Kaffeemaschine ohne Keime: So gelingt die Reinigung

In Kaffeevollautomaten lauern jede Menge Keime, laut einer Studie vor allem im Tank, in den Schläuchen und in den Düsen. In den Brüheinheiten kann sich sogar Schimmel ansetzen. Für trotzdem unbeschwerten Kaffeegenuss empfiehlt sich eine Reinigung der Maschine mit Trockendampf. Der Grund: Mit einem Trockendampfreiniger können selbst schwer zugängliche Stellen erreicht werden und dank der hohen Temperaturen findet automatisch eine thermische Desinfektion statt – und das ganz ohne den Einsatz von Chemie.

Dafür wird in handlichen Geräten Wasser so stark erhitzt, dass nahezu trockener Dampf entsteht. Der Wasseranteil liegt bei lediglich 5 Prozent. Damit lassen sich Kaffeevollautomaten gründlich reinigen, ohne dass viel Feuchtigkeit in der Maschine zurückbleibt. Gleichzeitig arbeiten Mikrodampfgeräte wie beispielsweise der Micro Cleaner des Herstellers Medeco im wahrsten Sinne des Wortes mit Hochdruck, so dass der „gesättigte Dampf“ mit rund 9 bar aus dem Handstück strömt. So werden selbst schwer erreichbare Bereiche der Maschine vollständig sauber, wie etwa Ritzen, der Boden des Wassertanks, die Brühgruppe oder schmale Schläuche. Um den Dampf präzise in jede Ecke zu bringen, gibt es zudem diverse Aufsätze.

Thermische Desinfektion

Was angesichts der Vielzahl an Keimen, die sich in Kaffeemaschinen ansammeln können, aber noch wichtiger ist: Kommt Mikrotrockendampf zum Einsatz, findet automatisch eine thermische Desinfektion der Oberflächen statt. „Durch die hohe Austrittstemperatur von bis zu 100 Grad Celsius werden rund 99,99 Prozent aller Schimmelpilze, Bakterien und Viren, die sich in einer Kaffeemaschine ansammeln können, unschädlich gemacht“, erklärt Fritz Pattis, Begründer des Green Cleaning-Konzepts, das auf Trockendampf basiert. In der Regel reichen nämlich bereits 60 Grad aus, um Keime und Schimmel effektiv zu beseitigen.

Kaffeegenuss ohne Chemie

Darüber hinaus empfiehlt sich diese Reinigungsmethode für alle, die ihren Kaffeevollautomaten ganz ohne Chemie sauber halten möchten. Im Vergleich zu Reinigungstabletten und -pulver arbeiten Trockendampfgeräte ausschließlich wasserbasiert, sodass der Kaffee frei von chemischen Rückständen bleibt. Nähere Informationen zur chemiefreien Technologie gibt es hier.

Die Medeco Cleantec GmbH und ihre Partner haben mehr als 30 Jahre Erfahrung und Know how im Bereich Entwicklung, Produktion, Handel und Beratung zu Produkten für chemiefreie hygienische Reinigung und Desinfektion und zu kompletten Green Cleaning-Konzepten.

Green Cleaning bedeutet hygienische Sauberkeit durch den Verzicht auf Reinigungsmittel in der täglichen Reinigung. Stattdessen kommen Micro Cleaner zum Einsatz, die durch Microtrockendampf eine dauerhaft bessere Sauberkeit und Hygiene ohne Rückstände von Chemikalien erreichen.

Firmenkontakt

medeco cleantec GmbH

Fritz Pattis

Georg-Aicher-Straße 1

83026 Rosenheim

08031 290610



https://medeco-cleantec.com

Pressekontakt

Fröhlich PR GmbH

Carmen Oberender

Alexanderstraße 14

95444 Bayreuth

09217593557



http://www.froehlich-pr.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.