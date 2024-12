Kaffeeduft liegt in der Luft: Neuer Coffee Trail in Harrisonburg in Virginia

Elf Caféhäuser mit abwechslungsreichen Kreationen – Besucher können sich mit dem Kaffeepass einen stylischen Reisebecher verdienen

„Kaffee und Liebe sind heiß am besten“ heißt es im Volksmund. In dem charmanten Städtchen Harrisonburg in Virginia ist die Liebe zum Kaffee selbst besonders heiß, wie jetzt auch Besucher erfahren können. Für sie gibt es bis Ende April 2025 den neuen Coffee Trail, der sie durch eine besonders vielfältige Szene lokaler, unabhängiger Cafés und Röstereien führt – ein anregender Spaziergang durch die Duft- und Geschmackswelten von Arabica und Robusta.

Der Coffee Trail in Harrisonburg umfasst elf Cafés. Wer möchte, lädt sich online unter www.visitharrisonburgva.com/coffeetrail einen Kaffeepass herunter, sammelt bei den Besuchen Stempel und kann sich nach sechs genussvollen Kaffeeerlebnissen kostenlos einen stylischen und umweltfreundlichen Reisebecher als Andenken sichern. Der Pass ist zudem ein interaktiver Begleiter, mit dem das Kennenlernen der einzelnen Caféhäuser noch mehr Spaß macht.

Eiscreme und Schmusekatzen zu einem Tässchen Kaffee

Die einzelnen Cafés des Coffee Trails in Harrisonburg inmitten des Shenandoah National Parks, etwa zwei Autostunden von Washington, DC entfernt, bieten sortenreinen Kaffeegenuss sowie fantasievolle Kreationen, ebenso Snacks und süße Leckereien. Black Sheep Coffee ist ein beliebter Frühstückstreff, während man sich bei Bella Gelato & Pastries gerne etwas von der frischen, hausgemachten Eiscreme mit Milch von der Nachbarsfarm gönnt. Hundefreunde treffen sich häufig im Coffee Hound, während im Aristocat Cafe and Teahouse viele verschmuste Katzen zuhause sind, die die Besucher umschmeicheln. Hier gibt es als Alternative zum Kaffee auch eine exquisite Auswahl hochwertiger Teesorten.

„Unsere Cafés sind gemütlich und einladend“, so Jennifer Bell, Tourismusmanagerin von Harrisonburg. „Jedes hat einen ganz eigenen, unverwechselbaren Stil und gemeinsam spiegeln sie den herzlichen Charakter unserer Stadt wider.“

Virginia gehört mit dem angrenzenden Bundesstaat Maryland sowie der US-Hauptstadt Washington, DC zur Capital Region USA – mehr Informationen stehen unter www.capitalregionusa.de zur Verfügung.

Capital Region USA – Washington DC, Maryland und Virginia. Von den monumentalen Denkmälern in Washington DC über die beeindruckenden Berglandschaften Virginias bis hin zu den malerischen Wasserwegen Marylands – die Hauptstadtregion der USA ist das historische Herz der Vereinigten Staaten von Amerika. Das Stadtbild der lebendigen Metropole Washington DC wird geprägt durch eindrucksvolle Monumente und bemerkenswerte Museen, von denen die meisten kostenlos besichtigt werden können. Virginia beeindruckt mit seinen historischen Stätten über die Zeit des amerikanischen Bürgerkrieges, seiner einzigartigen Natur im Shenandoah National Park und den langen Stränden in Virginia Beach. Entlang der Chesapeake Bay erstreckt sich auch der Bundesstaat Maryland mit seiner Segelhauptstadt Annapolis und Baltimore als Anlaufpunkt für große Kreuzfahrtschiffe. Insgesamt 13 Ferienstraßen, sogenannte Scenic Drives, verbinden Teile der Region miteinander und laden zu einer ereignisreichen Rundreise mit dem Mietwagen ein.

Der aktuelle Reiseplaner der Capital Region USA kann per E-Mail an crusa@claasen.de oder unter der Rufnummer 00800 – 96 53 42 64 (gebührenfrei) bestellt werden.

Bildquelle: Visit Harrisonburg