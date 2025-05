Jürgen Müller gewinnt Internationalen Speaker Slam Award

Eintrittskarte für nächsten Speaker Slam in New York City

Wiesbaden/15.05.25: Beim diesjährigen 6. Internationalen Speaker Slam in Wiesbaden wurde Jürgen Müller, Experte für Entspannung und Speaker aus Ingolstadt, mit dem Excellence Award geehrt. Damit sicherte er sich auch eine Eintrittskarte für den nächsten Speaker Slam in New York City.

Der von der Hermann Scherer GmbH organisierte Wettbewerb gilt als einer der bedeutendsten Rednerwettstreite weltweit und brachte über 200 Speaker aus 26 Ländern auf zwei Bühnen zusammen. Es ging darum in nur vier Minuten Redezeit eine Kernbotschaft verständlich zu machen, das Publikum sowie die Jury für das Thema zu begeistern und zu überzeugen. Bereits die Teilnahme am mehrsprachigen Speaker Slam setzte eine strenge Vorauswahl durch ein Scouting-Verfahren voraus. Die hohe Nachfrage spiegelte sich in einer langen Warteliste wider.

Als Hatha-Yoga-Lehrer, Kursleiter für Waldbaden und Transformations-Therapeut brachte Müller eine einzigartige Perspektive auf das Thema „Einfach Entspannen“ ein. Er zeigte auf, wie Yoga und Meditation dabei unterstützen, innere Ruhe zu finden und neue Kraft zu schöpfen. Waldbaden, ein geführter Waldspaziergang mit gesundheitsbezogenen Übungen, könne den Schlaf fördern, das Immunsystem stärken sowie stimmungsaufhellend wirken. Müller ging auch auf die Möglichkeit des Online-Waldbadens ein, eine innovative Methode, Menschen mit Wald digital in die Entspannung zu bringen.

Der Auftritt von Jürgen Müller beim live übertragenen Speaker Slam vermittelte dem Publikum eindrucksvoll praxisnahe Impulse für mehr Ausgeglichenheit und Energie im Alltag. Der Speaker Slam fand bereits in München, Stuttgart, Hamburg, Wien und New York statt.

Jürgen Müller ist Speaker, Hatha-Yoga-Lehrer, Kursleiter für Waldbaden, Transformations-Therapeut (nach Robert Betz) und Textilingenieur aus Ingolstadt. Er widmet sich der Vermittlung von Entspannungstechniken und der Förderung des Wohlbefindens durch Yoga, Meditation und die heilsame Kraft der Natur.

Bildquelle: @ Justin Bockey