Kai Richter wird neuer kaufmännischer Geschäftsführer bei MITNETZ STROM und MITNETZ GAS

Wechsel in der Geschäftsführung bei einem der größten Verteilnetzbetreiber in Ostdeutschland: Kai Richter (41) wird am 1. Dezember 2025 neuer kaufmännischer Geschäftsführer der enviaM-Netzbetreiber MITNETZ STROM und MITNETZ GAS, Kabelsketal. Er leitet aktuell den Bereich Controlling und Finanzen bei der Avacon, die als Netzbetreiber und Infrastrukturanbieter vor allem in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt aktiv ist. Damit wird Kai Richter Nachfolger von Christine Janssen, die zum 1. Oktober 2025 als neue CFO zum Übertragungsnetzbetreiber 50Hertz wechselt.

Kai Richter ist Diplom-Kaufmann, sein BWL-Studium absolvierte er an der Technischen Universität Dresden. Bevor er im Sommer 2023 bei der Avacon AG als Leiter Controlling und Finanzen begann, hatte er verschiedene kaufmännische Leitungsfunktionen bei Süwag, Innogy und RWE inne. Richter ist in Bautzen geboren, er lebt mit seiner Familie in Dresden.

„Mit Kai Richter haben wir einen Kollegen aus der Region mit breiten Erfahrungen in den kaufmännischen Aufgaben im Verteilnetz für uns gewinnen können. Ich bin überzeugt, dass er die vielfältigen Entwicklungen in der Energiebranche gemeinsam mit dem technischen Geschäftsführer Lutz Eckenroth und dem Team aktiv gestalten wird. Besonders herzlich möchte ich mich an dieser Stelle bei Christine Janssen für die sehr erfolgreiche Zusammenarbeit bedanken“, sagt Stephan Lowis, Aufsichtsratsvorsitzender der MITNETZ STROM und enviaM-Vorstandsvorsitzender.

Kai Richter: „Ich freue mich sehr auf die berufliche Rückkehr in meine Heimat, das neue Team und die Zusammenarbeit in der enviaM-Gruppe. Gemeinsam werden wir die großen Herausforderungen, vor denen MITNETZ STROM und MITNETZ GAS stehen, erfolgreich meistern.“

Die Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH (MITNETZ STROM) mit Sitz in Kabelsketal ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der envia Mitteldeutsche Energie AG (enviaM). Als größter regionaler Verteilnetzbetreiber in Ostdeutschland ist MITNETZ STROM unter anderem für Planung, Betrieb und Vermarktung des enviaM-Stromnetzes verantwortlich. Das durch die MITNETZ STROM betreute Stromverteilnetz hat eine Länge von rund 71.000 Kilometern und erstreckt sich über Teile der Bundesländer Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.

Die Mitteldeutsche Netzgesellschaft Gas mbH (MITNETZ GAS) mit Sitz in Kabelsketal ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der MITGAS Mitteldeutsche Gasversorgung GmbH (MITGAS). Als Verteilnetzbetreiber ist MITNETZ GAS für Planung, Betrieb und Vermarktung der gepachteten Netze verantwortlich. Die Gasnetze haben eine Gesamtlänge von rund 7.000 Kilometern und erstrecken sich über Teile der Bundesländer Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Brandenburg.

