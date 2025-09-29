Jubiläum trifft Meilenstein – Autohaus Deymann im Zeichen der Mobilität

Im 100. Jahr von Ford Deutschland hat Autohaus Deymann Grund zum Feiern

Das Jubiläumsjahr von Autohaus Deymann schreitet fort, und nun wartet ein spannender Herbst auf das Unternehmen aus Haren/Ems. Mit dem Erreichen der Jurystufe im Großen Preis des Mittelstands bereitet man sich auf den Abschluss des bundesweiten Wettbewerbs vor. Die 50 Jahre als Mobilitätspartner vor Ort in Haren werden zudem nochmals kräftig gefeiert: mit Jubiläums-Gewinnspiel und Top-Angeboten aus der Welt von Mazda und Ford.

Und wie so oft kommt eine Feier selten allein: Der 50. Geburtstag des Unternehmens Deymann fällt in diesem Jahr auf das 100-jährige Jubiläum der Marke Ford in Deutschland. Ein ganzes Jahrhundert im Zeichen der Mobilität gibt dem Ford Store in Haren zusätzlichen Wind unter den Flügeln – und unterstreicht die langjährige Partnerschaft mit einer der traditionsreichsten Automarken weltweit.

Anno 1925 wurde die Ford Motor Company in Berlin ins Handelsregister eingetragen und schon wenige Monate später begann die Montage des T-Modells („Tin Lizzy“) im Berliner Westhafen. Nur fünf Jahre später legte Henry Ford zusammen mit Kölns Oberbürgermeister Konrad Adenauer den Grundstein für die Ford-Werke in Köln-Niehl.

Seit 2009 ist die Autohaus Deymann GmbH & Co.KG offizieller Ford-Vertragspartner und hat sich mit dem Ford Store-Konzept als feste Größe in der Region etabliert. Die Verbindung von lokaler Verwurzelung und globaler Innovationskraft zeigt sich nicht nur im Showroom, sondern auch im digitalen Fahrzeughandel, der Kundinnen und Kunden aus ganz Deutschland nach Haren führt. Mehr Info unter www.auto-deymann.de

Wie für die Vertragsmarke Ford geht es dem Autohaus Deymann stets um mehr als Mobilität, sondern auch um Verantwortung für Menschen und Region. Dass man nun auch in der Jury-Stufe des Mittelstandspreises vertreten ist, bestätigt die nachhaltige Entwicklung des Familienunternehmens. Bewertet werden nämlich nicht nur wirtschaftliche Kennzahlen, sondern auch Ausbildungsengagement, Innovationskraft und regionale Verantwortung – alles Werte, die bei Deymann seit Jahrzehnten gelebt werden.

So wird das Jubiläumsjahr 2025 zu einem Dreiklang aus Rückblick, Anerkennung und Aufbruch. Mehr Informationen zur Unternehmensgeschichte, zu aktuellen Aktionen und zur Wettbewerbsteilnahme finden Interessierte unter www.auto-deymann.de

Das Autohaus Deymann: Ein Name – Zwei Marken

Seit nun 50 Jahren das Autohaus Ihres Vertrauens für die Marken Mazda und Ford. Als Monika und Reinhold Deymann 1975 mit einer FANAL-Tankstelle an der Emmelner Straße in Haren startete, ahnte noch keiner welche Entwicklung dieser Betrieb erleben wird. Durch kundenorientierten Service und Ausbau des Angebotes wurde aus einer Tankstelle schon schnell eine Kfz-Werkstatt mit Fahrzeughandel und inzwischen ein familiengeführtes Autohaus mit riesigen Gebrauchtwagenpark auf über 1000 qm Ausstellungsfläche.

Mit dem Einstieg der Söhne Uwe und Michael Deymann wurden noch viele weitere neue Projekte umgesetzt.

