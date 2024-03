Julia Neigel & Cosmo Klein präsentiert von der 1st Class Session

1st Class Session presents: Julia Neigel & Cosmo Klein am Samstag 27.04.2024 in Neu Wulmstorf im Blue Star – Die Abschiedssession

1st Class Session mit Julia Neigel und Cosmo Klein – Die Abschiedssession von Neu Wulmstorf

Vor 10 Jahren am 16.04.2014 hat die erste 1st Class Session, mit Kim Sanders und Tony Potts, in Neu Wulmstorf stattgefunden. 10 Jahre geladene Energie und Emotionen auf hohem Niveau. Voller Dankbarkeit an die vielen treuen Fans, unsere Unterstützer und diese großartigen Möglichkeiten müssen wir uns von Neu Wulmstorf verabschieden. Aufgrund finanzieller Mittel, die auf der Kostenseite immer größer werden und wir auf der anderen Seite mit immer weiter fallenden Einnahmen zu kämpfen haben, ist es nicht mehr möglich auf diesem Niveau weiterzuproduzieren. Aus diesem Grund sind wir gezwungen, uns mit einer letzten Session gebührend zu verabschieden und uns vor dem Publikum zu verneigen.

Die 1st Class Session, rund um das kreative Gesicht Peer Frenzke, präsentiert eine außergewöhnliche Musikveranstaltung der Extraklasse. Während dieser einzigartigen Sessions werden talentierte Musiker:innen zu neu formierten Bands zusammengestellt, um populäre, teils außergewöhnliche Songs auf ihre ganz eigene, kreative Art und Weise zum Leben zu erwecken. Hier entsteht eine faszinierende Mischung aus erstklassigen Musikern, die ihre individuellen Talente und Stärken in die Musik einbringen und somit ein unvergessliches Erlebnis schaffen. Die 1st Class Session bietet eine einzigartige Plattform, um aufstrebende Talente zu fördern und ihnen die Möglichkeit zu geben, ihre künstlerische Vision zu entfalten. Die scheinbar zufällige Zusammenstellung der Musiker:innen verleiht dieser Session einen besonderen Reiz und schafft eine magische Atmosphäre, in der die Songs auf eine ganz besondere Art und Weise interpretiert werden.

Zu diesem aktuellen Termin wird sich Julia Neigel und Cosmo Klein das Session-Mikrofon greifen. Begleitet werden diese TOP-Voices von einer fantastischen Bandkomposition aus:

Julien Kravetz (drums) – Udo Lindenberg, Steve Foley Band, Fabian Harloff

Susanne Vogel (bs) – Edo Zanki, Ina Deter, Pe Werner, Sabrina Setlur, Inga Rumpf

Stefan Rebelski (keys) – Ben Zucker, Tom Gregory, Giovanni Zarrella & Shaham Joyce, Thomas Godoj

Peer Frenzke (gui + Producer) – Ian Cussick, Edo Zanki, Julia Neigel, Stoppok

Julia Neigel – Niemals mit dem Rücken an der Wand

JULIA NEIGEL ist seit den 80er Jahren ein fester Bestandteil der deutschen Musikszene. Mit Ihrem Super-Hit „Schatten an der Wand“ und dem gleichnamigen Album eroberte Sie damals in jungen Jahren mit ihrer außergewöhnlichen „3 Oktaven-Stimme“, die Republik.

1994 setzte Sie mit Ihrem Album „Herzlich Willkommen“ noch einen drauf und erhielt mehrfache Echo-Nominierungen in den Kategorien „Bester Live Act“, „Bestes Album“ und „Bestes Video“.

2020 dann die triumphale Rückkehr mit ihrem sehr rockigen Album „Ehrensache“, dass dem 94er Album „Herzlich Willkommen“ in nichts nachsteht und gleich auf Platz 13 der deutschen Album Charts einstieg.

