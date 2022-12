Kalter Glühwein gehört der Vergangenheit an

Der Kyocera Thermobecher TWIST TOP hält warme Getränke bei kühlen Temperaturen heiß

Mit der kalten Jahreszeit steht auch die Glühwein- und Punschzeit endlich wieder vor der Türe. So geht doch nichts über einen gemütlichen Sonntag auf dem Sofa mit Glühwein, Punsch, Gebäck, Plätzchen oder Schokolade. Müssen die warmen vier Wände trotzdem verlassen werden, ist die optimale Lösung nur einen Handgriff entfernt.

Der ideale Begleiter an kalten Tagen ist der Thermobecher TWIST TOP von Kyocera, der mit einer innovativen keramischen Innenbeschichtung ausgestattet ist. Konzipiert ist die Thermoflasche dabei aus Edelstahl mit einer dauerhaften, schadstofffreien Innenbeschichtung aus Keramik – somit werden keine belastenden Stoffe wie Toxine oder Weichmacher an die Getränke übertragen. Ebenso ist die keramische Beschichtung geschmacksneutral. Die TWIST TOP-Thermoflaschen von Kyocera bieten also puren Trinkgenuss, egal für welches Getränk Konsument:innen sich entscheiden.

Die TWIST TOP-Thermobecher von Kyocera sind in verschiedenen Größen und Farben erhältlich und bringen

Farbe in den grauen Winteralltag.

– Preis: ab 39,95 EUR oder 44,95 EUR (variiert je nach Größe)

– Größe: 350 ml oder 500 ml

– Farben: perlweiß, candypink, edelstahl oder schwarz

Über Kyocera

Die KYOCERA Corporation mit Hauptsitz in Kyoto ist einer der weltweit führenden Anbieter feinkeramischer Komponenten für die Technologieindustrie. Strategisch wichtige Geschäftsfelder der aus 298 Tochtergesellschaften (31. März 2022) bestehenden KYOCERA-Gruppe bilden Informations- und Kommunikationstechnologie, Produkte zur Steigerung der Lebensqualität sowie umweltverträgliche Produkte. Der Technologiekonzern ist weltweit einer der erfahrensten Produzenten von smarten Energiesystemen, mit mehr als 45 Jahren Branchenfachwissen. 2022 belegte Kyocera Platz 665 in der „Global 2000“-Liste des Forbes Magazins, die die größten börsennotierten Unternehmen weltweit beinhaltet.

Mit etwa 83.000 Mitarbeitern erwirtschaftete Kyocera im Geschäftsjahr 2021/2022 einen Netto-Jahresumsatz von rund 13,42 Milliarden Euro. In Europa vertreibt das Unternehmen u. a. Drucker und digitale Kopiersysteme, Halbleiter-, Feinkeramik-, Automobil- und elektronische Komponenten sowie Druckköpfe und keramische Küchenprodukte. Kyocera ist in Deutschland mit vier eigenständigen Gesellschaften vertreten: der KYOCERA Europe GmbH in Neuss und Esslingen, der KYOCERA Fineceramics Europe GmbH in Selb und Mannheim, der KYOCERA Automotive and Industrial Solutions GmbH in Dietzenbach sowie der KYOCERA Document Solutions GmbH in Meerbusch.

Das Unternehmen engagiert sich auch kulturell: Über die vom Firmengründer ins Leben gerufene und nach ihm benannte Inamori-Stiftung wird der imageträchtige Kyoto-Preis als eine der weltweit höchstdotierten Auszeichnungen für das Lebenswerk hochrangiger Wissenschaftler und Künstler verliehen (umgerechnet ca. 710.000 Euro* pro Preiskategorie).

*Erhebungszeitpunkt: 15.06.2022

