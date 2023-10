Jungunternehmer setzen mit „Abnehmen im Liegen“ neue Maßstäbe!

Die dynamischen Unternehmer Frowin Grün, Philipp Kuhn und Chris Steiner haben in der Online-Welt für Furore gesorgt. Sie dürfen sich nun offiziell als die weltweit jüngsten „Two Comma C-Award-Gewinner“ bezeichnen. Dieser Titel ist nicht nur eine Anerkennung ihrer unternehmerischen Fähigkeiten, sondern auch ein Zeugnis ihres unermüdlichen Engagements und ihrer Vision.

Mit ihrer innovativen Clickfunnels-Website “ Abnehmen im Liegen“ haben sie nicht nur eine Nische im Markt gefunden, sondern diese auch meisterhaft bedient. Es gelang dem Trio, in kürzester Zeit einen Umsatz von mehr als 25 Millionen Dollar zu generieren, ein Meilenstein, der in der gesamten Branche für Aufsehen sorgte.

Das renommierte „Funnel-Hacking-Event“ in Orlando, ein Treffpunkt für die Elite der Online-Marketing-Welt, bot die perfekte Bühne für ihre Ehrung. Über 6000 engagierte Onlinemarketer und ambitionierte Unternehmer waren Zeugen, als ihnen der begehrte Award von Russell Brunson, dem visionären Gründer und Geschäftsführer von Clickfunnels, persönlich überreicht wurde.

Chris Steiner, sichtlich bewegt, reflektierte über den rasanten Aufstieg: „Schon im Dezember 2022 war es ein überwältigendes Gefühl, als wir für unser herausragendes 10 Millionen Dollar-Ergebnis mit dem Two Comma X-Award geehrt wurden. Dass wir in so kurzer Zeit unser Ergebnis mehr als verdoppeln konnten, übersteigt wirklich meine kühnsten Erwartungen. Mein herzlicher Dank geht an Frowin und Philipp für ihre unermüdliche Arbeit und ihr Engagement.“

Das Unternehmen “ Abnehmen im Liegen“ zeigt keine Anzeichen einer Verlangsamung. Mit über 1100 Standorten im DACH-Raum und einem kürzlich eröffneten Standort in England setzt das Team seine Expansion fort. Steiner und sein Team haben große Pläne: Bis 2025 wollen sie auf dem US-Markt Fuß fassen und streben an, mehr Standorte zu haben als es McDonald’s-Filialen gibt. Ein ehrgeiziges Ziel, aber wenn jemand es erreichen kann, dann dieses dynamische Trio.

Abnehmen im Liegen ist ein einzigartiges Konzept welches von selbstständigen Partnern in über fünf Ländern erfolgreich umgesetzt wird. Um Ziele optimal zu erreichen bedarf es einer Methode, welche an die aktuelle Zeit und Umstände angepasst wurde. Mit Abnehmen im Liegen ist genau das gegeben.

Durch die revolutionäre Technologie erreichen Kundinnen und Kunden ihre persönlichen Ziele und starten so mit Abnehmen Liegen in ein gesundes und attraktives Leben.

Ein Einblick in unsere Rezensionen fasst alle Vorteile der Behandlung in einem Satz zusammen:

„Die Behandlung ist schmerzfrei und nach nur 1x sieht man schon grandiose Ergebnisse! Es werden Fettzellen erreicht, die man sonst nur schwer bis gar nicht wegbekommt.“