Seit 2020 ist JULIA NEIGEL ebenfalls fester Bestandteil der Ostrock-Legende SILLY und ein gern gesehener Gast in diversen Talkshows, da sie sehr eloquent stehts Stellung zu diversen Themen bezieht.

Ihre aktuelle Single „Im Namen der Nation“, hat in dieser schnelllebigen Zeit unfreiwillig an Aktualität und Brisanz gewonnen…

Cosmo Klein – Das Reinheitsgebot in Funk & Soul

Cosmo Klein ist wohl jedem ein Begriff, der sich mit der deutschen Funk- und Soulszene auseinandergesetzt hat. Neben international gefeierten Gästen wie Vuflpeck-Gitarrero Cory Wong oder Justin-Timberlake-Drummer Brian Frasier Moore versammelt sich die Creme de la Creme der deutschen Musiker Szene um den Sänger, Songwriter und Produzenten Cosmo Klein.

Der in Berlin lebende Klein gehört zu den bekanntesten und beliebtesten Vertretern seines Fachs und kann inzwischen auf eine über 20 Jahre währende Karriere zurückblicken. Kollaborationen mit den meist beschäftigten und einflussreichsten Instrumentalisten der deutschen Szene, Songwriting-Aufträge für Popsänger wie Nico Santos und das Kino sowie mehrere gefragte Projekte unterschiedlicher musikalischer Prägung; Cosmo ist ein Multitalent, das es bisher immer vermieden hat, sich medial auszuverkaufen, wodurch er besonders den Kennern der Szene für seine spektakulären Live Shows bekannt ist.

Datum, Ort und Zeiten:

Sa., 27.04.2024

Blue Star Jugendzentrum (Telefon: 040 70078269)

Ernst-Moritz-Arndt-Straße 32, 21629 Neu Wulmstorf

Einlass: 19:00 Uhr

Show: 20:00 Uhr

Ticketpreis inkl. MwSt (pro Person) – VVK/Vorverkauf zzgl. Gebühren:

25,00 EUR

Ticketpreis inkl. MwSt (pro Person) – AK/Abendkasse:

35,00 EUR

VVK über:

In Neu Wulmstorf (ab ca Ende März 2024):

– Bücherforum

– Umbruch Unverpackt

In Elstorf (ab ca Ende März 2024):

– Zum Florian

Online (ab sofort):

www.combiful.com

Und allen bekannnten Ticketportalen

Stimmen aus dem Netz zur 1st Class Session

Anja via Facebook:

„Jede Session ist ein Highlight. Grandiose Musiker, die sich großartig aufeinander einstellen. Man merkt, wieviel Spaß sie auf der Bühne haben und das springt aufs Publikum über. Der kleine, intime Rahmen gefällt mir gut, man ist schön nah dran. Der Sound ist toll! Es ist fast egal, welcher „Star“ als Hauptact eingeladen wird, es wird immer

supergut, und jeder einzelne Musiker bwz. Musikerin ist für mich ein Hauptact.“

Jörg via Facebook:

„Super Konzerte mit einer sehr persönlichen Stimmung! Top!!“

Rainer via Facebook:

„Handgemachte Mukke mit viiieeel Spass auf und vor der Bühne und hochkarätige Musiker!“

Online links:

Website:

https://www.1stclass-session.de

Facebook:

https://www.facebook.com/1stClassSession

Instagram:

https://www.instagram.com/1stclasssession

Twitter:

https://twitter.com/FClassSessioneV

Youtube:

https://www.youtube.com/@1stClassSessionev

Julia Neigel

https://julianeigel.com/

Cosmo Klein

https://cosmopolytix.com/

Die Band

Julien Kravetz (drums)

Susanne Vogel (bs)

Stefan Rebelski (keys)

Peer Frenzke (gui + Producer)

Hashtags:

#fcs #1stclasssession #firstclasssession #peerfrenzke #julianeigel #ehrensache #femaleempowerment #cosmoklein #thecampers #music #livemusic #funkmusic #soulmusic #soulguitar

#combiful #show #entertainment

