Karen Ly nimmt an der SWISSARTEXPO in Zürich teil

Die renommierte Künstlerin Karen Ly, auch bekannt unter ihrem bürgerlichen Namen Karina Miska, wird vom 21. bis 25. August 2024 an der SWISSARTEXPO in Zürich, Schweiz teilnehmen. Die SWISSARTEXPO gilt als das größte Kunstfestival in Europa und zieht täglich etwa 80.000 Besucher an.

Präsentation des Gemäldes „Pasión Secreta“

Im Rahmen dieses prestigeträchtigen Festivals wird Karen Ly ihr neuestes Werk „Pasión Secreta“ präsentieren. Dieses Gemälde, das durch seine tiefgründige emotionale Ausdruckskraft besticht, wird sicherlich die Aufmerksamkeit von Kunstliebhabern und Kritikern gleichermaßen auf sich ziehen. „Pasión Secreta“ thematisiert verborgene Leidenschaften, die durch Karen Lys einzigartige künstlerische Techniken auf die Leinwand gebracht werden.

Bedeutung der Teilnahme an der SWISSARTEXPO

Die Teilnahme an der SWISSARTEXPO stellt einen bedeutenden Meilenstein in der Karriere von Karen Ly dar. Dieses Festival bietet eine hervorragende Plattform für Künstler, ihre Werke einem breiten und internationalen Publikum zu präsentieren. Mit über 80.000 Besuchern täglich bietet die SWISSARTEXPO nicht nur eine enorme Sichtbarkeit, sondern auch die Möglichkeit für intensive Interaktionen mit Kunstsammlern, Galeristen und Kunstliebhabern.

Die Kunstwelt blickt gespannt auf die Präsentation von „Pasión Secreta“ bei der SWISSARTEXPO. Karen Ly’s Fähigkeit, tief verborgene Emotionen und komplexe Themen durch ihre Kunst darzustellen, verspricht ein Highlight des Festivals zu werden. Kunstliebhaber und Besucher der SWISSARTEXPO dürfen sich auf eine beeindruckende und berührende Ausstellung freuen, die einmal mehr die Vielseitigkeit und Tiefe von Karen Lys künstlerischem Schaffen unter Beweis stellt.

Die SWISSARTEXPO 2024 wird sicherlich ein unvergessliches Erlebnis für alle Beteiligten, und Karen Ly’s Beitrag wird zweifellos einen bleibenden Eindruck hinterlassen.

…

Kontakt

Ambrix Art Technology

Sebastian Miska

Siedlung 2

63543 Neuberg

0618165364



http://Karenly-germany.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.