Kampf statt Klarheit

Wie falsche Rhetorik Konflikte verschärft

Wenn hochrangige Politikerinnen vom Kampf sprechen, horcht der Mittelstand auf. Und genau das tat Bärbel Bas, als sie beim Juso-Bundeskongress 2025 dazu aufrief, den Kampf gegen die Bosse aufzunehmen. Sie erklärte dort, beim Deutscher Arbeitgebertag sei ihr deutlich geworden, gegen wen man gemeinsam kämpfen müsse – Worte, die wie ein Schlag ins Gesicht vieler Unternehmen wirken. Der darauf folgende Brandbrief von gleich 15 Mittelstandsverbänden zeigt, wie schnell ein Konflikt eskalieren kann, wenn der Dialog durch Kampfmetaphern ersetzt wird.

Doch jenseits aller Empörung gibt es auch Stimmen, die sagen Bas habe einen Punkt. Manche Missstände sind real, manche Reformen überfällig. Aber recht haben und Recht behalten sind zwei unterschiedliche Disziplinen – und genau da scheitert die politische Debatte gerade spektakulär.

Die Körpersprache der Beteiligten spricht dabei Bände. Wer genau hinsieht, erkennt Verhärtung, Angriffslust oder Rückzug oft viel früher als jede Pressemitteilung. Und genau hier setzt der Ansatz von Ute Herzog an. Die Keynote Speakerin und Expertin für Menschenkenntnis und Körpersprache zeigt, wie schnell ein Konflikt entsteht, wenn Menschen nicht wahrnehmen, was das Gegenüber wirklich sendet. Es wird deutlich, dass die Suche nach einer Lösung nicht mit Schlagworten beginnt, sondern mit einem ehrlichen Blick auf Mimik, Gestik und Haltung.

Die jüngste Auseinandersetzung rund um Bas offenbart ein grundsätzliches Problem. Statt eine Lösung zu finden, wird die Gesellschaft in Lager aufgeteilt. Statt Akzeptanz entsteht Abwehr. Statt Dialog entsteht ein Kampfmodus. Dabei wäre Humor manchmal das beste Mittel, um die verhärteten Linien aufzulösen und wieder Gesprächsbereitschaft zu schaffen.

Ute Herzog geht es genau darum: Körpersprache und Menschenkenntnis sind nicht nur nette Extras, sondern Schlüsselwerkzeuge, um politische wie alltägliche Konflikte zu entschärfen. Eine Lösung finden bedeutet nicht nachzugeben, sondern zu verstehen. Wer versteht, kann Akzeptanz schaffen. Und wer Akzeptanz schafft, kann den Dialog wieder öffnen.

Vielleicht wäre es an der Zeit, weniger über den Kampf gegen die Bosse zu reden – und mehr über die Kunst, Menschen zu lesen, bevor der nächste Konflikt überhaupt entsteht. Übrigens ist das auch Inhalt des Vortrags Schwierig sind immer die anderen.

Nur wer Menschen versteht, kann sie begeistern.

Als erfahrene Keynote-Speakerin und Expertin für Menschenkennntis und Empathie bringt Ute Herzog ihre einzigartigen Einsichten und Strategien in Ihre Organisation.

Kontakt

Die Menschenleserin aus Franken

Ute Herzog

Georg-Strobel-Str. 81

90489 Nürnberg

+491778647545



https://redner-menschenkenntnis-empathie-kommunikation.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.