des Unternehmers sind.

Mehr als 35.000 verkaufte Bücher und Audios sprechen für sich: „Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer“ ist das Standardwerk für KMU-Unternehmer im deutschsprachigen Raum. Der Titel basiert auf Meraths erfolgreichem Beratungsangebot, das auf dem Konzept der sogenannten Engpasskonzentrierten Verhaltens- und Führungsstrategie (EKS) fußt. Rund 1.000 Seminarteilnehmer profitieren jährlich vom Know-how des Coachs, Trainers und Sachbuchautors, der für seine herausragende Methodik mit dem Strategiepreis – dem „Oskar der Strategieentwicklung“ – ausgezeichnet wurde.

Auch für Bettina Schmidt und André Jünger, das Geschäftsführer-Tandem des GABAL Verlags, kommt der Erfolg des Titels nicht von ungefähr: „Stefan Merath lehrt, was er lebt. Sein Fokus auf die spezifischen Bedürfnisse von Unternehmern ist einzigartig, er bietet damit einen herausragenden Kundennutzen“, so André Jünger. Bettina Schmidt ergänzt: „Dass Stefan Merath weiß, wie der Weg zum erfolgreichen Unternehmer gelingt, beweisen die Erfolge seiner Kunden auf eindrucksvolle Weise. Es gelingt ihnen, ihre Arbeitszeit teils um die Hälfte zu reduzieren und zugleich die Gewinne zu vervielfachen; manche sind nach dem Umstieg auf Meraths Methode ebenfalls mit dem Strategiepreis ausgezeichnet worden, oder zählen zu den besten Arbeitgebern Deutschlands.“

Weitere Informationen zur 20. Auflage finden Sie hier und auf https://unternehmercoach.com.

Über den Autor: „Unternehmersein ist die geilste Lebensform der Welt“ – davon ist Stefan Merath überzeugt. Der ehemalige Software-Unternehmer und heutige Bestsellerautor und Unternehmercoach hat in seinen Seminaren bereits mehr als 5.000 Unternehmern den Weg zum souveränen, selbstbestimmten Unternehmersein gezeigt. Mit seiner dritten Firma, der Unternehmercoach GmbH, verhelfen Stefan Merath und seine inzwischen über 20 Coaches tausenden Unternehmern zu einem erfüllteren Unternehmerleben. Zu den Kunden gehören Marktführer, Gewinner bei „Great Place to Work“ sowie von Strategie- und Innovationspreisen. https://unternehmercoach.com

Vom Wissen ins Umsetzen: GABAL ist seit mehr als drei Jahrzehnten der Praxisverlag unter den führenden Wirtschaftsverlagen. Angetrieben von Trendgespür und Innovationsfreude liefert das Familienunternehmen medienübergreifend exzellenten Content sowie erprobte Lösungen für die Herausforderungen in Beruf und Privatleben. Mehr als 500 Praktiker und Koryphäen auf ihrem Gebiet geben fundiertes Know-how und Praxiserfahrungen weiter, so dass die Verlagskunden und Fans ihre Lern- und Lebensziele erreichen. GABAL ist Enabler und Inspirator, Life- und Businesscoach, Impulsgeber und Karrierebegleiter für alle, die ihre Potenziale wirklich heben möchten. https://www.gabal-verlag.de/

