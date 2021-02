Jury belohnt die stetige Innovationskraft der hsp aus Hamburg

Ausgezeichnet: Führender Bilanz-Software-Entwickler trägt nun das TOP 100-Siegel

Hamburg, 15. Februar 2021 – Die hsp Handels-Software-Partner GmbH erhält in diesem Jahr die wichtigste Auszeichnung für Innovationskraft im Mittelstand: das TOP 100-Siegel. Die Jury mit Mentor Ranga Yogeshwar honorierte den herausragenden Stellenwert, den Innovation bei der hsp seit der Gründung 1991 einnimmt; sowohl bei der stetigen Weiterentwicklung der Taxonomie-Lösung Opti.Tax, als auch in den Strukturen des Unternehmens und bei seiner Rolle als verlässlicher Branchenpartner. Seit Jahren setzt hsp Maßstäbe bei der Vereinfachung des digitalen Jahresabschlusses und deckt alle relevanten Themen des elektronischen Rechnungswesens ab. Grundlage der Auszeichnung war eine unabhängige, auf einer wissenschaftlichen Systematik basierende Prüfung im Auftrag von compamedia.

“Das Siegel würdigt unseren konsequenten Einsatz, auch komplexe Sachverhalte und Themen mit Technologie zu lösen und dabei immer neue Wege zu gehen. Wir wollen mit all unserem Handeln, ob Software, Service oder Marketing, die Prozesse reibungslos gestalten – sowohl beim Kunden als auch bei uns selbst”, sagt hsp-Geschäftsführer Paul Liese. “Software zum Beispiel entsteht häufig aus einem Bedarf heraus. Wir haben den Mut, auch Lösungen zu entwickeln, für die der Markt noch keinen Bedarf sieht, und die dann doch zum Thema werden – so wie die jüngste Idee, Taxonomie nicht nur für Finanzreporting, sondern auch für das Dokumentieren von Compliance-Themen im Unternehmen zu nutzen.”

Hohe Innovationskraft zieht sich durch die ganze Firmengeschichte, ist tief in den Strukturen der hsp verwurzelt, auch wenn sich der Schwerpunkt mehrfach verlagerte. In den frühen Jahren war die hsp Handels-Software-Partner GmbH auf ERP-Software spezialisiert, heute ist sie führender Bilanz-Software-Entwickler Deutschlands. Gerade vollzieht das Unternehmen einen weiteren Entwicklungsschritt: vom reinen Produktanbieter zum Branchenpartner für Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Co.

Noch heute erinnert die Atmosphäre in den Büros in Hamburg-Bahrenfeld an ein Start-up. Der ambitionierte Geist der Gründer, die 1991 das Hamburger Software-Unternehmen gründeten, wirkt weiter fort. Zwei von ihnen sind noch aktive, wichtige Säulen bei der hsp: Wolfgang Schönwaldt und Erich Rohland sind “stolz, dass aus der kleinen Firma, die im Wohnzimmer entstanden ist, mittlerweile eine erfolgreiche Softwareschmiede mit preisgekrönter Innovationskraft geworden ist.”

Der einstige IT-Spezialist hsp hat sich mittlerweile zum zentralen Ansprechpartner, Branchenmotor und Meinungsführer entwickelt und dabei seine Innovationsfähigkeit bewahrt. Das sah auch die Jury um Innovationsforscher Prof. Dr. Nikolaus Franke vom Lehrstuhl für Entrepreneurship und Innovation der Wirtschaftsuniversität Wien so: Seit 28 Jahren vergibt compamedia das TOP 100-Siegel für besondere Innovationskraft und überdurchschnittliche Innovationserfolge an mittelständische Unternehmen. In diesem Jahr hatten sich 389 Unternehmen beworben.

Um das Siegel zu erhalten, mussten die einreichenden Unternehmen sich in über 100 Prüfkriterien aus fünf Kategorien beweisen: hsp überzeugte bei dem streng wissenschaftlichen Auswahlverfahren mit seiner hohen Innovationsfähigkeit, die sich wie ein roter Faden durch das Handeln des Unternehmens zieht. Das betrifft sowohl die Unternehmensstruktur, in der das derzeit aktuelle Thema Homeoffice bereits seit Jahren alltägliche Selbstverständlichkeit ist, als auch die Rolle als kompetenter Branchenpartner und die stetige Weiterentwicklung der Taxonomie-Lösung Opti.Tax.

Die hsp Handels-Software-Partner GmbH besteht seit 1991 erfolgreich am Markt. Der Schwerpunkt der Tätigkeit in den ersten Jahren lag in der Unterstützung der Kunden in den Warenwirtschaften von collection software, später von Prohandel und der Finanzbuchhaltung b&p Computer Programme GmbH.

Seit dem Jahr 2001 entwickelt und vertreibt das Unternehmen seine Compliance Suite Opti.X über ein stetig wachsendes Netzwerk an OEM Partnern und kann auf ein umfassendes Distributionssystem vertrauen.

Ein Bestandteil von Opti.X ist die Taxonomie Software Opti.Tax, die bei der Erstellung des Jahresabschlusses unterstützt. Sie erfüllt alle Anforderungen zur Übermittlung der E-Bilanz an die Finanzverwaltung, zur Offenlegung der Bilanz beim Bundesanzeiger und zur Übermittlung des Digitalen Finanzberichts an Banken. Neben den Taxonomien der Finanzverwaltung bietet Opti.Tax eigene Taxonomien für die Erstellung einer Verfahrensdokumentation nach GoBD und die Dokumentation des Datenschutzes im Unternehmen.

Ergänzt wird Opti.Tax um innovative Apps für die Cloud. Mit Opti.List werden ERP-Altsysteme revisionssicher archiviert und gesetzeskonform abgeschaltet. Opti.View hilft bei der Vorbereitung auf Betriebsprüfungen und ermöglicht die Analyse von GDPdU/GoBD Exportdaten.

