Jungbrunn Ayurveda – Anti-Aging das durch den Magen geht!

Jeder ist so alt, wie man sich fühlt – dieses Sprichwort hat ganz sicher seine Gültigkeit – es gibt aber noch mehr Prinzipien für Langlebigkeit.

Nach Ayurveda gibt es aber noch mehr Faktoren, die für eine Jugendlichkeit bis ins hohe Alter Voraussetzung sind.

Im Ayurveda werden 3 Lebensphasen unterschieden und jede dieser Lebensphasen wird von einem der 3 Bioenergien (Doshas), also von Vata, Pitta oder Kapha dominiert.

Die Kindheit ist dem Kapha zugeordnet. Kapha ist für den “Aufbau” zuständig.

In dieser Phase geht es vor allem um “genährt werden”, Wissen ansammeln und um Schutz. Diese Lebensphase, so kann man heute durchaus feststellen, geht zwischen dem 18.-25. Lebensphase in die Pitta-Lebensphase über.

Pitta ist für die Transformation – fürs “Verändern” zuständig.

Diese mittlere Lebensphase ist dadurch gekennzeichnet, dass wir das, was wir gelernt haben, umsetzen. “Erfolgreich sein”, Familie gründen, Haus, u. v. m. sind typische Erkennungszeichen dieser Lebensphase.

Zwischen dem 45.-60. Lebensjahr geschieht der Wechsel zur Vata-Lebensphase. Diese Zeit geht oft mit den Wechseljahren oder der Midlifecrisis einher.

Vata ist u.a. für den Abbau zuständig.

Gehäuft treten in dieser Vata-Lebensphase demzufolge auch degenerative und chronische Erkrankungen auf, was dieses abbauende Prinzip erkennen lässt.

Das ist aber nicht zwingend so notwendig.

Wer bewusst nach Ayurveda lebt, der kann Alternativen finden für den scheinbar “natürlichen” Abbau in dieser Vata-Lebensphase. Und diese Alternativen bergen in sich die natürliche Jugendlichkeit.

In den östlichen Kulturen gibt es immer wieder Berichte von Menschen, die weit über 100 Jahre geworden sind. Und auch die westlichen Wissenschaftler sind sich heute einig, dass dies so sein wird. In einer Sendung vom Nacht-Cafe meinte ein Wissenschaftler: Wir streiten uns im Moment eher darum, ob wir Menschen 120 oder 140 Jahre alt werden können.

Einige Leserinnen und Leser werden jetzt vielleicht abwinken – vor allem dann, wenn man schon Krankheitszeichen oder Bewegungseinschränkungen hat.

Aber was wäre, wenn es so ist?

Nach Ayurveda haben wir es selbst in der Hand, ob Alterungsprozesse schneller oder weniger schnell in unserem Leben in Erscheinung treten.

Das Geheimnis dahinter ist ein Paar in unserem Körper, welches dafür verantwortlich ist. Dieses Paar heißt: Ama und Agni.

Ama sind die Stoffwechselgifte, die nicht regelmäßig ausgeschieden werden können. Diese setzen sich dann in Zellen, Geweben und an anderen strategisch wichtigen Stellen des menschlichen Körpers fest.

Dadurch können die Zellen nicht mehr optimal entschlackt und mit frischen Nährstoffen versorgt werden.

Agni ist das Verdauungsfeuer und die Entgiftungskraft. Ist diese stark, dann können regelmäßig alle Stoffwechselgifte aus dem Körper eliminiert werden. Sind die Gewebe und Zellen frei von diesen “Schlacken” so bleiben sie jung, denn sie können sich ständig regenerieren. Das führt zu einer Jugendlichkeit bis ins hohe Alter – auch äußerlich deutlich sichtbar.

Wer regiert unseren Stoffwechsel – Ama oder Agni?

Wir als Menschen haben es selbst in der Hand, was in unserem Körper stärker ist – Agni oder Ama.

Durch unsere Einstellung zum Leben, durch unsere Gefühle und Gedanken, durch unsere Lebensweise und durch unsere Ernährung können wir dazu beitragen, dass Agni stark ist und unseren Körper mit den besten Nährstoffen versorgt und regelmäßig alles aus den Körper schafft, was nicht mehr gebraucht wird.

Was kann man aber tun, um das eigene Agni zu unterstützen? Hier einige wichtige Gedanken dazu:

Nahrung und Lebensweise der eigenen Konstitution entsprechend.

Dazu muss man natürlich seine Konstitution nach Ayurveda kennen, sonst kann man die individuellen Empfehlungen des Ayurveda natürlich nicht auf sich beziehen.

Konstitutions-Fragebögen können natürlich schon einen ersten Überblick geben – besser ist aber eine Konstitutionsbestimmung durch eine Fachfrau oder einen Fachmann – dann ist man auf der sicheren Seite. Oder das Online-Erfahrungs-Seminar Ayurveda-Basics.

Genügend Trinken und Bewegung.

Beides fördert den Stoffwechsel und die Entgiftungskraft des Körpers. Wir dürfen uns nicht wundern, wenn der Körper degeneriert, wenn wir nicht für ihn und für sein Wohlergehen tun.

Ayurveda-Detox-Fastenkuren – Ohne zu hungern

Diese haben zum Ziel, dass man eine bestimmte Zeit einen Reinigungs-Prozess vollzieht, damit abgelagertes Ama wieder eliminiert wird.

Ayurveda-Panchakarma Kuren:

Manchmal sind aber auch Ayurveda-Panchakarma Kuren sinnvoll, damit der Körper von Grund auf wieder gereinigt werden kann.

Insbesondere dann, wenn schon gravierende Krankheitszeichen im Körper zeigen, dass eine intensive Reinigung notwendig ist.

Lebensfreude leben.

Typisch Deutsch ist die Einstellung: Wir leben, um zu arbeiten.

Da können wir von anderen Nationen durchaus etwas lernen. Denn das Leben hat viele Gelegenheiten, in denen Lebensfreude gelebt werden kann und soll. Dafür braucht es keinen Alkohol, keine ungesunde Ernährung etc., denn diese würden auf Dauer ja wieder verschlacken und damit Degeneration verursachen.

Sinn des Lebens finden.

Das Thema “Sinn des Lebens” ist auch ein Thema, welches in der Vata-Lebensphase aktuell wird. Wer hier fündig wird, der kann für sich vielleicht völlig neue Horizonte finden, die dann zudem noch sehr erfüllend sind.

Ayurveda-Kochkurs – die Ayurveda-Ernährung

Die Ayurveda-Ernährung fördert den Stoffwechsel und auch die Entgiftung und was ganz wichtig ist: sie ist schmackhaft und köstlich und man kann die Gerichte auch schnell zubereiten.

In der Ayurvedaschule in Gundelfingen gibt es einen Online-Kurs: Ayurveda-Kochkurs – die schnelle und schmackhafte Ayurveda-Küche. Man lernt in diesem Onlinekurs alle wichtigen Grundlagen der Ayurvedaküche und bekommt Anleitung für viele schmackhafte Gerichte. In dem Kurs werden ca. 30 Ayurveda-Gerichte gekocht, die man per Video anschauen kann. Die Rezepte dazu regen zum Nachkochen an.

Hier geht es zu der ausführlichen Beschreibung dieses Ayurveda-Kochkurs Grundlagen Online , der zu jeder Zeit begonnen werden und bequem von zu Hause durchgeführt werden kann

