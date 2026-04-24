Karriere-Update beim Einkaufsbummel: „Shop A Job“ bietet neue Berufsperspektiven in den Spandau Arcaden

Am 6. und 7. Mai 2026 veranstaltet der JOB POINT Berlin in Kooperation mit den Spandau Arcaden die etablierte Jobmesse „Shop A Job“. Jeweils von 10:00 bis 17:00 Uhr präsentieren rund 35 Unternehmen im Untergeschoss des Centers konkrete Stellen- und Ausbildungsangebote. Durch die feierliche Eröffnung am 6. Mai um 09:30 Uhr führt der bekannte Moderator Ingo Hoppe. Das Angebot umfasst neben den Job-Präsentationen auch kostenfreie Services des JOB POINT Berlin, wie professionelle Bewerbungsfotos und individuelle Lebenslauf-Checks.

Ab dem 6. Mai dreht sich in den Spandau Arcaden alles um die Karriere. In enger Zusammenarbeit mit dem JOB POINT Berlin entsteht im Untergeschoss des Centers ein Ort der Begegnung und neuer Perspektiven. Wo sonst der entspannte Einkaufsbummel im Vordergrund steht, rückt nun die eigene berufliche Zukunft in den Fokus. Die Messe „Shop A Job“ bringt Arbeitgeber und Suchende genau dort zusammen, wo das Leben im Kiez pulsiert. In der alltagsnahen Atmosphäre des Centers lassen sich Berührungsängste abbauen und erste Kontakte zu Personalverantwortlichen knüpfen, ohne dass ein starres Umfeld die Hemmschwelle erhöht.

Die Vielfalt der Aussteller reicht von überregionalen Akteuren wie dem ADAC Berlin-Brandenburg e.V.und Wall GmbH bis hin zu lokalen Größen wie der S-Bahn Berlin GmbH und Trapp Tief- und Gleisbau GmbH. Auch der öffentliche Dienst ist mit der Polizei Berlin, der Polizei Brandenburg sowie dem Auswärtigen Amt stark vertreten. Das Besondere an dem Format: Gerade für Menschen, die am Anfang ihres Berufswegs stehen oder sich in Berlin neu orientieren, bietet der direkte und unkomplizierte Austausch vor Ort einen entscheidenden Vorteil gegenüber klassischen Bewerbungsverfahren.

Die feierliche Eröffnung am 6. Mai wird von dem bekannten Moderator Ingo Hoppe begleitet. Er leitet die öffentliche Gesprächsrunde zum Thema „Arbeitsmarkt im Wandel – Perspektiven für junge Menschen und Geflüchtete“. Auf dem Podium diskutiert die Schirmfrau der Messe, Cansel Kiziltepe (Senatorin für Arbeit, Soziales, Gleichstellung, Integration, Vielfalt und Antidiskriminierung), gemeinsam mit Frank Bewig (Bezirksbürgermeister Spandau), Mandy Kaina (Agentur für Arbeit Berlin Nord), Anja Spiegel (Jobcenter Berlin Spandau) und Jale Degirmenci (Wirtschaftshof Spandau) über aktuelle Strategien zur Fachkräftesicherung in Berlin.

Für die Besucherinnen und Besucher gibt es neben dem direkten Kontakt zu potenziellen Arbeitsgebern aber noch viele weitere Angebote. So bietet der JOB POINT Berlin vor Ort handfeste Unterstützung bei der Bewerbung: Täglich zwischen 11:00 und 16:00 Uhr prüfen erfahrene Beraterinnen und Berater die Bewerbungsunterlagen der Gäste. Zudem können alle Besucher kostenfrei professionelle Bewerbungsfotos anfertigen lassen.

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit „Shop A Job“ erneut zeigen können, wie lokale Zusammenarbeit echte Chancen schafft“, sagt Connie MacFarlane, Marketing Managerin der Spandau Arcaden. „Als Center möchten wir nicht nur ein Ort zum Einkaufen sein, sondern auch ein Ort für Begegnung und neue Perspektiven für die Menschen in unserem Kiez.“

Über Sonae Sierra

Sonae Sierra ist ein multinationales und integriertes Immobilienunternehmen, das sich auf urbane Transformation und Innovation konzentriert. Mit Projekten in über 35 Ländern verwaltet das Unternehmen derzeit Vermögenswerte im Wert von rund 7 Mrd. EUR. Die Nachhaltigkeitsstrategie von Sierra ist ein zentrales Merkmal und eine der wichtigsten Säulen der Unternehmenspositionierung in allen Geschäftsbereichen.

Sierra hat einen guten Ruf als Experte für führende Immobilienlösungen, die einen Mehrwert für die Gesellschaft schaffen. Das Unternehmen konzentriert sich auf langfristige Beziehungen zu führenden Investoren. Das vertikal integrierte Angebot umfasst maßgeschneiderte Investitionsvehikel sowie die Entwicklung und Modernisierung nachhaltiger, gemischt genutzter urbaner Räume (Wohnen, Büros, Einzelhandel und Freizeit). Sierra bietet eine vollständige und integrierte Plattform für sämtliche Immobiliendienstleistungen. Sierra managt ein Portfolio widerstandsfähiger Assets, die für die Herausforderungen der Zukunft gerüstet sind.

Weitere Informationen finden Sie unter www.sonaesierra.com

Über Spandau Arcaden:

Bei 125 Shops auf vier Ebenen: in den Spandau Arcaden bleiben keine Shoppingwünsche offen. Ob große Marken wie H&M, dm, P&C und Thalia oder kleine, feine Läden wie Rituals oder Pandora – wir machen Ihren Shoppingtag zu einem Erlebnis. In Berlin-Spandau zu Hause, ist das Einkaufszentrum leicht zu erreichen und bietet alles für ein perfektes Shoppingvergnügen. Viele Parkplätze, namhafte nationale und internationale Marken sowie ein großes gastronomisches Angebot und umfangreiche Services wie Kundeninformation, kostenloses WLAN, hochwertige WC-Anlagen mit Babywickelraum und exklusive Geschenkkarten machen das Einkaufen in den Spandau Arcaden zu einem besonderen Erlebnis. Für mehr Informationen besuchen Sie bitte unsere Homepage unter www.spandau-arcaden.de

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Bildquelle: @ Spandau Arcaden