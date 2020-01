Juwelier-Etiketten aus JTL präzise drucken mit eXtra4

Etikettendruck-Software eXtra4 stimmt branchenneutrale Warenwirtschaft beim Etikettendruck auf Schmuck-Sektor ab

Birkenfeld, 07.01.2020 Branchenunabhängige Warenwirtschafts-Programme erfreuen sich im Schmuck- und Uhren-Handel erstaunlicher Beliebtheit, allen voran JTL. Bei der Anpassung an die Erfordernisse der Branche unterstützt eXtra4 Software + Service. Die Tochtergesellschaft des Etiketten-Spezialisten Ferdinand Eisele aus Birkenfeld bei Pforzheim übernimmt mit ihrer Software eXtra4 den Etikettendruck. Das Programm in der Gratis-Edition „Lite“ verbindet branchenübliche Thermotransferdrucker mit JTL-Wawi und sorgt für die präzise Ausgabe von Daten auf branchenspezifischen Etiketten.

Kommt im Schmuck- und Uhren-Sektor branchenunabhängige Warenwirtschafts-Software zum Einsatz, ist meist der Preis der entscheidende Faktor. Viel und häufig kostenloser Support in Form von Online-Tutorials lässt sich leicht finden. Damit kann der engagierte Anwender notwendige Anpassung selbst erledigen. Das gilt auch für JTL.

JTL-Nutzer aus der Schmuck- und Uhren-Branche stoßen oft erst beim Etikettendruck auf eklatante Probleme: das Druckbild ist falsch positioniert und gedruckte Barcodes sind nicht lesbar. Die Ursache liegt bei JTL, wie auch bei anderer branchenunabhängiger Wawi-Software, in der Steuerung des Druckprozesses. Sie arbeitet pixelbasiert mit Bildern, statt befehlsbasiert mit Text. Die Folge: mangelnde Präzision für die komplexen Formen und geringen Größen üblicher Juwelier-Etiketten.

An diesem neuralgischen Punkt, der Abwicklung des Drucks, greift die Erfahrung der eXtra4 Software + Service GmbH. Das Unternehmen übernimmt mit seiner Software eXtra4 den gesamten Prozess – von der Drucker-Steuerung über die Parametrisierung der Daten bis zur Layoutgestaltung des Druckbildes. JTL-Wawi muss lediglich die zu Druckenden Daten an den Drucker übertragen.

Für den Anwender bleibt der Etikettendruck unkompliziert, d.h. ohne Aufruf eines zweiten, externen Programms, ohne Daten-Export bzw. -Import in Sekundär-Software, über JTL-eigene Bedienfelder für Etikettendruck und an jeder Stelle in JTL, wo Etikettierung vorgesehen ist. Mit eXtra4 im Hintergrund werden User in der Lage versetzt, über JTL sowohl Etiketten auf Basis von Stammdaten für die Warenauszeichnung zu erzeugen, als auch Etiketten auf Basis von Vorgangsdaten auszugeben, z.B. für Kommissionen.

Preispolitisch agiert eXtra4 wie JTL. Als Edition „Lite“ ist die Software eXtra4 kostenlos und steht online zum Download bereit. Lediglich anfallende Serviceleistung wird berechnet. Bei Support entscheiden Anwender selbst, wie sie vorgehen. Sie können die Integration der eXtra-Software in die JTL-Umgebung eigenverantwortlich übernehmen, sich persönlich über Remote-Verbindung von eXtra4 unterstützen lassen, das eigene Softwarehaus von eXtra4 instruieren lassen oder die Integration komplett an eXtra4 übergeben.

Im Falle einer Komplett-Integration stellt eXtra4 einen vorkonfigurierten Thermotransfer-Drucker bereit und implementiert eXtra4 als Edition „Lite“ in die JTL-Umgebung vor Ort. Was den eingesetzten Etikettendrucker betrifft, bleibt es dem Anwender überlassen, welches Gerät zum Einsatz kommt – vorausgesetzt, der Thermotransfer-Drucker kommuniziert über eine gängige Steuer-Sprache.

