Kapazitäten für Speaker:innen, Aussteller und Sponsoren ausgeschöpft

Bewerbungen sind weiterhin möglich und werden über eine Warteliste koordiniert.

Die AI Conference Science x Business findet am 14. und 15. April 2026 in Heidelberg statt und zählt bereits Monate vor Veranstaltungsbeginn zu den zentralen KI-Veranstaltungen im Frühjahr. Aufgrund der außergewöhnlich hohen Nachfrage sind sowohl das Speaker:innen-Programm als auch die Aussteller- und Sponsorenflächen vollständig vergeben. Weitere Bewerbungen sind weiterhin möglich und werden über ein Wartelisten- und Nachrückverfahren berücksichtigt.

Der starke Zuspruch zeigt sich auch im Ticketverkauf: Bereits jetzt wurden deutlich mehr Tickets verkauft als zum gleichen Zeitpunkt im Vorjahr. Zudem sind mehr als doppelt so viele Aussteller und Sponsoren bestätigt wie bei der letzten Ausgabe. Damit unterstreicht die Konferenz ihre wachsende Bedeutung als Plattform für Unternehmen, die Künstliche Intelligenz nicht als Zukunftsvision, sondern als konkreten wirtschaftlichen Hebel begreifen.

Schon bei der vergangenen Ausgabe war die AI Conference Science x Business Treffpunkt für namhafte Technologie- und Innovationsführer wie IBM, Google, Microsoft, BearingPoint, ERNW und Aleph Alpha. Auf diesem Fundament baut die Ausgabe 2026 konsequent auf und erweitert das Netzwerk deutlich.

In diesem Jahr haben zahlreiche internationale Global Player ihre Teilnahme bestätigt und treten im April geschlossen den Weg nach Heidelberg an. Unternehmen und Organisationen wie Amazon Web Services, The Linux Foundation, Heidelberg Materials, Henkel, Continental, Covestro, Heidelberger Druckmaschinen, Meta, Databricks, adidas, Merck AG, Deepshore, Bosch sowie Deloitte stehen exemplarisch für die internationale Ausrichtung und die inhaltliche Tiefe des Programms. Damit positioniert sich die AI Conference Science x Business klar als die wichtigste KI-Veranstaltung im April.

Inhaltlich liegt der Fokus der Konferenz auf der Verbindung von aktueller Forschung mit marktreifer Anwendung. Themen wie Generative AI, AI Agents, industrielle KI, Cyber Security, Data- und AI-Plattformen, Cloud-Infrastrukturen, Life-Science-AI sowie neue KI-basierte Geschäftsmodelle werden anhand realer Projekte, Case Studies und Best Practices diskutiert. In Keynotes, Panels, Workshops und Masterclasses zeigen internationale Speaker:innen, welche technologischen Fortschritte heute bereits produktiv eingesetzt werden und welche Entwicklungen unmittelbar vor der Umsetzung stehen.

Ein besonderer Schwerpunkt liegt 2026 auf Austausch und Zusammenarbeit. Neue Networking-Formate wie kuratierte Roundtables, Matchmaking-Gespräche und Business-Speed-Dating bringen Entscheider:innen aus Konzernen, Mittelstand, Startups und Wissenschaft gezielt zusammen. Ergänzt wird das Programm durch eine Networking-Abendveranstaltung in entspannter Festivalatmosphäre.

Mit über 1.000 erwarteten Teilnehmenden, mehr als 100 Speaker:innen und einer vollständig ausgebuchten Ausstellung versteht sich die AI Conference Science x Business als Plattform für alle, die Künstliche Intelligenz strategisch, verantwortungsvoll und wirtschaftlich wirksam einsetzen wollen. Heidelberg wird damit im April erneut zum Treffpunkt für die Akteur:innen, die die Zukunft der KI aktiv gestalten. Zum Programm und Line-Up

dcyphr.® – Brückenbauer zwischen Technologie und Praxis

Die dcyphr.® GmbH mit Sitz in Heidelberg ist ein IT- und Beratungsunternehmen mit Fokus auf Künstliche Intelligenz, digitale Transformation und Organisationsentwicklung.

Wir verstehen Technologie nicht als Selbstzweck, sondern als Werkzeug für wirtschaftliche Wirkung. Unser Ziel: Unternehmen befähigen, KI- und Digitaltechnologien so einzusetzen, dass sie nachhaltige Wertschöpfung, Effizienz und Innovationskraft entfalten.

Als strategischer Partner begleiten wir Organisationen von der Idee bis zur Umsetzung – von der Entwicklung datengetriebener Lösungen über Automatisierung und Prozessoptimierung bis hin zu Change-Management und Kompetenzaufbau im Unternehmen.

Neben der Beratung initiiert dcyphr.® eigene Innovationsformate wie die hip conference: AI for Business und die AI Conference: Science x Business, um Wirtschaft, Wissenschaft und Technologie an einem Ort zu verbinden und den praktischen Nutzen von KI sichtbar zu machen.

Unsere Mission: Zukunft gestalten, indem wir Technologie übersetzen – in greifbare Lösungen, messbare Ergebnisse und echte Transformation.

Kontakt

dcyphr.® GmbH Germany

Matthias Walenda

Palo-Alto-Platz 3

69124 Heidelberg

062214053580



https://dcyphr.io/conference

