Karlsruher Delegationsreise nach Indien stärkt strategische Wirtschafts- und Innovationspartnerschaften

Unter Leitung von Oberbürgermeister Dr. Frank Mentrup wurde die mehrtägige Reise von der Wirtschaftsförderung Karlsruhe organisiert und führte durch die wirtschaftsstarken Metropolen Pune, Mumbai, Nagpur und Hyderabad. Auch Sebastian Graubner nahm als Vertreter seines Unternehmens an der Wirtschaftsdelegationsreise der Stadt Karlsruhe teil.

Ziel der Reise war die Vertiefung bestehender Partnerschaften, der Ausbau belastbarer wirtschaftlicher Kontakte sowie die Identifikation neuer Kooperationsfelder in Industrie, Technologie, Wissenschaft und Verwaltung. Mit rund 20 teilnehmenden Unternehmen sowie Vertreterinnen und Vertretern aus Wissenschaft, Verwaltung, Tourismus und Kultur spiegelte die Delegation die breite internationale Vernetzung des Standorts Karlsruhe wider.

________________________________________

Station 1: Pune (28.-29. Januar 2026) – Automotive-Fokus und Industrie-Einstieg

Den Auftakt der Reise bildete Pune, eines der führenden Automotive-Zentren Indiens. Dort nahm die Delegation an der SIAT EXPO / ARAI-Konferenz teil – der größten Automotive-Fachmesse des Landes. Oberbürgermeister Dr. Mentrup trat im Rahmen der Konferenz als Redner auf und unterstrich die Bedeutung internationaler Innovationspartnerschaften.

Darüber hinaus fanden in Pune mehrere Unternehmensbesuche sowie Gespräche mit Gründern und staatlich geförderten Start-ups statt. Diese Termine boten wertvolle Einblicke in die industrielle Wertschöpfungskette und die Innovationsdynamik der Region.

________________________________________

Station 2: Mumbai – Netzwerk- und Hochschulkooperationen

In Mumbai standen institutionelle und wirtschaftliche Netzwerke im Fokus. Gespräche fanden unter anderem mit dem Deutschen Generalkonsulat, kommunalen und staatlichen Vertretern sowie der NMIMS University statt.

Weitere wichtige Austauschformate waren Treffen mit der Thane-Belapur Industries Association sowie die Teilnahme am Netzwerkformat „Stuttgart meets Mumbai“, das gezielt den bilateralen Wirtschaftsdialog fördert.

________________________________________

Stationen 3 und 4: Nagpur und Hyderabad – Innovationsökosysteme und politische Gespräche

In Nagpur und Hyderabad verlagerte sich der Schwerpunkt auf Zukunftsbranchen und Innovationsökosysteme. Gespräche mit Industrieunternehmen, Start-ups und Innovationszentren verdeutlichten die Dynamik der regionalen Technologiecluster.

Politische Gespräche, unter anderem mit Telanganas IT-Minister Duddilla Sridhar Babu, unterstrichen das beiderseitige Interesse an einer verstärkten Zusammenarbeit in den Bereichen Digitalisierung, IT, industrielle Transformation und nachhaltige Entwicklung.

________________________________________

Langfristige Perspektiven für den Standort Karlsruhe

Die Delegationsreise hat eindrucksvoll gezeigt, dass internationale Standortpolitik auf Kontinuität, Vertrauen und institutioneller Verlässlichkeit basiert. Der sektorübergreifende Ansatz Karlsruhes – mit enger Verzahnung von Wirtschaft, Wissenschaft, Verwaltung und Kultur – schafft dabei eine belastbare Grundlage für nachhaltige Partnerschaften.

________________________________________

Geschäftsentwicklung für PrüfExpress

Im Rahmen der Reise nutzte Sebastian Graubner die Gelegenheit, Kontakte zu Industrie- und Technologiepartnern zu vertiefen und mögliche Kooperationsfelder für die Softwarelösung PrüfExpress im indischen Markt auszuloten. Die gewonnenen Einblicke und Gespräche bieten eine fundierte Basis für weitere Schritte im internationalen Ausbau der Geschäftsaktivitäten.

________________________________________

Die Graubner Industrie-Beratung wurde 1995 gegründet und unterstützt Industrieunternehmen mit praxisnahen Dienstleistungen in den Bereichen Arbeitssicherheit, Unfallprävention, Hygiene und Umweltmanagement. Weitere Schwerpunkte liegen im Instandhaltungsmanagement sowie in der Entwicklung digitaler Softwarelösungen für industrielle Anwendungen. Durch die enge Zusammenarbeit von Branchenexperten und internen IT-Spezialisten entstehen innovative Lösungen, die Unternehmen dabei unterstützen, Prozesse effizienter, sicherer und zukunftsfähig zu gestalten.