Was die eXtra4 Software + Service GmbH JTL-Usern aus der Schmuck- und Uhren-Branche bietet, ist praxiserprobt. Es wurde in dieser Form auch für andere branchenunabhängige Warenwirtschaftssysteme bereits durchgeführt. „Wir beobachten einen Trend zu kostengünstigen, einfachen Systemen“, so Geschäftsführer Alex Schickel. „Mit der Edition „Lite“ unserer hauseigenen Etikettendruck-Software eXtra4 sind wir in der Lage, übliche branchenneutrale Warenwirtschaftsprogramme mit Etikettendruck speziell für Schmuck und Uhren aufzurüsten.“ Neben JTL kann die eXtra4 Software + Service GmbH dabei auf Erfahrung mit namhaften Wawi-Programmen, wie Selectline, Büroware, BüroPlus, SageKHK, Lexware, Odoo, Microsoft Dynamics NAV und sogar SAP Business ONE bauen.

Interessenten für eine Adaption ihres Etikettendrucks an die Erfordernisse der Branche, lassen sich von eXtra4-Experten beraten, individuell am Telefon unter 49+ 7231 94790 oder persönlich während der Schmuck-Messe Inhorgenta, München, 14. – 17.2.2020, in Halle A2, auf Stand 511.

Die eXtra4 Software + Service GmbH ist eine 100%ige Tochter des Etikettenherstellers und Identtechnik-Spezialisten Ferdinand Eisele GmbH. Tätigkeitsfeld ist die Entwicklung von Software zur Kennzeichnung von Produkten und Organisation von Prozessen über Etikettendruck-Systeme.

Zum Portfolio zählt sowohl Standard-Software für die Schmuck- und Uhren-Branche sowie die Edelstein-Branche inklusive RFID-Anwendungen, als auch branchenunabhängige Individual-Software, maßgeschneidert für bestimmte Identifikations-Lösungen.

Gegründet 2016, hat das Unternehmen, wie die Muttergesellschaft, seinen Sitz in Birkenfeld bei Pforzheim. Es betreut weltweit mehrere tausend Lizenznehmer von Programmen der Marke eXtra4 Labelling Systems. Dazu zählen auch Softwareanbieter, die eXtra-Programme als OEM-Komponente in eigene Produkte integrieren.

Support zählt als Dienstleistung zum Portfolio der eXtra4 Software + Service GmbH. Persönlicher Kontakt und Austausch mit Usern ist zentrales Element der Anwenderbetreuung. Die eXtra4-Hotline unterstützt weltweit via Internet-Telefonie und remote mit entsprechenden Support-Tools. Ein professionelles Ticketing-System hält Leistung und Kosten transparent.

eXtra4 Software + Service GmbH is a 100% subsidiary of the label manufacturer and identification technology specialist Ferdinand Eisele GmbH. Its field of activity is the development of software for marking products and organizing processes using label printing systems.

The portfolio includes both standard software for the jewellery and watch industry and the lapidary business including RFID applications, as well as cross-industry individual software tailor-made for specific identification solutions.

Founded in 2016, the enterprise, like its parent company, is located in Birkenfeld near Pforzheim. It attends to several thousand licensees of applications of the brand eXtra4 Labelling Systems worldwide. This also includes software providers who integrate eXtra software into their own products as OEM components.

Support belongs as a service to the portfolio of eXtra4 Software + Service GmbH. Personal contact and exchange with users is a central element of user assistance. The eXtra4 hotline supports worldwide via Internet telephony and remotely with corresponding support tools. A professional ticketing system keeps services and costs transparent.

Kontakt

eXtra4 Software + Service GmbH

Susanne Schickel

Carl-Benz-Str. 17

75217 Birkenfeld

07231/94790

07231/949990

presse@extra4.com

http://www.extra4software.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.